Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, se refirió a lo que significa jugar contra Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos que ser perfectos”

Fabio Cannavaro reconoció el nivel de la selección Colombia, la que considera como favorita en el grupo K - crédito REUTERS/Brian Snyder

Fabio Cannavaro, ex campeón mundial con Italia y actual seleccionador de Uzbekistán, realizó su análisis sobre el reto de enfrentar a la selección Colombia en el grupo K de la Copa del Mundo 2026. El técnico, reconocido por su experiencia y liderazgo, explica cómo dirige a un equipo que afrontará desafíos inéditos en su primera participación en el torneo.

Fabio Cannavaro destaca en entrevista con Publimetro que medirse ante una selección Colombia con gran fortaleza física y técnica demanda del equipo uzbeko un trabajo colectivo impecable y máxima concentración. Según el seleccionador, disfrutar el torneo, aprender de la experiencia y mantener la presión bajo control son aspectos fundamentales para Uzbekistán en este histórico debut, donde cada detalle cuenta ante rivales de alto nivel.

Fabio Cannavaro tendrá su primera experiencia como entrenador en una Copa del Mundo, luego de ser campeón con Italia en Alemania 2006 - crédito REUTERS/Antonio Bronic/File Photo

El entrenador reconoció la emoción que vive Uzbekistán tras lograr la clasificación al Mundial por primera vez. “La gente está muy contenta porque por primera vez se van al Mundial. ¿Sabes? Para esta gente es importante disfrutar. Yo se lo he dicho muchas veces a los jugadores y a la directiva: para nosotros, el Mundial tiene que ser algo para crecer, porque después de seis meses vamos a tener la Copa Asiática. Entonces, la gente aquí está muy ilusionada, está muy contenta y seguro que va a ser una fiesta nacional”, declara Cannavaro en conversación con Publimetro.

El técnico destaca la complejidad del grupo K, donde Uzbekistán enfrentará a selecciones como Colombia y Portugal. “Te lo he dicho, no tenemos nada que perder. Vamos al Mundial con mucha ilusión, con muchas ganas, pero también vamos a ver que va a ser muy difícil. Nos vamos a enfrentar a dos equipos fuertísimos como el Portugal y la Colombia. El tercero todavía no lo sabemos, pero seguro que va a ser también uno de alto nivel. Entonces vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hechos”, señala el seleccionador.

La visión de Cannavaro sobre la selección Colombia

La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Al referirse específicamente a la selección Colombia, Cannavaro subraya su potencial físico y técnico. “El grupo K nos emparejó con la potencia física y técnica de la selección de Colombia y con el inagotable arsenal ofensivo de Portugal”, indica, resaltando la complejidad de los oponentes a los que se enfrentará Uzbekistán.

Asimismo, Cannavaro enfatiza el respeto por la plantilla colombiana y la necesidad de un planteamiento grupal. “Contra Colombia debemos jugar como equipo y ser perfectos. Sabemos que no podemos jugar a nivel individual de tú a tú, tenemos que jugar como equipo porque seguro que vamos a sufrir. Tenemos que correr mucho porque, claro, la noche puede mandar en el partido”, explica el técnico, recogido por Publimetro.

El seleccionador pone énfasis en que muchos jugadores de sus rivales, como Colombia, pertenecen a ligas europeas de alto nivel y poseen experiencia y capacidad tanto física como táctica.

Cómo Uzbekistán se prepara para enfrentar a Colombia

Uzbekistán competirá en su primera Copa del Mundo en 2026.

Cannavaro descarta enfocarse únicamente en defender: “Al mismo tiempo yo siempre hablo con mi equipo y le digo: si esperamos y nos quedamos ahí atrás los 90 minutos, seguro que no vamos a hacer nada. Entonces también yo creo que los jugadores tienen que tener muy claro qué queremos hacer cuando tenemos el balón. Por eso creo que lo vamos a preparar bien, lo vamos a trabajar a fondo”.

El técnico remarca la importancia de estudiar a los rivales como Colombia y la necesidad de que sus futbolistas permanezcan alertas durante todo el encuentro para evitar errores costosos.

El entrenador recalca en su entrevista con Publimetro el carácter histórico de la clasificación y la celebración colectiva en su país. Consultado por la posibilidad de dirigir en el Estadio Ciudad de México, muestra su entusiasmo: “Estamos hablando de uno de los estadios más importantes de la historia de la Copa del Mundo, la tercera vez que se juega ahí… Todos recordamos los partidos anteriores que se han jugado ahí, la pura historia del fútbol mundial ha pasado por ese césped. Entonces, seguro que también como entrenador creo que entrar ahí a dirigir no está nada mal. Es un privilegio”.