Richard Ríos se perfila como un fuerte candidato para ser titular con el Benfica en el clásico de Portugal ante el Oporto

Richard Ríos se prepara para lo que será el partido del clásico de Portugal ante Oporto-crédito Rita Franca/REUTERS

El 8 de marzo de 2026 se jugará una nueva edición del clásico del fútbol de Portugal entre los dos equipos más importantes de dicho país: Benfica y Oporto.

En el cuadro de las “Águilas” (apodo por el cual se reconoce al Benfica), se espera que el volante colombiano Richard Ríos sea parte del once inicial, según lo que informó la prensa portuguesa el 6 de marzo de 2026.

Richard Ríos es una de las figuras más destacas del Benfica en el mediocampo, y espera hacer un buen partido en el clásico de Portugal-crédito Rita Franca/REUTERS

La información la entregó el diario A Bola, el 6 de marzo de 2026, detallando que el entrenador José Mourinho estaría pensando en colocar como titular al exvolante del Palmeiras de Brasil ante Oporto, lo que haría que el mediocampista luxemburgués Leandro Barreiro salga de la formación inicial y entre el colombiano:

“El entrenador de las Águilas está considerando recrear la dupla de centrocampistas que más partidos ha sido titular desde el inicio de la temporada, colocando a Ríos junto a Barrenechea, lo que supondría la salida de Leandro Barreiro del once inicial, dado que ambos han desempeñado roles similares. Hasta el último partido contra el Aves SAD, el colombiano y el argentino formaron dupla en 16 partidos bajo el mando del Special One y nueve más mientras Bruno Lage aún tenía contrato”.

Detallaron que la ausencia de Ríos durante 7 partidos desde su lesión el 14 de enero de 2026 ante este mismo rival, pero por la Copa de Portugal, afectó su rendimiento y que Mourinho considera para colocarlo en el once inicial.

“La baja por lesión de Richard Ríos, como ya le ocurrió a Barrenechea (ambos con lesiones de hombro), ha afectado su ritmo, ya que solo ha sido titular en dos de los cuatro partidos que ha disputado desde su regreso a los terrenos de juego. Y es este factor el que Mourinho está evaluando antes de tomar su decisión”.

Estadísticas de Richard Ríos durante la temporada 2025-2026

Richard Ríos ha sido uno de los jugadores con mayor regularidad en el Benfica de José Mourinho-crédito Rita Franca/REUTERS

Richard Ríos lleva 36 partidos en todas las competencias en un total de 2.838 minutos, anotando 3 goles y haciendo la misma cantidad de asistencias.

21 de noviembre de 2025 - Copa de Portugal: 45 minutos y gol en el Atlético CP 0-2 Benfica

10 de diciembre de 2025 - Champions League: 90 minutos y gol en el Benfica 2-0 Nápoles

17 de diciembre de 2025 - Copa de Portugal: 90 minutos y gol en el Farense 0-2 Benfica

Cuándo es el clásico de Portugal

El cuadro del Benfica se encuentra a 7 puntos del Oporto-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El partido se jugará en el estadio da Luz de Lisboa, a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia), el 8 de marzo de 2026.

El Benfica viene de derrotar el 2 de marzo de 2026 en condición de visitante por 2-1 al Gil Vicente con los goles de Antonio Silva al minuto 35 y de Andreas Schjelderup al 73 de partido, mientras que el empate parcial para el local lo anotó el español Héctor Hernández al minuto 51.

A continuación, así viene Benfica en sus últimos cinco juegos:

2 de marzo de 2026 - Liga de Portugal: Gil Vicente 1-2 Benfica

25 de febrero de 2026 - Champions League: Real Madrid 2-1 Benfica

21 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Benfica 3-0 AFS

17 de febrero de 2026 - Champions League: Benfica 0-1 Real Madrid

13 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Santa Clara 1-2 Benfica

El Oporto viene de caer el 3 de marzo de 2026 ante el Sporting de Lisboa con el gol del delantero colombiano Luis Javier Suárez, por las semifinales de la Copa de Portugal.

En el campeonato local, su más reciente partido lo jugó el 27 de febrero de 2026 en el estadio do Dragão, de Oporto, y allí venció al Arouca por 3-1 con goles del polaco Oskar Pietuszewski, el brasileño William Gomes y del nigeriano Terem Moffi a su rival.

Así viene el Oporto en los últimos cinco juegos:

3 de marzo de 2026 - Copa de Portugal: Sporting de Lisboa 1-0 Oporto

27 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Oporto 3-1 Arouca

22 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Oporto 1-0 Rio Ave

15 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Nacional 0-1 Oporto

9 de febrero de 2026 - Liga de Portugal: Oporto 1-1 Sporting Lisboa