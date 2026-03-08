Luis Javier Suárez sigue en racha: así fue el gol que marcó el colombiano con el Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez sigue anotando con el Sporting de Lisboa, consolidándose como uno de los más destacados en la tabla de goleadores de Liga de Portugal-crédito Rita Franca/REUTERS

Luis Javier Suárez es uno de los futbolistas de la selección Colombia más destacados previo a lo que será la fecha FIFA, en la cual la Tricolor jugará ante Croacia y Francia en partidos de preparación.

A 95 días de que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y a 101 días del debut de la Tricolor frente a Uzbekistán en Ciudad de México, el director técnico Néstor Lorenzo cuenta con una garantía de seguridad en el ataque tras la nueva anotación del exjugador del Almería de España en la Liga de Portugal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El delantero samario adelantó parcialmente a su equipo en el estadio Municipal de Braga-crédito @sporttvportugal/X

El 7 de marzo de 2026, en el empate del Sporting de Lisboa ante el SC Braga en el estadio Municipal, Suárez se volvió a reportar con gol y aumentó su cuenta goleadora en la tabla de artilleros.

La anotación llegó gracias a una jugada donde él controla la pelota, y en el intento de superar al defensor, el central alemán Bright Arrey-Mbi toca la pelota con su brazo izquierdo, impidiendo que la jugada de ataque del colombiano.

La jugada fue sancionada por parte del árbitro Miguel Nogueira, y al minuto 46 del primer tiempo, Suárez saca un remate bien colocado al palo de la mano derecha del arco defendido por el portero checo Lukas Horcinek, decretando el 2-1 parcial.

Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal en la temporada 2025-2026

El momento cuando Luis Javier Suárez anota el segundo gol para el Sporting de Lisboa, y logra aumentar la diferencia en la tabla de goleadores-crédito Rita Franca/REUTERS

De esta forma, Luis Javier Suárez llegó a los 23 goles en 24 partido en la Liga de Portugal en un total de 2.044 minutos y cuenta con 5 asistencias.

Y con el gol que marcó en el empate a dos goles ante el SC Braga le sacó una diferencia en la tabla de goleadores al griego Vangelis Pavlidis del Benfica (compañero de Richard Ríos) que por ahora cuenta con 20 goles, a la espera de lo que pasará en el clásico de Portugal ante Oporto, y que se jugará el 8 de marzo de 2026 a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Da Luz, de Lisboa.

Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 23 goles Vangelis Pavlidis (Grecia - Benfica): 20 goles Yanis Begraoui (Marruecos - Estoril): 17 goles Rodrigo Zalazar (Uruguay - SC Braga): 14 goles Ricardo Horta (Portugal - SC Braga): 13 goles Samu (España - Oporto): 13 goles Jesús Adrián Ramírez (Venezuela - Nacional): 13 goles Pedro Gonçalves (Portugal - Sporting Lisboa): 10 goles Clayton (Brasil - Río Ave): 10 goles Pablo (Brasil - Gil Vicente): 10 goles

Por otra parte, el diario Récord de Portugal replicó las declaraciones del Suárez al canal Sport TV sobre las sensaciones que le dejó el partido, mostrándose decepcionado por el resultado, ya que lo aleja aún más del Benfica y el Oporto en la lucha por el título en la Primeira Liga de Portugal:

“Nos entristece no haber podido ganar. Tanto el primer partido de la primera ronda como el actual, el final fue similar. Quedan muchos partidos, pero estamos concentrados en ganar el próximo partido y llegar hasta el final. El partido fue muy difícil. No es excusa, pero ya tenemos muchos partidos jugados. Nos faltó frescura física en la segunda parte, sobre todo cuando teníamos el balón", añadió.

Estadísticas de Luis Javier Suárez en la temporada 2025-2026

Luis Javier Suárez jugará los octavos de final ante el F.K. Bodø/Glimt - crédito Rita Franca / REUTERS

En la temporada 2025-2026, el colombiano Luis Javier Suárez ha disputado 39 partidos, suma 3.122 minutos en cancha y ha marcado 31 goles en todas las competencias.

En la Copa de Portugal jugó en 5 oportunidades en 396 minutos, y anotó en 3 ocasiones, en la UEFA Champions League lleva 8 encuentros en 570 minutos, anotando 4 goles y asistiendo en una oportunidad, mientras que en la Copa de la Liga Portugal jugó las semifinales, y marcó gol en la derrota por 2-1 ante Vitória de Guimarães, el 6 de enero de 2026.