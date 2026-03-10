Luis Díaz, en entrevista con la UEFA, relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite: “En Colombia no hay muchas oportunidades”

Armando Obispo y Sergino Dest marcando a Luis Díaz en un PSV vs. Bayern Múnich-crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Luis Díaz es una de las grandes figuras de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026, por lo que Néstor Lorenzo tiene garantías en el ataque junto a Luis Javier Suárez, goleador del Sporting de Lisboa de Portugal.

Por este motivo, en lo que es la previa del partido de octavos de final entre Atalanta y Bayern Múnich por la Champions League, el Guajiro habló en entrevista exclusiva con la UEFA (ente deportivo regulador del fútbol europeo), y recordó su camino previo a llegar a la élite mundial del fútbol.

Luis Díaz habló en exclusiva con la UEFA sobre sus comienzos-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El 10 de marzo de 2026, Luis Díaz habló con la UEFA sobre su presente con el Bayern Múnich, y allí explicó las razones de su buen presente con el cuadro bávaro.

Pero también aprovechó para hablar sobre las dificultades que tuvo en sus comienzos como jugador profesional para llegar a consolidarse.

“En Colombia no hay muchas oportunidades, y tienes que buscarlas tú mismo. Al incorporarme al equipo juvenil del Junior, con 17 años, me resultó difícil estar lejos de mis padres y mis hermanos, porque estamos muy unidos. Hubo momentos en los que realmente pensé que se había acabado. Pero esos momentos también me recordaron que tenía que luchar para dar a mi familia una vida mejor y conseguir lo que quería, que era jugar al fútbol profesionalmente", recordó.

La principal de motivación de Luis Díaz y su influencia en el ataque del Bayern Múnich

En la misma charla, Luis Díaz explicó cuales son sus motivaciones previo a los partidos, y habló sobre su influencia en el ataque del Bayern Múnich-crédito Wolfgang Rattay/REUTERS

En la misma charla que tuvo con la UEFA, Luis Díaz recordó que en medio de los malos días que tiene durante la temporada, siempre encuentra motivación en los momentos difíciles que pasó en su carrera deportiva.

“Cuando estoy cansado o hay un día en el que no he dormido bien, intento recordar lo que ha sucedido en el pasado. Intento disfrutar de lo que está sucediendo en el presente. Intento seguir luchando por mis objetivos, por mis sueños, por mis metas. He logrado mucho, pero aún me queda mucho por hacer”, detalló.

Por otra parte, el 29 de noviembre de 2025, el técnico belga Vincent Kompany, se refirió a la actuación de Luis Díaz con una “creatividad caótica”, destacando su capacidad de hacer cosas en el ataque. En ese contexto, se le consultó a Luis Díaz por ello y reconoció sus virtudes.

“Sé que soy peligroso cuando tengo el balón en los pies, así que me encantan esos momentos en los que creo caos en la defensa rival, porque los delanteros y los extremos viven para esos momentos en los que el rival tiene miedo o sabes que lo estás haciendo bien o que estás ayudando al equipo. Sigo intentando marcar y dar asistencias, porque eso es también para lo que viven los delanteros. Así que, como lo disfruto, siempre intento hacer más”, detalló.

Finalmente, habló sobre el objetivo de ganar la Champions League, y la ambición interna que existe en el grupo de jugadores del Bayern Múnich para conseguir todos los títulos en la temporada 2025-2026:

“Ganarla sería increíble, y estamos trabajando duro para conseguirlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y trabajamos por el mismo objetivo”.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich en la Champions League

Luis Díaz y Yan Couto en el clásico de Alemania entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El Guajiro lleva un total de 35 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 2.880 minutos, y marcó en 20 ocasiones durante la temporada, además de dar 16 asistencias para gol a sus compañeros.

En la Champions League sumó 6 partidos en 441 minutos, anotando en 3 ocasiones y asistiendo una vez.

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich