Fin de una era en la MLS: Óscar Pareja dejó de ser técnico del Orlando City después de seis años

Óscar Pareja era el técnico del Orlando City desde 2020, liderando un proyecto que dejó muchas cosas por destacar - crédito Vincent Carchietta/Imagn Images

La MLS ha mejorado su nivel con el paso de los años, logrando que algunos de sus jugadores den el salto a Europa y atrayendo más a figuras del nivel de Lionel Messi, que es la estrella y líder del Inter Miami, actual campeón en la edición 2025 y con muchos seguidores en el mundo gracias al argentino.

Óscar Pareja fue parte de ese crecimiento de la liga en Estados Unidos, pues ha dirigido a algunos equipos y uno fue el Orlando City, al que tomó desde diciembre de 2019 y consiguió un proyecto que fue creciendo con el paso del tiempo, más allá de no estar en las mismas condiciones que otros clubes grandes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por desgracia, ese proyecto llegó a su fin y en medio de una crisis para el equipo de la Florida, cuyos resultados no lo han acompañado en el inicio de la campaña de 2026 y cobró factura al timonel colombiano, que quedó libre y mirando opciones en ese país o en el exterior.

Se acabó el ciclo de Óscar Pareja

La destitución del entrenador colombiano Óscar Pareja se hizo oficial el miércoles 11 de marzo, cuando Orlando City anunció la salida del técnico de 57 años en medio de un mal comienzo de temporada en la MLS. La decisión llega tras sufrir tres derrotas consecutivas, incluida una goleada por 5-0 ante New York City, y fue presentada como un acuerdo mutuo para “separar sus caminos”.

Tras conquistar la US Open Cup de 2022, el único título en la historia del equipo de Florida, el cafetero logró que el club encadenara seis clasificaciones seguidas a los playoffs, alcanzando su mejor resultado en las semifinales de 2024.

Este es el trofeo de la US Open Cup, ganando por Orlando City en 2022 - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

El propio Pareja agradeció la etapa vivida: “Compartimos momentos inolvidables, y aunque es hora de que el Club y yo sigamos adelante, me siento orgulloso de nuestro trabajo y agradecido con quienes lo hicieron posible. Orlando siempre será especial para mí y le deseo mucho éxito al equipo”.

La franquicia puso de forma interina al argentino Martín Perelman, que era asistente del técnico colombiano y así continuará su proceso por un tiempo más. “Queremos agradecer a Óscar por la dedicación, el liderazgo y el profesionalismo que aportó a nuestro club”, afirmó el director deportivo Ricardo Moreira.

Oscar Pareja nunca ha dirigido en Colombia y toda su experiencia se dio en Estados Unidos - crédito Phelan M. Ebenhack/AP Foto

En paralelo, Orlando City ha estado negociando la llegada del francés Antoine Griezmann como posible refuerzo antes del cierre del mercado el 26 de marzo, aunque el delantero optó por continuar en el Atlético de Madrid hasta el verano boreal tras alcanzar la final de la Copa del Rey, según el canal Espn.

Números del técnico

La salida de Óscar Pareja como entrenador de Orlando City SC representa el final de un ciclo caracterizado por la regularidad y el éxito sostenido, tras más de cinco años al frente del equipo y luego de una racha adversa de resultados en la presente temporada, periodo que provocó la conclusión de una de las etapas más estables en la historia reciente del club.

En las últimas temporadas, Pareja logró que Orlando City mantuviera una presencia ininterrumpida en la fase de playoffs de la MLS. Uno de los momentos sobresalientes fue la consagración del equipo en 2022 al ganar la US Open Cup, el primer título importante desde la fundación de la institución.

El final de un ciclo en Orlando City con la salida de Óscar Pareja, que tuvo al equipo peleando en la conferencia este de la MLS - crédito Eric Bolte/USA TODAY Sports

La campaña dirigida por Pareja abarcó un total de 241 partidos oficiales, en los cuales alcanzó 110 victorias, 56 empates y 75 derrotas. Durante este ciclo, el conjunto sumó 430 goles convertidos y recibió 371 en contra, para un total de 386 puntos y un promedio de 1,60 puntos por partido. Estas cifras consolidan a Pareja como el técnico de mayor éxito y continuidad en Orlando City, un logro notable dentro de una liga que se distingue por su paridad y la frecuente rotación de proyectos deportivos.

El entrenador colombiano asumió el mando en 2020, en pleno torneo MLS is Back, y pronto se transformó en una referencia clave para el crecimiento competitivo y la identidad táctica de los leones. Bajo su liderazgo, el equipo se consolidó año tras año como un rival difícil, alcanzando como mejor desempeño deportivo las semifinales de la Conferencia Este.