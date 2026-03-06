Así se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana: las fechas y formato que Millonarios afrontará en 2026

Millonarios fue el primer equipo colombiano en colocarse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Nathalia Aguilar/EFE

Millonarios se instaló en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, instancia a la que no llegaba desde la edición 2023 y lo logró gracias a que eliminó a Atlético Nacional en la ronda de clasificación, que era a un solo partido en Medellín y con triunfo de 3-1 el miércoles 4 de marzo.

Los azules están preparados para afrontar una instancia que siempre ha sido difícil para el fútbol colombiano, pues son pocos los clubes que realmente la han superado desde que se instauró en la edición 2021, en especial porque su formato es distinto al acostumbrado en la Libertadores.

Sumado a eso, los embajadores tienen una deuda con sus presentaciones a nivel internacional, pues desde 2012 que no realizan una buena actuación en el exterior y, tanto en Sudamericana como en Libertadores, fue eliminado de manera temprana en distintas fases.

¿Cómo se juega la fase de grupos?

Entre 2002 y 2020, la Conmebol tenía un sistema de disputa cambiante pero con un hecho en común: todas las fases eran de ida y vuelta, a veces entre clubes del mismo país desde el inicio, algunos invitados como Boca Juniors y River Plate, y un solo colombiano campeón que fue Santa Fe en 2015.

Para la edición 2026, la Copa Sudamericana mantendrá su formato de disputa de 2025, tanto en las rondas previas como la fase de grupos, que también es alimentada por cuatro eliminados de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, que están por definirse.

Millonarios jugó sin Falcao y venció a Nacional por 3-1 en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Lo primero a tener en cuenta es que serán seis jornadas, con tres encuentros de local y otros tres de visitante, enfrentando a conjuntos de distintos países, así que, por normativa de la Conmebol, no puede haber dos escuadras provenientes de la misma federación.

El primero de cada uno de los ocho grupos pasará a octavos de final, mientras que el segundo accederá a playoffs, una instancia en la que se verán con los ocho terceros de la Libertadores, en llaves de ida y vuelta, y el vencedor accederá a la instancia de los 16 mejores.

Sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Crédito: Conmebol

Finalmente, el premio de la Conmebol por participar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana es de 900.000 dólares, además de 115.000 dólares por cada victoria en esa instancia, y si llega a los octavos, obtendrá 600.000 dólares y así por cada ronda superada.

Las fechas de la Copa Sudamericana

De otro lado, Millonarios y el ganador de la llave entre América y Bucaramanga, ya saben las fechas para jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, playoffs y las instancias finales para el camino a la definición del título, que será en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Los clubes colombianos iniciarán la ronda de grupos entre el 7 y 9 de abril, tres semanas después del sorteo de la Conmebol que definirá los equipos en los ocho grupos y sus respectivos cruces. A partir de allí, serán casi dos meses de batalla para acceder a la siguiente fase.

Duelos de los equipos colombianos en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol

Durante dos semanas habrá jornada de descanso en la Copa Sudamericana, al igual que en la Libertadores, para no desgastar a los clubes por sus compromisos a nivel local y asegurar el espectáculo por más tiempo en el primer semestre, más allá de que debe parar antes del mundial.

La última jornada de la fase de grupos será del 26 al 28 de mayo, cuando se conocerán los ocho conjuntos en octavos de final, los otros ocho que quedarán en los playoffs y los ocho terceros de la Copa Libertadores, para completar todos los lugares.

Calendario de la fase de grupos

Fecha 1: 7 al 9 de abril

Fecha 2: 14 al 16 de abril

Fecha 3: 28 al 30 de abril

Fecha 4: 4 al 6 de mayo

Fecha 5: 19 al 21 de mayo

Fecha 6: 26 al 28 de mayo