La selección Colombia de baloncesto sufrió una dura derrota ante Brasil en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

La selección Colombia de baloncesto albergaba la esperanza de dar una sorpresa en la Arena UniBH de Belo Horizonte, escenario del partido ante Brasil válido por la segunda ventana de clasificación por las eliminatorias rumbo al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El equipo dirigido por Tomás Díaz venía de derrotar a Chile como visitante, y esperaba plantar cara a la potencia del grupo C (que viene de ser el campeón de la AmeriCup en 2025), pero terminó llevándose un baño de realidad tras ser derrotado por un apabullante 101-72.

Brasil dominó el juego de principio a fin, marcando diferencia a todos los niveles frente al quinteto de Colombia, que tuvo como baja sensible para esta ventana a Braian Angola, una de sus principales bazas en ataque.

Durante los cuatro cuartos, Brasil logró distancias que resultaron imposibles de remontar para los visitantes. Para el primer cuarto el marcador era de 23-13 a favor de los locales, mientras que en el segundo se amplió hasta cerrar el segundo cuarto con un marcador de 55-37. La Verdeamarela cerró el partido en el tercer cuarto al terminar con 76-45, y aunque la Tricolor mostró determinación en el último cuarto, apenas bastó para maquillar lo que terminó siendo una paliza.

La figura del encuentro fue Caio Pacheco, base del Club Básquet Coruña de la liga española, que completó un doble-doble de 17 puntos y 11 asistencias, asistido por Leo Meindl (16 puntos y 7/13 en tiros de campo), los interiores Marcio Santos y Rafa Luz (cada uno con 6 rebortes) y el joven de 21 años Wini Silva que aportó 10 puntos desde el banco de suplentes.

Por el lado de Colombia, ante la ausencia de Angola el máximo anotador fue Jaime Echenique, quien aportó 14 puntos, cifra que resultó insuficiente para inquietar a Brasil. A él se sumó Juan Tello que aportó 13 puntos. Sin embargo, la falta de acierto en larga distancia y la imposibilidad de capturar rebotes fueron determinantes en el resultado ante un rival que era superior en la previa.

Siete cupos directos en disputa y un formato de doble ronda exigen regularidad máxima

Pese a la derrota, Colombia mantiene abiertas sus opciones de clasificación en las eliminatorias americanas, que en esta disciplina constan de dos rondas. Actualmente se disputa la primera ronda, en la que los 16 seleccionados se distribuyen en cuatro grupos de cuatro. Los tres primeros de cada grupo avanzan a la segunda ronda.

Posteriormente, los 12 clasificados son reorganizados en dos grupos de seis y disputan partidos únicamente contra equipos no enfrentados previamente. Es así que el grupo E tendrá a los equipos de los grupos A y C y el grupo F, de los grupos B y D. Por ese motivo, si Colombia clasifica a la segunda ronda, tendrá como rivales a Estados Unidos y República Dominicana —ya clasificados—, a los que podría sumarse México.

Los resultados de dichos encuentros, sumados a los resultados de la primera ronda determinarán el puntaje final. Los tres mejores clasificados de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado de ambos grupos de segunda ronda, se clasificarán a la Copa Mundial de Baloncesto de 2027.

Para Colombia, cada partido —sobre todo en condición de local— será clave, dado que las oportunidades de clasificación persisten y dependen de su desempeño en las siguientes jornadas. Además, cabe apuntar que su partido ante Venezuela como visitante (aplazado por la intervención estadounidense en el vecino país) se jugará antes de la última ventana de partidos, en una fecha pendiente de confirmar.

De este modo, Colombia mantiene el sueño de clasificar por segunda vez a un Mundial de Baloncesto y por primera vez hacerlo desde la duela, pues en 1982 participó como país anfitrión.