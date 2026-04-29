General del Ejército reveló intimidades de qué está pasando con Iván Marquéz tras los recientes ataques contra su circulo de confianza: “Lo ha vuelto más desconfiado y cuidadoso”

La reciente detención de un cabecilla ha causado ajustes en los esquemas de seguridad y comportamiento de los grupos ilegales bajo el mando de Iván Mordisco, complicando las intervenciones oficiales en la región - crédito Europa Press

El comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, ha asegurado que la reciente captura del cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos constituye un golpe relevante contra las disidencias bajo la dirección de ‘Iván Mordisco’ en el suroccidente de Colombia.

Las declaraciones de Gómez fueron dadas a El Tiempo que la presión militar sobre el entorno cercano del jefe guerrillero ha provocado que adopte actitudes más reservadas y precavidas para eludir el accionar de las fuerzas armadas.

PUBLICIDAD

Las revelaciones del comandante del Ejército precisan que ‘Iván Mordisco’ se muestra ahora más receloso y meticuloso, producto de los recientes golpes a su círculo de confianza y la intensificación de las operaciones de captura en su contra.

“por operaciones militares y policiales se le ha golpeado ese entorno cercano, lo que lo ha vuelto más desconfiado y cuidadoso. Eso dificulta el trabajo, pero las operaciones siguen dando resultados. La captura del cabecilla principal de una estructura como la Dagoberto Ramos demuestra que sí se está avanzando2, afirma el militar en diálogo con el medio mencionado.

PUBLICIDAD

El general detalló que este cambio de comportamiento responde al refuerzo de medidas de seguridad y a una mayor desconfianza incluso de sus propios aliados, lo que complica la labor de inteligencia y las acciones militares en la región.

Las acciones recientes han provocado que los líderes insurgentes adopten posturas más cautelosas ante los esfuerzos de inteligencia y patrullaje militar desplegados en los departamentos del suroccidente colombiano - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

“Todas las estructuras que delinquen en Cauca, Valle del Cauca y Nariño pertenecen al Estado Mayor Central. El cabecilla principal es alias Iván Mordisco, conocido por su historial criminal. En esta región, conformaron el bloque occidental Jacobo Arenas, una segunda línea dentro de esa organización. Ese bloque estuvo primero bajo el mando de alias Mayimbú, neutralizado por la Fuerza Pública, y luego fue dirigido por alias Marlon”, afirmó Gómez según recoge el medio mencionado.

PUBLICIDAD

La estructura Dagoberto Ramos, cuyo líder capturado era alias ‘Mi Pez’, fue catalogada por el general como responsable de múltiples actos delictivos contra la población civil, autoridades policiales y militares. “La captura de este cabecilla es resultado de una operación policial y merece reconocimiento”, remarcó Gómez.

Estructuras criminales y su financiación

Gómez describió el entramado interno de estos grupos: “En esa zona también está la estructura Jaime Martínez, que delinque en sectores como Jamundí, Suárez, Buenos Aires y en zonas más al sur como Morales. Controlan corredores del narcotráfico hacia el Pacífico. Más al sur está la Carlos Patiño, luego la Franco Benavides y, recientemente, crearon otra llamada Andrés Patiño”.

PUBLICIDAD

Particularizó las fuentes de recursos: “La Dagoberto Ramos se mueve con extorsión, control de cultivos y tráfico de marihuana. La Jaime Martínez está enfocada en minería ilegal y narcotráfico. La Carlos Patiño se concentra en cultivos ilícitos y laboratorios de pasta base y cocaína. Todo eso alimenta financieramente al bloque y al Estado Mayor Central”.

Fuentes de financiación y capacidad armada

Consultado sobre el destino de esos fondos, Gómez puntualizó: “Fortalecen sus estructuras reclutando nuevos integrantes, especialmente niños y niñas. También adquieren drones, armas de guerra, explosivos, fusiles, munición y otros elementos para sostener su capacidad criminal”.

PUBLICIDAD

- crédito Ministerio de Defensa Colombia

Advirtió que mientras estos grupos sigan obteniendo recursos de actividades ilícitas, mantendrán su operatividad y el riesgo sobre la seguridad regional.

Desafíos de seguridad y presencia estatal en el Micay

El general Gómez reconoció ante El Tiempo las limitaciones para consolidar la seguridad en el Cañón del Micay a pesar de los avances logrados.

PUBLICIDAD

Señaló: “La comunidad reconoce que hubo avances en seguridad y que no se han repetido recientemente asonadas para expulsar a la Fuerza Pública. Pero la población también nos reclama la presencia integral del Estado. Piden carreteras, hospitales, infraestructura y soluciones a necesidades básicas insatisfechas de muchos años”.

Agregó que la economía ilegal sigue influyendo en la vida de la población: “Hay comunidades que se acostumbraron y dependen de ella. Cuando destruimos un laboratorio de cocaína, impactamos esa economía ilegal y se genera confrontación social. Se requiere un cambio estructural, social y económico. Mientras persista el narcotráfico, será muy difícil que solo la Fuerza Pública estabilice el territorio”.

PUBLICIDAD

Iván Mordisco: perfil y revelaciones del comandante

Sobre la estrategia de inteligencia que apunta a la captura de ‘Iván Mordisco’, Gómez señaló: “La inteligencia se nutre de información; entre mejor sea la calidad de esa información, mejor será el resultado operativo. Contra todas las estructuras mencionadas hay agentes de inteligencia enfocados de forma constante. Desde luego, sobre Iván Mordisco también existe una operación permanente”.

Explicó que las acciones militares y policiales han golpeado el entorno cercano del cabecilla, “lo que lo ha vuelto más desconfiado y cuidadoso. Eso dificulta el trabajo, pero las operaciones siguen dando resultados”.

PUBLICIDAD

El requerimiento de la población por vías, salud e infraestructura básica permanece como un obstáculo para la superación de la economía informal y el logro de la pacificación en comunidades afectadas - crédito X

Este desplazamiento hacia el aislamiento y la vigilancia interna, según el comandante, dificulta las acciones de las autoridades y fortalece las estrategias de evasión de los grupos armados ilegales.

Medidas de seguridad de cara a las elecciones

En relación al proceso electoral, el general informó a El Tiempo que el Ejército ha puesto en marcha un plan de seguridad especial: “A partir del primero de mayo no va a haber tropas en vacaciones, ni en descanso, ni en ciclos de entrenamiento. Todo el dispositivo estará orientado al Plan Democracia. El treinta y uno de mayo estarán desplegadas todas nuestras capacidades para que los colombianos puedan ir a las mesas de votación y ejercer el derecho a elegir”.

Esta directriz busca proteger el desarrollo electoral y responder ante eventuales intentos de desestabilización.

Para el general Royer Gómez, la detención de alias ‘Mi Pez’ representa un avance tangible en la lucha contra las estructuras armadas del suroccidente colombiano, reflejando el impacto concreto de las operaciones oficiales, según ha resumido ante El Tiempo.