Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica

El club Alianza Fútbol Club enfrenta la posibilidad de perder su reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte de Colombia tras ser señalado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) por el incumplimiento en el pago de salarios a tres de sus jugadores durante enero y febrero.

La petición de suspensión amenaza directamente la continuidad del club en el campeonato profesional, en un contexto marcado también por su posición en el último lugar de la tabla y la dificultad de clasificar a los playoffs.

Esta situación se hizo pública en la noche del martes 10 de marzo, cuando Acolfutpro formalizó la solicitud al Ministerio del Deporte, alegando el incumplimiento de los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero por parte de Alianza FC, con sede en Valledupar, hacia los futbolistas Pier Grazziani, Freddy Flórez y Diego Valdés. Los tres jugadores se encuentran actualmente en periodo de incapacidad médica, un factor que, según el comunicado, agrava la infracción cometida por el club.

Comunicado de Acolfutpro sobre la situación con los jugadores de Alianza FC - crédito Acolfutpro

A través de un comunicado difundido en la red social X, la asociación precisó: “Acolfutpro solicitó al Ministerio del Deporte la suspensión del reconocimiento deportivo de Alianza, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011, por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a los meses de enero y febrero de Pier Grazziani, Freddy Flórez y Diego Valdés, futbolistas que se encuentran en periodo de incapacidad médica. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los futbolistas profesionales y con el cumplimiento estricto de la normativa vigente“.