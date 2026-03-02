Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha

La selección Colombia será despedida en el estadio El Campín el 29 de mayo - crédito Colprensa-Mariano Vimos

La selección Colombia última detalles para su participación en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el lanzamiento de ‘El club de la sele’ confirmó que Bogotá será la sede del partido de despedida del equipo Tricolor rumbo a la cita orbital que se jugará en Norteamérica.

“Lo que está establecido que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer yo creo que en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, con los empresarios del Estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación”, dijo Jesurún en atención a los medios de comunicación.

Los hinchas de la selección Colombia en Bogotá le han cumplido al equipo no solo en los partidos de la selección absoluta - crédito Colprensa-John Paz.

Bogotá también fue la sede del partido de despedida de la Tricolor previo a la participación de Colombia en el Mundial de Brasil 2015 y el Mundial de Rusia 2018. Luego del encuentro del próximo 29 de mayo, Colombia estará viajando a Estados Unidos para dos últimos partidos amistosos de preparación y luego dirigirse a Guadalajara, base de entrenamientos durante la Copa Mundial de la FIFA.

“Y es posible, o prácticamente es un hecho, que el día 7 de junio, ya en terreno, eh, en este caso, los Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del mundial” declaró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los posibles rivales para el partido amistoso de despedida en Bogotá serían la selección de Chile o la selección de Perú. Mientras que el rival del 7 de junio sería Jordania en San Diego, Estados Unidos.

Así fueron las despedidas de Colombia en 2014 y 2018 en Bogotá

La histórica nómina de la selección Colombia que disputó el Mundial de 2014 se despidió de la hinchada en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa /Mauricio Alvarado

La despedida de la Selección Colombia rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2014 permanece como un episodio imborrable en la historia del fútbol colombiano, no solo por el ambiente festivo vivido en el estadio El Campín de Bogotá, sino por las consecuencias que esa jornada tendría en el desempeño más relevante del equipo en un Mundial hasta la fecha.

El 23 de mayo de 2014, más de 36.000 aficionados colmaron las tribunas del estadio El Campín. Esta movilización masiva marcó el inicio de una despedida en la que, tras la interpretación del himno nacional por parte de la cantante Fanny Lu, se disputó un partido amistoso cargado de gestos emotivos y actuaciones memorables. Entre los participantes figuraban figuras como David Ospina, Mario Yepes y James Rodríguez, que defenderían los colores nacionales en el certamen mundialista.

La ceremonia contempló la presentación individualizada de cada jugador, seguida del enfrentamiento entre dos equipos: uno vestido de amarillo y otro de rojo. Durante el encuentro, Mario Alberto Yepes se destacó al anotar el primer gol para el equipo amarillo, tras recibir un pase de Juan Fernando Quintero y definir de zurda frente al arquero Faryd Mondragón.

En la segunda parte, Fredy Guarín asistió a Carlos Bacca, quien igualó el marcador con un remate desde el borde del área. El resultado final fue un 1-1, en un ambiente donde la celebración superó cualquier interés competitivo.

La selección Colombia volvió a jugar un partido entre los convocados como despedida en 2018 - crédito Colprensa - Diego Pineda

En 2018, más de 30.000 aficionados colmaron el estadio El Campín de Bogotá para presenciar la despedida de la Selección Colombia, que viajó a Italia antes de debutar el 19 de junio ante Japón en el Mundial de Rusia 2018.

La celebración concluyó con un espectáculo musical y fuegos pirotécnicos, mientras los jugadores y el cantante Maluma se sumaron en el escenario y entonaron el himno nacional. La atleta Caterine Ibargüen, medallista de oro en salto triple en Río 2016, entregó al capitán Falcao García la bandera nacional, recibiendo una ovación del público. “Llevamos el corazón de 50 millones de colombianos y vamos a defender esta bandera con toda la fuerza”, expresó Falcao tras recibir el pabellón.

El partido de exhibición terminó 1-1. El equipo amarillo, donde estuvieron James Rodríguez y Falcao García, abrió el marcador con un gol de Luis Fernando Muriel tras un pase de James; el empate lo anotó Miguel Borja para los azules. El seleccionador José Nestor Pékerman fue ovacionado por haber clasificado a Colombia a dos mundiales consecutivos y el árbitro Wílmar Roldán, también convocado al Mundial, dirigió el encuentro.