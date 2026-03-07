Deportes

Camila Osorio completó una notable remontada para avanzar a la tercera ronda del Indian Wells

La tenista cucuteña derrotó a la estadounidense Iva Jovic y aseguró su clasificación a la siguiente instancia, en al que enfrentará a Naomi Osaka

Guardar
Camila Osorio superó a Iva
Camila Osorio superó a Iva Jovic en tres parciales, luego de evitar tres puntos de partido de la estadounidense - crédito @_camilaosorio_ y @bnpparibasopen/Instagram

La tenista colombiana Camila Osorio ratificó su buen arranque de año en el circuito de la WTA. Pese a llevarse un duro revés al ser eliminada en la primera ronda del Abierto de Australia, la cucuteña viene completando destacadas actuaciones en los torneos posteriores, llevándose el WTA 125 de Filipinas, y alcanzando los octavos de final del WTA 1000 de Doha y el WTA 500 de Mértida (en este último se retiró por molestias físicas).

Ahora, Osorio se encuentra completando una destacada aparición en el Masters de Indian Wells. Tras superar en la primera ronda a Sloane Stephens, en la segunda ronda encontró un reto significativo ante la estadounidense Iva Jovic, actual número 18 de la WTA y que venía de causar sorpresa en el pasado Abierto de Australia tras vencer en el camino a la italiana Jasmine Paolini, top 10 del mundo, avanzando hasta cuartos de final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como se veía venir en la previa, era un partido con dos estilos similares, apelando al juego de fondo y servicios potentes que llevaran a forzar errores en su contrincante. Y así se desarrolló el partido en sus tres parciales de duración.

El primer parcial fue una evidencia de lo parejo del nivel de ambas tenistas. Osorio sumó más aces (1-2), pero Jovic marcó la diferencia con los puntos ganados en su primer saque (72% contra 67% de la colombiana), tendencia que también se repitió en los segundos servicios (73% contra 50%). Ese nivel de efectividad le bastó a Jovic para romper el saque de Osorio y llevarse el primer parcial por 6-4.

En el segundo parcial se vio el máximo nivel de ambas tenistas. Pese a la potencia de sus tiros, esta vez ninguna logró romper el saque de la otra, por lo que el parcial se definió en tiebreak. Sabiendo que no podía conceder ni una sola ventaja a su rival, la cucuteña hizo valer su acierto en los aces y tras salvar varios breakpoints, se llevó el tiebreak por 7-4 y, por ende, forzaba un tercer parcial.

En el tercer parcial Osorio mostró estar más entera físicamente que Jovic, algo que se hizo evidente al ganar más puntos con su saque que en los dos parciales anteriores. La colombiana no desaprovechó la oportunidad, rompió el saque de su rival, y selló su victoria con un 6-3.

El punto ganador llegó luego de una pelota cruzada de Osorio, que a pesar de que Jovic logró devolver, la dejó descolocada. La colombiana volvió a contestar, pero la estadounidense no pudo devolver la pelota y esta golpeó la malla, cerrando el último parcial a favor de Osorio luego de 2 horas y 41 minutos de partido.

Con este resultado, Osorio ahora se medirá en tercera ronda a la japonesa Naomi Osaka, actual número 16 del ranking de la WTA y ex número uno que viene de superar en segunda ronda a la rumana Victoria Jiménez Kasintseva.

Osorio enfrentó dos veces a
Osorio enfrentó dos veces a Naomi Osaka, venciendo en su último encuentro en el Indian Wells 2025. Fue la primera vez que una colombiana derrotaba a una ex número uno del mundo - crédito Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images

Hasta la fecha, Osorio y Osaka se midieron dos veces, con una victoria para cada una. El primer duelo fue en la primera ronda del Abierto de Australia 2022, cuando la japonesa lideraba el ranking de la WTA, saldándose con victoria en dos parciales para Osaka. El segundo partido tuvo lugar en la pasada edición del Indian Wells, y fue victoria para la colombiana con parciales de 6-4 y 6-4. Esta constituyó la primera vez que una colombiana derrotó a una ex número uno del mundo.

La ganadora de este enfrentamiento se medirá en cuarta ronda a la vencedora del partido entre la rumana Jaqueline Cristian y la rusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo.

Temas Relacionados

Camila OsorioIndian WellsNaomi OsakaTenis FemeninoTercera RondaWTAColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

Colombia vs. Estados Unidos EN

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”

El bogotano de 32 años afirmó que está preparado para pelear en otro evento de la empresa de MMA más importante del mundo

En el octágono con Javier

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional

El directivo Cardenal se vio involucrado en una fuerte polémica con el cuerpo arbitral liderado por el vallecaucano Diego Ulloa

Dimayor sancionó al presidente de

Richard Ríos se perfila como un fuerte candidato para ser titular con el Benfica en el clásico de Portugal ante el Oporto

El equipo dirigido por José Mourinho se prepara para lo que será uno de los duelos más importantes del fútbol luso en Lisboa

Richard Ríos se perfila como

Luis Díaz iguala récord histórico de James Rodríguez en la Bundesliga: así quedaron los registros

El delantero del Bayern Múnich alcanzó los 14 goles en la actual temporada, emparejando a históricos como James Rodríguez y Rafael Santos Borré

Luis Díaz iguala récord histórico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército y ELN se enfrentan

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló qué pasó

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Deportes

Colombia vs. Estados Unidos EN

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional

Richard Ríos se perfila como un fuerte candidato para ser titular con el Benfica en el clásico de Portugal ante el Oporto

Luis Díaz iguala récord histórico de James Rodríguez en la Bundesliga: así quedaron los registros