Tras noquear en su debut, Javier Reyes está listo para seguir en la UFC: “Una semana para comer y estoy listo para pelear”

El bogotano de 32 años aseguró que tendrá su teléfono encendido para recibir la llamada en la que le confirmen cuándo volverá a subirse al octágono

El bogotano brilló en el UFC Fight Night celebrado en México y derrotó al brasileño Douglas Silva de Andrade - crédito @ufcespanol/Instagram

El 28 de febrero, el colombiano Javier “Blair” Reyes hizo su debut en la UFC, la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo en la actualidad.

El rival del bogotano de 32 años fue el brasileño Douglas Silva de Andrade, que comenzó de manera ofensiva el encuentro y le propinó varios golpes contundentes al cafetero. Sin embargo, Reyes se recuperó y con una combinación corta provocó que Andrade cayera a la lona.

Durante dos minutos, el colombiano le hizo seguimiento a su rival en el suelo, conectando varios golpes limpios, provocando que el juez Herb Dean detuviera la contienda cuando faltaban dos segundos para que terminara el primer round.

Además de pelear por primera vez en la empresa dirigida por Dana White, “Blair” Reyes se quedó con una bonificación de 25.000 dólares por su desempeño dentro del octágono de la UFC.

Reyes ya piensa en su siguiente pelea

Reyes es entrenador por Javier Torres, del mismo equipo del dominicano Waldo Cortes Acosta - crédito UFC

En diálogo con UFC, Reyes habló tres días después de que fue tendencia en Colombia por su pelea, lo que le hizo destacar que es considerado uno de los pioneros del país en la disciplina de las artes marciales mixtas.

Como latino es un orgullo, pero como colombiano me hace sentir muy bien. Creo que puse a Colombia en el mapa. Esto solo es el principio; yo quiero pisar en grande, pisar duro y ojalá que vengan otros compañeros colombianos detrás de mí”.

Reyes aseguró estar preparado para su siguiente reto, puesto que tiene el objetivo de ingresar al top 15 de su categoría y para ello debe acumular una racha positiva en lo que queda del 2026.

“Ya le ganamos a alguien que viene muy bien rankeado. Me pusieron un debut con alguien de mucha experiencia, pero de una vez demostramos que estamos para grandes cosas. No recibí daño, solo un golpecito y estoy listo; nomás que me den una semana para comer y yo estoy listo para pelear”.

El bogotano tiene un récord de 23 victorias y cinco derrotas - crédito UFC

Reyes aprovechó el espacio para recordar un poco de su trayectoria, en la que tuvo que aprender de la disciplina de manera empírica durante los primeros años que intentó ser profesional.

“Hay muchas personas a las que les dedicaría esto, pero esto es un mensaje para Colombia: demostrarles que se puede. Solo soy un soñador, un muchacho que empezó en los parques. No tenía dinero para una escuela, no tenía cómo pagar un entrenador; me tocó solo con YouTube, con ganas de aprender y con disciplina. Eso crea un camino y hoy estamos en las grandes ligas”.

¿Quién es Javier ‘Blair’ Reyes?

El colombiano ha descartado que se vaya a radicar en el exterior - crédito UFC

Reyes no soñó con ser peleador viendo a otros exponentes del deporte, sino que su pasión por las disciplinas de contacto comenzó cuando se volvió fanático del anime Dragon Ball.

Debido a que en Colombia aún es pequeño el número de gimnasios que enseñan MMA, “Blair” tuvo que comenzar de manera empírica y hasta llegó a participar de peleas clandestinas e ilegales.

En la actualidad tiene 27 peleas profesionales, ganando 22 de ellas; también inauguró un gimnasio especializado en Bogotá, en donde sueña formar a las futuras estrellas del deporte para Colombia.

La poca exposición que existe en Colombia para la disciplina hizo que el camino de Reyes fuera más largo en comparación con otros peleadores de su categoría, y aunque tuvo la oportunidad de radicarse en el exterior, asegura que se ha mantenido en Bogotá para ser el ejemplo de las nuevas generaciones.

Tras la victoria en México, se espera que el colombiano vuelva a pelear en un evento numerado durante el verano, con el objetivo de que pueda tener hasta tres encuentros de MMA en el año calendario.

