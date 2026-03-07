Camila Osorio completó una notable remontada para avanzar a la tercera ronda del Indian Wells

Camila Osorio superó a Iva Jovic en tres parciales, luego de evitar tres puntos de partido de la estadounidense - crédito @_camilaosorio_ y @bnpparibasopen/Instagram

La tenista colombiana Camila Osorio ratificó su buen arranque de año en el circuito de la WTA. Pese a llevarse un duro revés al ser eliminada en la primera ronda del Abierto de Australia, la cucuteña viene completando destacadas actuaciones en los torneos posteriores, llevándose el WTA 125 de Filipinas, y alcanzando los octavos de final del WTA 1000 de Doha y el WTA 500 de Mértida (en este último se retiró por molestias físicas).

Ahora, Osorio se encuentra completando una destacada aparición en el Masters de Indian Wells. Tras superar en la primera ronda a Sloane Stephens, en la segunda ronda encontró un reto significativo ante la estadounidense Iva Jovic, actual número 18 de la WTA y que venía de causar sorpresa en el pasado Abierto de Australia tras vencer en el camino a la italiana Jasmine Paolini, top 10 del mundo, avanzando hasta cuartos de final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como se veía venir en la previa, era un partido con dos estilos similares, apelando al juego de fondo y servicios potentes que llevaran a forzar errores en su contrincante. Y así se desarrolló el partido en sus tres parciales de duración.

El primer parcial fue una evidencia de lo parejo del nivel de ambas tenistas. Osorio sumó más aces (1-2), pero Jovic marcó la diferencia con los puntos ganados en su primer saque (72% contra 67% de la colombiana), tendencia que también se repitió en los segundos servicios (73% contra 50%). Ese nivel de efectividad le bastó a Jovic para romper el saque de Osorio y llevarse el primer parcial por 6-4.

En el segundo parcial se vio el máximo nivel de ambas tenistas. Pese a la potencia de sus tiros, esta vez ninguna logró romper el saque de la otra, por lo que el parcial se definió en tiebreak. Sabiendo que no podía conceder ni una sola ventaja a su rival, la cucuteña hizo valer su acierto en los aces y tras salvar varios breakpoints, se llevó el tiebreak por 7-4 y, por ende, forzaba un tercer parcial.

En el tercer parcial Osorio mostró estar más entera físicamente que Jovic, algo que se hizo evidente al ganar más puntos con su saque que en los dos parciales anteriores. La colombiana no desaprovechó la oportunidad, rompió el saque de su rival, y selló su victoria con un 6-3.

El punto ganador llegó luego de una pelota cruzada de Osorio, que a pesar de que Jovic logró devolver, la dejó descolocada. La colombiana volvió a contestar, pero la estadounidense no pudo devolver la pelota y esta golpeó la malla, cerrando el último parcial a favor de Osorio luego de 2 horas y 41 minutos de partido.

Con este resultado, Osorio ahora se medirá en tercera ronda a la japonesa Naomi Osaka, actual número 16 del ranking de la WTA y ex número uno que viene de superar en segunda ronda a la rumana Victoria Jiménez Kasintseva.

Osorio enfrentó dos veces a Naomi Osaka, venciendo en su último encuentro en el Indian Wells 2025. Fue la primera vez que una colombiana derrotaba a una ex número uno del mundo - crédito Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images

Hasta la fecha, Osorio y Osaka se midieron dos veces, con una victoria para cada una. El primer duelo fue en la primera ronda del Abierto de Australia 2022, cuando la japonesa lideraba el ranking de la WTA, saldándose con victoria en dos parciales para Osaka. El segundo partido tuvo lugar en la pasada edición del Indian Wells, y fue victoria para la colombiana con parciales de 6-4 y 6-4. Esta constituyó la primera vez que una colombiana derrotó a una ex número uno del mundo.

La ganadora de este enfrentamiento se medirá en cuarta ronda a la vencedora del partido entre la rumana Jaqueline Cristian y la rusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo.