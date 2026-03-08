Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Estas son las mujeres colombianas más importantes en la historia del deporte. Archivo, Reuters y @juegosolimpicos/Twitter.

En el desarrolló y éxitos del deporte colombiano, las mujeres lograron imponer su huella y marcar la pauta a seguir en distintas disciplinas a lo largo de los años, inspirando a generaciones y consolidando a Colombia como un país a tomar en cuenta.

A menudo se trató de deportes que no recibían la atención o el apoyo necesario ni en los medios de comunicación ni entre las entidades públicas y privadas encargadas de patrocinar y apoyar el deporte en el país, lo que le dio un añadido de sobreponerse a la adversidad para muchas de ellas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por esto, y con motivo del 8M, que Infobae Colombia hace un repaso por algunas de las mujeres que marcaron pauta en el panorama internacional.

Mariana Pajón y el dominio mundial en BMX: la más laureada de la historia olímpica colombiana

Mariana Pajón sumó tres medallas olímpicas en sus participaciones en el BMX, dos de ellas de oro - crédito Matthew Childs/REUTERS

La lista de figuras que más han influido en el deporte colombiano la lidera la corredora de BMX, hoy por hoy la deportista más exitosa en la historia olímpica del país.

Su trayectoria en la disciplina se extiende por más de una década e incluye dos medallas de oro olímpicas —en Londres 2012 y Río 2016—, así como una medalla de plata alcanzada en Tokio 2020.

Este éxito no se limita a los Juegos Olímpicos. Pajón fue además varias veces campeona mundial y transformó el BMX en uno de los deportes más populares del país. La dimensión de su impacto reside en la constante presencia en el podio internacional, posicionando a Colombia al frente de esta disciplina.

Ximena Restrepo: la primera medalla olímpica

Foto de archivo del 5 de agosto de 1992, de la colombiana Ximena Restrepo (d), durante la final de los 400 metros que le dio el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, en el estadio de Montjuic. EFE

Pero si hubo alguien que marcó el camino para las mujeres en el deporte colombiano esa fue la corredora antioqueña. Durante su participación en la carrera de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, alcanzó la medalla de bronce en Montjuic, siendo una de las mejores actuaciones nacionales en disciplinas de atletismo.

El primer oro: María Isabel Urrutia y el nacimiento de la elite en halterofilia

María Isabel Urrutia logró la consagración olímpica en la disciplina de halterofilia. @juegosolimpicos/Twitter.

Si hubo un momento que marcó el inicio de un ciclo de éxitos constantes para Colombia (y en particular sus ramas femeninas) fue el título olímpico de María Isabel Urrutia en Sídney 2000, en levantamiento de pesas.

La de Candelaria, Valle del Cauca, fue la primera en obtener una medalla de oro olímpica para el país, sumándose a una serie de títulos mundiales y panamericanos, que permitieron que Colombia emergiera como potencia en la halterofilia, abriendo oportunidades para las generaciones futuras.

Cecilia Baena: 24 títulos mundiales y el auge del patinaje colombiano

La 'Chechi' Baena es la patinadora más destacada en la historia del deporte colombiano. Archivo.

En paralelo, Cecilia ‘La Chechi’ Baena se ganó el seguimiento de los colombianos con su desempeño en el patinaje tanto en pista como en ruta. La cartagenera conquistó 24 campeonatos mundiales, una cifra que la coloca entre las atletas más dominantes del mundo en su disciplina y consolidó a Colombia como referente global en el patinaje.

Su legado reside en la regularidad de sus triunfos y en el impulso que dio al desarrollo de este deporte dentro y fuera del país.

Liderazgo atlético: Caterine Ibargüen y el triple salto, un referente mundial

En la imagen un registro de la atleta colombiana Caterine Ibarguen, doble medallista olímpica en salto triple, quien anunció el retiro de la actividad competitiva a su regreso de los Olímpicos de Tokio 2020. EFE/Valdrin Xhemaj/Archivo

Otro nombre fundamental es el de Caterine Ibargüen. La atleta se erigió como campeona olímpica en triple salto en Río 2016 y obtuvo la medalla de plata en Londres 2012. Además, Ibargüen fue campeona mundial en dos oportunidades y durante años dominó la Diamond League.

La combinación de constancia y carisma le permitió alcanzar el estatus de una de las atletas más respetadas internacionalmente, génesis de su condición como referente dentro y fuera de Colombia.

La judoca que conquistó el mundo: Yuri Alvear

Brasil, Rio de Janeiro. 10 de agosto de 2016. Avanza la competencia de Judo Femenino en los Juegos Olímpicos Río 2016. En la foto: La colombiana Yuri Alvear quien se llevó la medalla de Plata. (Colprensa - Mauricio Alvarado)

El judo colombiano tiene en Yuri Alvear a su mayor exponente. La de Jamundí fue tres veces campeona mundial y medallista olímpica: obtuvo plata en Río 2016 y bronce en Londres 2012. Su desempeño la ubica entre las competidoras más exitosas y ha elevado el judo a una relevancia inédita en Colombia.

Linda Caicedo: la juventud que impulsa el desarrollo del fútbol femenino

Linda Caicedose transformó en la colombiana de mayor proyección en el fútbol femenino - crédito Europa Press

La renovación en el fútbol femenino cuenta con una protagonista de solo 21 años. Linda Caicedo debutó en la Liga Femenina Colombiana a los 14 años, un récord de precocidad que marcó su carrera.

Caicedo fue pieza clave durante el Mundial 2023 con la selección mayor y subcampeona del mundo en el Mundial Sub-17 de India 2022. Se consolidó como estrella del Real Madrid Femenino, contribuyendo a la visibilidad y el crecimiento del deporte femenino nacional y continental.

Lorena Arenas: la marchista histórica del atletismo colombiano

La marchista Sandra Lorena Arenas es una de las deportistas más importantes de Colombia para los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Completando el grupo de figuras que han marcado la historia deportiva nacional, Lorena Arenas obtuvo la medalla de plata olímpica en Tokio 2020 y alcanzó el título de campeona mundial en 2022. La regularidad de Arenas en campeonatos internacionales la estableció como la principal referencia histórica de la marcha atlética colombiana.