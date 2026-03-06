América de Cali no solo obtuvo tiquete a fase de grupos de la Copa Sudamericana: este es el millonario premio de la Conmebol

América de Cali logró el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, después de eliminar a Bucaramanga - crédito América de Cali

América de Cali se convirtió en el segundo equipo colombiano en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de eliminar al Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero con marcador de 2-1, un hombre de más y aprovechando la condición de local para la victoria.

Los Diablos Rojos también se llevaron un millonario premio por pasar de instancia, como parte de los bonos entregados por la Confederación Sudamericana de Fútbol y que le cayó muy bien a la institución, dada la inversión en la nómina de la temporada 2026 y la necesidad de buenos resultados.

Cabe recordar que Millonarios también estará en la fase de grupos, después de eliminar a nada menos que Atlético Nacional por 3-1 en Medellín, y espera junto a los rojos por sus rivales en dicha ronda, cuyo sorteo se dará el jueves 19 de marzo en Asunción, junto con los otros 30 participantes restantes.

El premio en la Copa Sudamericana

El encuentro en el estadio Pascual Guerrero estuvo lleno de goles y suspenso, debido a que los santandereanos se esforzaron mucho para darle vuelta a la pizarra con un hombre menos, por la expulsión de Aldair Gutiérrez, pero el gol de Jhon Tilman Palacios acabó con esas aspiraciones.

América de Cali obtuvo 900.000 dólares por parte de la Conmebol, que es el premio otorgado a los equipos que disputarán la fase de grupos, ya sea provenientes de las rondas de clasificación o que se instalaron por sus respectivas ligas, como pasa en Argentina y Brasil.

América de Cali dejó en el camino al Bucaramanga, que terminó con 10 hombres el partido - crédito Atlético Bucaramanga

Los escarlatas no solo le apuntaban a pasar de ronda, sino a conseguir ese dinero porque ayudará mucho a las finanzas de una institución que sufrió en 2025 por la baja asistencia, como parte de una protesta de los aficionados por la irregularidad de los resultados.

De esta manera, América acumula USD 1.125.000 en la Copa Sudamericana, producto de que ya contaba con 225.000 dólares por jugar la fase de grupos, una cifra menor con respecto al Bucaramanga, que se quedó con 250.000 dólares porque era visitante en la llave de partido único.

América de Cali jugará por segunda ocasión la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Aymer Andrés Álvarez/Colprensa

En la edición 2025, los escarlatas realizaron una buena presentación y quedaron segundos del grupo C con ocho puntos, por detrás de Huracán, y accedieron a los playoffs, superando a Bahía por 2-0 y después ser eliminados frente a Fluminense por 4-1 en el global.

Clasificación en casa

América de Cali logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana tras vencer por 2-1 a Atlético Bucaramanga en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El equipo vallecaucano sería cabeza de serie en el bolillero 1, a la espera de conocer a sus próximos rivales en el sorteo que la Conmebol realizará el 19 de marzo.

La apertura del marcador llegó por medio de Fabián Sambueza, quien, tras cobrar un tiro libre frontal en el minuto 23, superó la barrera y, tras pegar en el poste, venció al arquero Jean Fernandes, adelantando a Atlético Bucaramanga. América de Cali igualó en el tiempo de adición del primer tiempo: luego de una infracción sobre Daniel Valencia, Yeison Guzmán ejecutó un penal al palo derecho de Aldair Quintana, que adivinó la dirección pero no pudo detener el disparo.

El cuadro escarlata sacó la clasificación con las anotaciones de Yeison Guzmán y Jhon Tilman Palacios, mientras que Fabián Sambueza descontó - crédito Conmebol

El arranque de la segunda mitad mostró mayor intensidad ofensiva, incluyendo un cabezazo de Mateo Castrillo que impactó en el poste y elevó la presión por la clasificación.

El pase quedó sellado en el minuto 55, cuando Jhon Tilman Palacios, de 20 años, convirtió el tanto decisivo tras un centro de Rafael Carrascal que aprovechó luego de un mal despeje de Aldair Gutiérrez, finalizando la jugada con un remate cruzado imposible para el portero rival.