Deportes

Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, se refirió a lo que significa jugar contra Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos que ser perfectos”

El entrenador europeo de la selección asiática, espera transmitir su experiencia como campeón del mundo al equipo que debutará ante la Tricolor en el Mundial 2026

Guardar
Fabio Cannavaro reconoció el nivel
Fabio Cannavaro reconoció el nivel de la selección Colombia, la que considera como favorita en el grupo K - crédito REUTERS/Brian Snyder

Fabio Cannavaro, ex campeón mundial con Italia y actual seleccionador de Uzbekistán, realizó su análisis sobre el reto de enfrentar a la selección Colombia en el grupo K de la Copa del Mundo 2026. El técnico, reconocido por su experiencia y liderazgo, explica cómo dirige a un equipo que afrontará desafíos inéditos en su primera participación en el torneo.

Fabio Cannavaro destaca en entrevista con Publimetro que medirse ante una selección Colombia con gran fortaleza física y técnica demanda del equipo uzbeko un trabajo colectivo impecable y máxima concentración. Según el seleccionador, disfrutar el torneo, aprender de la experiencia y mantener la presión bajo control son aspectos fundamentales para Uzbekistán en este histórico debut, donde cada detalle cuenta ante rivales de alto nivel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fabio Cannavaro tendrá su primera
Fabio Cannavaro tendrá su primera experiencia como entrenador en una Copa del Mundo, luego de ser campeón con Italia en Alemania 2006 - crédito REUTERS/Antonio Bronic/File Photo

El entrenador reconoció la emoción que vive Uzbekistán tras lograr la clasificación al Mundial por primera vez. “La gente está muy contenta porque por primera vez se van al Mundial. ¿Sabes? Para esta gente es importante disfrutar. Yo se lo he dicho muchas veces a los jugadores y a la directiva: para nosotros, el Mundial tiene que ser algo para crecer, porque después de seis meses vamos a tener la Copa Asiática. Entonces, la gente aquí está muy ilusionada, está muy contenta y seguro que va a ser una fiesta nacional”, declara Cannavaro en conversación con Publimetro.

El técnico destaca la complejidad del grupo K, donde Uzbekistán enfrentará a selecciones como Colombia y Portugal. “Te lo he dicho, no tenemos nada que perder. Vamos al Mundial con mucha ilusión, con muchas ganas, pero también vamos a ver que va a ser muy difícil. Nos vamos a enfrentar a dos equipos fuertísimos como el Portugal y la Colombia. El tercero todavía no lo sabemos, pero seguro que va a ser también uno de alto nivel. Entonces vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hechos”, señala el seleccionador.

La visión de Cannavaro sobre la selección Colombia

La selección Colombia terminó bien
La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Al referirse específicamente a la selección Colombia, Cannavaro subraya su potencial físico y técnico. “El grupo K nos emparejó con la potencia física y técnica de la selección de Colombia y con el inagotable arsenal ofensivo de Portugal”, indica, resaltando la complejidad de los oponentes a los que se enfrentará Uzbekistán.

Asimismo, Cannavaro enfatiza el respeto por la plantilla colombiana y la necesidad de un planteamiento grupal. “Contra Colombia debemos jugar como equipo y ser perfectos. Sabemos que no podemos jugar a nivel individual de tú a tú, tenemos que jugar como equipo porque seguro que vamos a sufrir. Tenemos que correr mucho porque, claro, la noche puede mandar en el partido”, explica el técnico, recogido por Publimetro.

El seleccionador pone énfasis en que muchos jugadores de sus rivales, como Colombia, pertenecen a ligas europeas de alto nivel y poseen experiencia y capacidad tanto física como táctica.

Cómo Uzbekistán se prepara para enfrentar a Colombia

Uzbekistán competirá en su primera
Uzbekistán competirá en su primera Copa del Mundo en 2026.

Cannavaro descarta enfocarse únicamente en defender: “Al mismo tiempo yo siempre hablo con mi equipo y le digo: si esperamos y nos quedamos ahí atrás los 90 minutos, seguro que no vamos a hacer nada. Entonces también yo creo que los jugadores tienen que tener muy claro qué queremos hacer cuando tenemos el balón. Por eso creo que lo vamos a preparar bien, lo vamos a trabajar a fondo”.

El técnico remarca la importancia de estudiar a los rivales como Colombia y la necesidad de que sus futbolistas permanezcan alertas durante todo el encuentro para evitar errores costosos.

El entrenador recalca en su entrevista con Publimetro el carácter histórico de la clasificación y la celebración colectiva en su país. Consultado por la posibilidad de dirigir en el Estadio Ciudad de México, muestra su entusiasmo: “Estamos hablando de uno de los estadios más importantes de la historia de la Copa del Mundo, la tercera vez que se juega ahí… Todos recordamos los partidos anteriores que se han jugado ahí, la pura historia del fútbol mundial ha pasado por ese césped. Entonces, seguro que también como entrenador creo que entrar ahí a dirigir no está nada mal. Es un privilegio”.

Temas Relacionados

Fabio CannavaroUzbekistánSelección ColombiaSelección UzbekistánMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Uzbekistán Mundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial FIBA de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

La Tricolor no clasifica a un Mundial Femenino de Baloncesto desde 1975, cuando asistió por primera y única vez al ser la selección anfitriona del evento

Colombia se juega en Francia

Técnico de la selección Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

La selección de Croacia llama a figuras como Luka Modric, Ivan Perisic y Mario Pasalic para el amistoso frente a la selección Colombia, encuentro clave en la preparación mundialista, según el técnico Zlatko Dalic

Técnico de la selección Croacia

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes de febrero en la Liga de Portugal: estos fueron sus números

Por segundo mes consecutivo, el atacante colombiano es elegido el mejor atacante tras sus notables siete goles en febrero y se consolida como máximo artillero de la primera división de Portugal

Luis Javier Suárez fue reconocido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El Festival Internacional de las

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial FIBA de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

Técnico de la selección Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números