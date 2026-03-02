Julio Comesaña y la personalidad de Teófilo Gutiérrez: “Prefiere pelear a enseñar”

Julio Comesaña fue entrenador de Teófilo Gutiérrez en el fútbol colombiano - crédito Colprensa/Dimayor

Teófilo Gutiérrez Roncancio sigue escribiendo historia con la camiseta de Junior de Barranquilla. El delantero colombiano fue protagonista en la victoria ante Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, no solo por su rendimiento sino por alcanzar una cifra simbólica: anotó el gol número 100 con el club de sus amores.

El tanto llegó al minuto 83, tras una jugada colectiva que inició Joel Canchimbo, continuó con un taco de Guillermo Paiva, y culminó con la definición precisa de Teo al palo izquierdo del portero Diego Martínez, que no pudo evitar el grito de gol del barranquillero.

Este gol centenario consolida a Teófilo como uno de los máximos referentes en la historia de Junior y del fútbol colombiano, donde su talento y temperamento lo han hecho protagonista tanto en lo deportivo como en lo mediático.

El consejo de Comesaña: “A la edad que tienes, pórtate bien”

Julio Comesaña ganó varios títulos con el cuadro Tiburón - crédito Colprensa

Más allá de los números, la figura de Teófilo genera opiniones y anécdotas dentro y fuera de la cancha. Julio Avelino Comesaña, uno de los técnicos más exitosos y recordados del Junior, se refirió al carácter del delantero en el programa Si era gol de Red +.

El uruguayo, varias veces campeón con el club Tiburón, recordó que Gutiérrez es un “maniobrero” que no disfruta salir de suplente, por lo que solía invitarlo al banquillo con picardía: “Le decía que ahí estábamos los que mandábamos, y él me miraba de reojo”.

Comesaña, en tono de consejo y complicidad, fue claro al señalar: “A la edad que él tiene, que se está yendo del fútbol como jugador, le digo ‘no te pelees, cómo vas a hacer las cosas que haces ahí adentro, provocando a muchachos jóvenes que pueden ser sobrinos tuyos; pórtate bien’”.

El técnico recalcó que, aunque Teo es “el mejor jugador porque agarra la pelota y empiezan a ocurrir cosas diferentes”, también es momento de saber cómo retirarse. “No quiere enseñar, quiere pelear porque disfruta con todo eso y después se ríe”, agregó Comesaña entre risas.

Un palmarés internacional y distinciones individuales

Teófilo Gutiérrez celebrando el título de la Recopa Sudamericana 2015 - crédito Juan Mabromata/AFP

Teófilo no solo ha dejado huella en el FPC, sino que es uno de los futbolistas colombianos más exitosos a nivel internacional. En su paso por River Plate de Argentina, fue campeón de la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores, además de recibir reconocimientos como el mejor jugador de América en 2014 y de Colombia en 2019. Su calidad lo ha llevado a ser referente en cada equipo donde ha jugado y a mantener su vigencia a los 40 años como emblema de Junior.

Un legado vigente y el desafío de la veteranía

El gol 100 de Teófilo Gutiérrez es testimonio de una carrera marcada por la pasión, el carácter y la calidad. A pesar de la edad y de los retos propios de la veteranía, Teo sigue siendo determinante en Junior y mantiene su influencia tanto en el terreno de juego como en el vestuario.

El consejo de Comesaña resuena como llamado a disfrutar el cierre de una etapa gloriosa, mientras la hinchada tiburona celebra a su ídolo y espera seguir contando con su magia en el semestre.

Comesaña también habló de Luis Díaz: “Es un ser humano confiable”

Julio Comesaña fue entrenador de Luis Díaz en Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/Bayern Múnich

El técnico charrúa también tuvo palabras para Luis Díaz, a quien dirigió en Junior antes de su salto a Europa. En el Blog Deportivo de Blu Radio, Comesaña expresó: “Lucho es un extraordinario ser humano, generoso, solidario y respetuoso. Quizás está devolviendo el agradecimiento por cosas que uno hizo con él, pero no le di un trato diferente al de otros. Es alguien sensible y siempre digo que es un ser humano confiable”.

Comesaña recordó que nunca presionó a Díaz ni le puso etiquetas: “Nunca le dije que era un fenómeno; siempre fue solidario y desafiante en la cancha. Cumplió sus etapas y eso lo llevó a lo que es hoy”, destacó el entrenador sobre el actual referente del Bayern Múnich y la selección Colombia.