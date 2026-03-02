Deportes

La Federación Colombiana de Fútbol “regañó” a las campañas políticas: “Abstenerse de hacer uso de signos distintivos de la Selección Colombia”

La FCF invitó a denunciar ante los entes de control aquellos políticos que hagan uso indebido logotipo o colores propios de la selección

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica
FOTO DE ARCHIVO. Panorámica de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, Colombia, 25 de junio, 2020. REUTERS/Luisa González

La Federación Colombiana de Fútbol alertó este 2 de marzo sobre nuevas medidas para frenar el uso indebido de signos distintivos de la Selección Colombia en campañas empresariales y políticas, anticipando un incremento de estas prácticas de cara al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La iniciativa refuerza la protección de los 12 patrocinadores oficiales, ante el auge del llamado ambush marketing y el aprovechamiento no autorizado de la imagen colectiva, una tendencia que puede afectar tanto la integridad comercial como la imagen del fútbol colombiano, informó la Federación Colombiana de Fútbol.

El comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol prioriza la identificación y control de cualquier forma de mercadeo parasitario (ambush marketing), concepto que agrupa prácticas en las que empresas o individuos utilizan insignias, logotipos, colores y símbolos relacionados con la Selección Colombia sin autorización legal.

Esta es la nueva sede
Esta es la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

Uno de los énfasis del comunicado es limitar el uso de estos elementos en propaganda política y campañas para atraer consumidores o electores. Según la FCF, el llamado abarca tanto el uso visual en campañas como la oferta de premios y promociones asociadas a la identidad de la Selección por parte de compañías o particulares ajenos a la institución.

La Federación Colombiana de Fútbol extendió una invitación a los ciudadanos para que denuncien actividades que perjudiquen la imagen institucional o impliquen comercialización ilegal de productos asociados a la Selección.

El organismo indicó que estas acciones deben ser reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o a la Policía Fiscal y Aduanera, a través de los canales habilitados. El objetivo es involucrar a la sociedad en el monitoreo activo y la protección de la reputación y los derechos comerciales del fútbol colombiano.

Federación Colombiana de Fútbol inauguró hotel en Barranquilla

Así es la recepeción del
Así es la recepeción del Centro de Alojamiento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla - crédito FCF

La Federación Colombiana de Fútbol inauguró en Barranquilla el nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, una infraestructura diseñada para consolidar el proceso de concentración de las selecciones nacionales y posicionar a Colombia como referente en preparación deportiva internacional, según informó la propia federación en un comunicado reproducido por el sitio oficial de la FCF.

El complejo, situado en el sector Alameda del Río, representa una apuesta estratégica para el futuro del fútbol colombiano y refuerza la apuesta por la excelencia en todas las categorías.

El nuevo Centro de Alojamiento cuenta con una superficie de 3.857 metros cuadrados, desarrollados en dos niveles. La obra demandó una inversión total de $35.605 millones, con un aporte complementario de la Conmebol por USD 5 millones. La construcción, ejecutada en 14 meses, fue proyectada por la constructora Metropoli S.A. y responde a estándares internacionales en arquitectura y funcionalidad, según indicó la Federación Colombiana de Fútbol.

La capacidad total permite alojar a 69 huéspedes, lo que asegura la concentración conjunta de las once selecciones nacionales y cerca de 250 integrantes, entre jugadores y cuerpos técnicos.

Esta es la nueva sede
Esta es la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito FCF

El diseño del nuevo centro integra tecnología y espacios especializados para optimizar el rendimiento deportivo. Cada habitación cuenta con sistema de climatización individual y aislamiento acústico total. El complejo dispone de infraestructura tecnológica robusta para el análisis de rendimiento, un sistema fotovoltaico con paneles solares y subestaciones eléctricas de respaldo.

En cuanto a la distribución, el centro ofrece 22 habitaciones dobles tipo queen (juveniles), 24 habitaciones individuales tipo king (categoría mayores), una habitación exclusiva y un salón privado para el director técnico.

Entre los espacios destinados al bienestar integral de los futbolistas, destacan cinco cabinas de masajes, una zona de recuperación con seis poltronas eléctricas y duchas especializadas. El complejo cuenta con barbería y un área de cuidado personal. Para el ocio y la salud mental, se dispone de un salón de juegos equipado con ping-pong, billar, bolirana y videojuegos, así como zonas sociales y una sala de descanso ergonómica.

Federación Colombiana de FútbolSelección ColombiaElecciones ColombiaRamón JesurúnColombia-Deportes

