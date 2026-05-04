Policía Nacional aclaró detalles de la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales en Providencia

La uniformada desempeñaba sus labores en la isla, aunque había reportado problemas con sus superiores - crédito Colprensa

Durante el 4 de mayo de 2026, la Policía Nacional emitió un comunicado sobre el hallazgo del cadáver de la subteniente Jenyfer Marciales en la isla de Providencia, después de que le comentara a sus familiares sobre el acoso y persecución que vivía, lo que tiene en alerta a las autoridades.

En la declaración pública por parte de la Policía Nacional no solo se mostró el apoyo formal hacia la familia de la oficial, sino que se confirmó el inicio de una investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal para esclarecer el caso y determinar qué ocurrió en la estación de Policía, donde se encontraba la residencia de la uniformada.

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Hasta el momento, no se han confirmado mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, aunque una hermana de la subteniente, llamada Ladies Marciales, reveló que la oficial estaba siendo víctima de una persecución por parte de uno de sus superiores, según su testimonio citado por Noticias Caracol.

Del mismo modo, la uniformada había revelado que le había informado a la institución sobre lo que le estaba ocurriendo: “Ella me dejó mensajes diciéndome que cualquier cosa que pasara también había un testigo, un compañero de policía en quien ella confiaba”, por lo que las autoridades están investigando lo ocurrido.

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Jenyfer Marciales había reportado acoso laboral a sus superiores, identificando a un teniente de la misma estación como presunto responsable - crédito Policía nacional

Solidaridad institucional y proceso investigativo

En el comunicado difundido, la Policía Nacional reiteró su disposición a brindar apoyo y respaldo a la familia de la subteniente Marciales. Allí no se entregaron datos adicionales referentes a posibles investigaciones, circunstancias o causas del deceso, teniendo en cuenta que esto hace parte de las investigaciones que continúan activas.

La información compartida por la Policía Nacional se limitó a manifestar su profunda solidaridad y acompañamiento con los allegados de la subteniente: “La institución dispuso un acompañamiento integral a la familia, que incluye apoyo psicosocial y jurídico, así como el traslado de familiares a la zona de los hechos”.

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Asimismo, en el comunicado se aclaró que por medio de la investigación se pretende determinar con total rigor técnico y científico las circunstancias de lo ocurrido, por lo que se dio apertura a una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar.

Cabe mencionar que la institución reiteró que ninguna hipótesis será descartada ni validada sin el soporte probatorio correspondiente, por lo que se está a la espera de los reportes oficiales del equipo de investigación para confirmar qué hay detrás de la muerte de la subintendente Jenyfer Marciales.

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La institución expresó su solidaridad con la familia de la oficial - crédito Policía Nacional

Finalmente, en el comunicado se indicó que hay absoluto rechazo en contra de actos de acoso y persecución en contra de todos sus integrantes, teniendo en cuenta las versiones que circulan por parte de los familiares de la víctima.

“La institución mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que afecte la dignidad, integridad y bienestar de sus integrantes. La Policía Nacional continuará brindando toda la colaboración necesaria a las autoridades judiciales, que son los encargados de la investigación”, puntualizó el documento oficial.

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Los familiares de la suboficial piden justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, los familiares de Jenyfer reiteraron que el 16 de marzo de 2026 la uniformada habría sido humillada y ridiculizada por sus superiores frente a los turistas, residentes y demás personal de la Policía que se encontraba en la zona.

Asimismo, explicaron que pese a que denunció la situación no se le brindó el apoyo requerido, puesto que tuvo que volver al mismo puesto en el que se estaba desempeñando hasta que se produjo su muerte en extrañas circunstancias. Por esta razón, se está a la espera de la conclusión de las pesquisas para determinar responsabilidades y saber qué ocurrió al interior del lugar.

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