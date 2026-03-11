Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Nueva Zelanda debutará en el Mundial 2026 contra Irán, pero el partido se caería porque los asiáticos desistirán de viajar a Estados Unidos - crédito AFP / Reuters

A 90 días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA afronta una nueva polémica por cuenta del conflicto iniciado contra Irán el 28 de febrero, con los bombardeos a Teherán que acabaron con la vida del ayatola Alí Jameneí, líder del régimen islámico.

La selección iraní decidió que no asistirá al torneo debido a los ataques de Estados Unidos, al que respondió con una serie de lanzamientos de misiles no solo en territorio israelí, sino también a otros países árabes que tengan bases estadounidenses, lo que desestabilizó todo Medio Oriente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, a falta de confirmación de la FIFA, se cae uno de los primeros partidos del mundial y es para Nueva Zelanda, que se venía preparando para medirse con los asiáticos y ahora sus planes cambiarían por completo, a la espera de concoer el nuevo rival para iniciar su participación.

“No hay condiciones de que podamos participar”

El ministro del Deporte de Irán, Ahmad Doyanmali, en charla con DPA, dejó claro que el seleccionado iraní, por el momento, no cuenta con las garantías para su viaje a Estados Unidos por el conflicto con el gobierno del presidente Donald Trump, que se mantiene firme en responder a los ataques de ese país.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder (Alí Jamenei), no hay condiciones de que podamos participar”, fueron las palabras del funcionario del régimen islámico, dejando claro que el conjunto asiático no tiene el aval para viajar al mundial.

Irán, por ahora, no viajará a Estados Unidos para el mundial, a la espera de que la FIFA confirme la decisión - crédito Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Doyanmali aseguró que el conflicto que inició el 28 de febrero ha dejado muchos muertos en Teherán y otras ciudades: “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de competir de esta manera”.

“Si el país organizador fuera otro, seguramente la comunidad internacional habría reaccionado y le habría retirado la sede”, mencionó el ministro, culpando a la FIFA de no tomar cartas en el asunto con respecto a los últimos movimientos de Trump, que el 3 de enero capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un operativo en Caracas.

La FIFA debe decidir si acepta la renuncia de Irán al mundial, para buscar un reemplazo de la federación asiática o por ranking - crédito Carlos Barria/REUTERS

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha tratado de garantizar la participación de Irán en Estados Unidos: “Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos. Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”.

San Diego, base de Nueva Zelanda

El conjunto oceánico está atento a lo que pase con Irán, ya que será el rival del primer encuentro el 15 de junio en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, por el grupo G que cuenta también con Bélgica, una de las favoritas a pasar para los dieciseisavos, y el conjunto de Egipto.

Mientras tanto, Nueva Zelanda eligió a San Diego como su sede de entrenamiento para el Mundial 2026, y mencionó en un comunicado que “el equipo se establecerá en una ciudad y luego viajará al lugar del partido uno o dos días antes de los partidos” del certamen de la FIFA.

Este es el estadio Torero de la Universidad de San Diego, donde Nueva Zelanda entrenará durante el mundial - crédito New Zealand Soccer

“Nueva Zelanda ha elegido el Estadio Torero de la Universidad de San Diego como su campo de entrenamiento, así como un hotel cercano para el equipo”, añadió la asociación de fútbol de ese país, cuyo escenario tiene capacidad para 6.000 personas y fue sede de los San Diego Waves, equipo de la National Women’s Soccer League.

El entrenador de los All Whites, Darren Bazeley, declaró que “seleccionar nuestra base es una parte fundamental de nuestra preparación para el torneo, ya que nos permite asegurarnos de que el equipo esté en las mejores condiciones posibles, tanto dentro como fuera de la cancha”.