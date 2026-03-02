Deportes

Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que todo está acordado con la Alcaldía de Bogota, para que El Campín, como en 2014 y 2018, despida a la Tricolor

Guardar
La selección Colombia será despedida
La selección Colombia será despedida en el estadio El Campín el 29 de mayo - crédito Colprensa-Mariano Vimos

La selección Colombia última detalles para su participación en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el lanzamiento de ‘El club de la sele’ confirmó que Bogotá será la sede del partido de despedida del equipo Tricolor rumbo a la cita orbital que se jugará en Norteamérica.

“Lo que está establecido que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer yo creo que en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, con los empresarios del Estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación”, dijo Jesurún en atención a los medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hinchas de la selección
Los hinchas de la selección Colombia en Bogotá le han cumplido al equipo no solo en los partidos de la selección absoluta - crédito Colprensa-John Paz.

Bogotá también fue la sede del partido de despedida de la Tricolor previo a la participación de Colombia en el Mundial de Brasil 2015 y el Mundial de Rusia 2018. Luego del encuentro del próximo 29 de mayo, Colombia estará viajando a Estados Unidos para dos últimos partidos amistosos de preparación y luego dirigirse a Guadalajara, base de entrenamientos durante la Copa Mundial de la FIFA.

“Y es posible, o prácticamente es un hecho, que el día 7 de junio, ya en terreno, eh, en este caso, los Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del mundial” declaró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los posibles rivales para el partido amistoso de despedida en Bogotá serían la selección de Chile o la selección de Perú. Mientras que el rival del 7 de junio sería Jordania en San Diego, Estados Unidos.

Así fueron las despedidas de Colombia en 2014 y 2018 en Bogotá

La histórica nómina de la
La histórica nómina de la selección Colombia que disputó el Mundial de 2014 se despidió de la hinchada en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa /Mauricio Alvarado

La despedida de la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2014 permanece como un episodio imborrable en la historia del fútbol colombiano, no solo por el ambiente festivo vivido en el estadio El Campín de Bogotá, sino por las consecuencias que esa jornada tendría en el desempeño más relevante del equipo en un Mundial hasta la fecha.

El 23 de mayo de 2014, más de 36.000 aficionados colmaron las tribunas del estadio El Campín. Esta movilización masiva marcó el inicio de una despedida en la que, tras la interpretación del himno nacional por parte de la cantante Fanny Lu, se disputó un partido amistoso cargado de gestos emotivos y actuaciones memorables. Entre los participantes figuraban figuras como David Ospina, Mario Yepes y James Rodríguez, que defenderían los colores nacionales en el certamen mundialista.

La ceremonia contempló la presentación individualizada de cada jugador, seguida del enfrentamiento entre dos equipos: uno vestido de amarillo y otro de rojo. Durante el encuentro, Mario Alberto Yepes se destacó al anotar el primer gol para el equipo amarillo, tras recibir un pase de Juan Fernando Quintero y definir de zurda frente al arquero Faryd Mondragón.

En la segunda parte, Fredy Guarín asistió a Carlos Bacca, quien igualó el marcador con un remate desde el borde del área. El resultado final fue un 1-1, en un ambiente donde la celebración superó cualquier interés competitivo.

La selección Colombia volvió a
La selección Colombia volvió a jugar un partido entre los convocados como despedida en 2018 - crédito Colprensa - Diego Pineda

En 2018, más de 30.000 aficionados colmaron el estadio El Campín de Bogotá para presenciar la despedida de la Selección Colombia, que viajó a Italia antes de debutar el 19 de junio ante Japón en el Mundial de Rusia 2018.

La celebración concluyó con un espectáculo musical y fuegos pirotécnicos, mientras los jugadores y el cantante Maluma se sumaron en el escenario y entonaron el himno nacional. La atleta Caterine Ibargüen, medallista de oro en salto triple en Río 2016, entregó al capitán Falcao García la bandera nacional, recibiendo una ovación del público. “Llevamos el corazón de 50 millones de colombianos y vamos a defender esta bandera con toda la fuerza”, expresó Falcao tras recibir el pabellón.

El partido de exhibición terminó 1-1. El equipo amarillo, donde estuvieron James Rodríguez y Falcao García, abrió el marcador con un gol de Luis Fernando Muriel tras un pase de James; el empate lo anotó Miguel Borja para los azules. El seleccionador José Nestor Pékerman fue ovacionado por haber clasificado a Colombia a dos mundiales consecutivos y el árbitro Wílmar Roldán, también convocado al Mundial, dirigió el encuentro.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Ramón JesurúnColombia vs.Federación Colombiana de FútbolEstadio El CampínColombia-Deportes

Más Noticias

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

La Tricolor femenina en su primera salida en el torneo amistoso fue goleada por Canadá y ahora enfrentará a un rival contra el que se medirá en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Cuándo y contra quién es

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá

El antioqueño conquistó su tercer título en el PGA Tour tras ganar el Cognizant Classic 2026, y se convirtió en el segundo golfista colombiano que gana este trofeo, tras lo conseguido por Camilo Villegas

El golfista colombiano Nicolás Echavarría

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras la derrota de Nacional ante el Deportes Tolima

El partido que cerró la fecha 9 del campeonato colombiano de primera división dejó a los dos equipos en el grupo de los ocho mejores, a falta de diez jornadas para culminar la fase Todos contra todos

Así quedó la tabla de

Juan Carlos Osorio es despedido del Remo tras perder la final del Paraense 2026 ante Paysandu

El entrenador colombiano dejó el cargo luego de un ciclo de menos de tres meses en el club brasileño, marcado por resultados irregulares y cuestionamientos por su manejo del plantel

Juan Carlos Osorio es despedido

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

El delantero colombiano abrió el marcador en el clásico de Porto Alegre tras aprovechar un rebote en la media luna

Video: así fue el primer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo adiós

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

Alejandro Estrada usa su relación con Yuli Ruiz como estrategia para competir en ‘La casa de los famosos’, aseguró Juanda Caribe

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, libraría nuevas batallas tras la disputa por la custodia de su hija: guía espiritual anunció infidelidades y desafíos emocionales

Fuerte enfrentamiento entre Melissa Gate y Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos’: “No le mientas a Colombia”

Lorena Altamirano: esta es la vida de la actriz que acaba de abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Cuándo y contra quién es

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras la derrota de Nacional ante el Deportes Tolima

Juan Carlos Osorio es despedido del Remo tras perder la final del Paraense 2026 ante Paysandu

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre