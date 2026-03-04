Deportes

Atlético Juventud vs. Medellín: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026

El equipo paisa visita tierras uruguayas para buscar el paso a la fase de grupos del torneo continental

Medellín visitará a Juventud por
Medellín visitará a Juventud por la fase 3 de la Copa Libertadores - crédito @JuventudUy/@DIM_Oficial

Independiente Medellín afronta una serie decisiva en la tercera fase de la Copa Libertadores ante el Club Atlético Juventud de Las Piedras de Uruguay, con la meta de regresar a la fase de grupos del torneo más importante de la Conmebol.

Tras superar en la ronda anterior a Liverpool de Uruguay, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo tiene la oportunidad de alcanzar su principal objetivo internacional del semestre y, de paso, fortalecer su economía de cara a la segunda mitad del año.

En el panorama local, el presente del DIM en la Liga BetPlay no es el mejor: en nueve partidos solo ha sumado una victoria, aunque matemáticamente sigue con opciones de clasificar a los playoffs. Sin embargo, el margen de error es nulo: de los diez encuentros restantes, el equipo paisa no puede permitirse más tropiezos si quiere mantenerse con vida en el campeonato colombiano.

El impacto económico de avanzar en la Libertadores

Independiente Medellín piensa en clasificar
Independiente Medellín piensa en clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Más allá del prestigio deportivo, la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores representa un golpe positivo para las arcas del club. Solo por superar la fase 2 y llegar a la tercera ronda, Medellín ya recibió 1.100.000 dólares en premios de la Conmebol.

Si logra el paso a la siguiente instancia, el club sumará 3 millones de dólares adicionales, con la posibilidad de ganar 300.000 dólares extra por cada partido que dispute como local y logre la victoria en la fase de grupos. Este ingreso sería clave para fortalecer el proyecto deportivo y, según versiones recientes, podría facilitar conversaciones con figuras como Juan Guillermo Cuadrado, cuyo regreso al fútbol colombiano ha sido tema de análisis en el mercado de mitad de año.

Fecha, hora y escenario del partido

El encuentro de ida entre Atlético Juventud y Medellín está programado para el jueves 5 de marzo de 2026, con inicio a las 7:30 p. m. (hora colombiana). El partido se disputará en el Estadio Juventud Parque Artigas en la ciudad de Las Piedras, Uruguay.

Dónde y cómo ver Atlético Juventud vs. Medellín

El partido será transmitido en vivo y en directo por ESPN, señal oficial de los partidos de la Copa Libertadores. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la televisión por suscripción en todo el país, así como por las plataformas digitales autorizadas que permiten ver el partido en dispositivos móviles, tabletas y computadores.

Atlético Juventud: presente y recorrido en la Libertadores

El club uruguayo espera sorprender
El club uruguayo espera sorprender en su casa al DIM - crédito @JuventudUy/X

El club uruguayo atraviesa un momento complicado en la Liga AUF, donde ocupa el penúltimo puesto (15º) con cuatro partidos disputados, sin victorias, un empate y tres derrotas, sumando apenas un punto y con seis goles en contra. El último compromiso oficial fue el 2 de marzo, cayendo 2-1 ante Deportivo Maldonado como visitante.

Pese al flojo arranque en el torneo local, Juventud de Las Piedras ha demostrado fortaleza en la Copa Libertadores. En la primera fase eliminó a Universidad Católica de Ecuador en la tanda de penales, y en la segunda ronda superó al Club Guaraní con un marcador global de 2-1, avanzando a esta instancia donde buscará dar la sorpresa y dejar en el camino al conjunto paisa.

El reto internacional y la presión por resultados en Medellín

Didier Moreno ha asumido la
Didier Moreno ha asumido la capitanía en la crisis de resultados de Independiente Medellín - crédito Independiente Medellín

La serie ante Juventud será crucial para el DIM, que busca no solo avanzar en la Libertadores, sino también asegurar una inyección económica y deportiva que le permita rearmar el plantel para el segundo semestre. La dirigencia y el cuerpo técnico saben que el club necesita una campaña internacional sólida para retomar el protagonismo y responder a la exigencia de la hinchada.

Con el calendario apretado y la obligación de sumar en la liga, Medellín afronta un mes de marzo determinante para el rumbo de la temporada, donde cada resultado será clave para definir el futuro deportivo y financiero de la institución.

