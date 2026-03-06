Deportes

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana tras la clasificación de Millonarios y América de Cali a la fase de grupos

Gracias a su destacado puesto en el Ranking CONMEBOL, los escarlatas compartirán bombo con clubes como River Plate y Racing Club en la fase de grupos del torneo internacional

Colombia ya tendrá dos representantes
Colombia ya tendrá dos representantes en la Copa Sudamericana en la edición 2026

La fase previa de la Copa Sudamericana 2026 terminó el 5 de marzo con la victoria del América de Cali por 2-1 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero.

De esta forma, se completaron los representantes colombianos que estarán en la fase de grupos directamente desde la eliminación directa de países, aunque podrían sumarse otros dos representantes de la Liga BetPlay, provenientes de la fase 3 de la Copa Libertadores de América.

La Copa Sudamericana 2026 tendrá
La Copa Sudamericana 2026 tendrá a su representación con Millonarios y América de Cali

Por este motivo, tras la victoria de la “Mechita” por 2-1 ante el “Leopardo” con los goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios, además de la clasificación de Millonarios tras vencer por 3-1 a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot con el doblete del argentino Rodrigo Contreras y la anotación de Leonardo Castro de tiro penal.

A continuación, así quedaron los bombos tras definirse la fase previa de duelos directos entre equipos de Ecuador, Colombia,

Bombo 1

  • River Plate (Argentina)
  • Racing de Avellaneda (Argentina)
  • América de Cali (Colombia)
  • São Paulo FC (Brasil)
  • Atlético Mineiro (Brasil)
  • Gremio (Brasil)
  • Olimpia (Paraguay)
  • Santos (Brasil)

Bombo 2

  • Millonarios (Colombia)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Bragantino (Brasil)
  • Palestino (Chile)
  • Caracas FC (Venezuela)
  • Vasco da Gama (Brasil)
  • Tigre (Argentina)
  • Cienciano (Perú)

Bombo 3

  • Audax Italiano (Chile)
  • Blooming (Bolivia)
  • Academia Puerto Cabello (Venezuela)
  • Montevideo City (Uruguay)
  • Deportivo Cuenca (Ecuador)
  • Independiente Petrolero (Bolivia)
  • Boston River (Uruguay)
  • Macará (Ecuador)

Bombo 4

  • Recoleta (Paraguay)
  • Alianza Atlético (Perú)
  • Deportivo Riestra (Argentina)
  • Barracas Central (Argentina)
  • Barcelona SC (Ecuador) - Botafogo (Brasil)
  • Medellín (Colombia) - Juventud (Uruguay)
  • Deportes Tolima (Colombia) - O’Higgins (Chile)
  • Carabobo (Venezuela) - Sporting Cristal (Perú)

América de Cali se hizo fuerte y remontó ante Atlético Bucaramanga

El 6 de marzo de 2026, América de Cali avanzó a la Fase de Grupos de la Copa Conmebol Sudamericana tras imponerse 2-1 a Atlético Bucaramanga en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, asegurando así su presencia en la siguiente ronda del torneo internacional.

La clasificación fue sellada luego de que los goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios permitieran darle la vuelta al marcador. América de Cali conocerá a sus futuros rivales el 19 de marzo de 2026, cuando la Conmebol realice el sorteo y el equipo, como cabeza de serie, sea ubicado en el Bolillero 1.

El encuentro comenzó con dominio en la posesión por parte de los dirigidos por David González, pero la primera anotación la consiguió la visita: al minuto 22, Fabián Sambueza aprovechó un tiro libre para poner en ventaja a Atlético Bucaramanga. La igualdad llegó en tiempo de adición antes del descanso, tras un penal sobre Daniel Valencia que ejecutó Yeison Guzmán con un disparo potente al palo derecho, imposible para Aldair Quintana.

En la segunda mitad, América de Cali mostró mayor intensidad ofensiva y logró el gol definitivo al minuto 54. Un centro de Rafael Carrascal derivó en un mal rechazo de Aldair Gutiérrez y el balón cayó a Tilman Palacios, definiendo con potencia cruzada. Además de los goles, el partido registró la expulsión de Aldair Gutiérrez por doble amonestación y seis tarjetas amarillas repartidas entre ambos equipos.

La afición de los Escarlatas espera ahora el sorteo de la fase de grupos para conocer el calendario de compromisos internacionales.

Millonarios se impuso en Medellín y dejó sin Copa Sudamericana a Atlético Nacional

Millonarios se impuso con autoridad en el estadio Atanasio Girardot y eliminó a Atlético Nacional de la Copa Sudamericana, asegurando su clasificación a la fase de grupos y adjudicándose USD 900.000 como premio económico. La victoria confirma la crisis deportiva del equipo antioqueño y deja en suspenso la continuidad del director técnico Diego Arias, mientras el club bogotano proyecta su participación internacional tras un partido memorable.

Con apenas tres meses en el club, Rodrigo Contreras se convirtió en el protagonista de la noche al marcar un doblete decisivo y escribir su nombre en la historia reciente de los embajadores. El primer gol llegó a los 20 minutos, cuando el argentino sorprendió a David Ospina con un remate desde casi 60 metros, demostrando visión y potencia ante una defensa que había dejado espacios. Siete minutos después, Nicolás Rodríguez igualó para Nacional tras un pase preciso de Jorman Campuzano y una definición potente de zurda.

Al término de la primera parte, una falta de Simón García sobre Contreras permitió que Leonardo Castro ejecutara un penal y pusiera el 1-2 a favor de Millonarios con un remate al centro del arco imposible para Ospina.

El ingreso de Cristian Arango en la segunda mitad revitalizó la ofensiva de Atlético Nacional, que adelantó líneas y generó varias oportunidades de gol, pero la figura de Diego Novoa bajo los tres palos de Millonarios impidió el empate. Al minuto 74, Contreras volvió a marcar, esta vez tras recuperar un balón, imponerse en el mano a mano con Campuzano y definir de zurda, estableciendo el 1-3 definitivo.

A pesar de los esfuerzos de los dirigidos por Arias, incluyendo intentos de Rengifo y Alfredo Morelos, la defensa de Millonarios se mostró sólida y mantuvo la ventaja. Los locales, que apostaron por la posesión y la presión en los minutos iniciales, no pudieron capitalizar sus ocasiones en el segundo tiempo y terminaron el partido sin opciones en la Sudamericana.

