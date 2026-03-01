Millonarios en marzo: fechas y rivales decisivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana

Millonarios iniciará marzo con el compromiso ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana - crédito @MillosFCoficial/X

Millonarios volvió a la senda del triunfo en la Liga BetPlay tras una contundente victoria 5-1 sobre Deportivo Pereira en el estadio El Campín, la noche del jueves 26 de febrero de 2026.

El inicio de la fecha 9 fue un bálsamo para los dirigidos por Fabián Bustos, que exhibieron una mejoría notable en la definición y el funcionamiento colectivo, aspectos que el técnico argentino busca consolidar en su proceso con el cuadro embajador.

Con este resultado, el equipo capitalino recupera confianza y se mantiene en la lucha por un lugar en los playoffs, modelo de definición que regresa tras varias temporadas de cuadrangulares.

Sin embargo, el mal arranque de campeonato y la irregularidad en las primeras jornadas obligan a Millonarios a sumar la mayor cantidad de puntos en las diez fechas restantes para no quedarse fuera de las fases finales, como ocurrió en el segundo semestre de 2025.

Un marzo determinante: Sudamericana y duelos cruciales en Liga

Con goles de Beckham y Leonardo Castro, Millonarios venció a Deportivo Pereira - crédito Lina Gasca/Colprensa

El plantel azul ya centra su atención en el que será el duelo más importante del semestre —y quizá de toda la temporada—: el enfrentamiento ante Atlético Nacional por el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El partido único se jugará el miércoles 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Una verdadera final anticipada entre dos históricos del fútbol colombiano, donde el ganador asegurará presencia internacional y conservará intacto el sueño continental.

Independientemente del resultado en la Sudamericana, Millonarios tendrá que dar vuelta de página rápidamente y concentrarse en el campeonato local. El calendario de marzo será exigente y pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de gestión del cuerpo técnico.

El calendario de Millonarios en marzo de 2026

Miércoles 4 de marzo: Atlético Nacional vs. Millonarios (Copa Sudamericana – Atanasio Girardot, 7:30 p. m.)

Lunes 9 de marzo: Millonarios vs. Cúcuta Deportivo (Liga BetPlay – El Campín, 6:20 p. m.)

Sábado 14 de marzo: Boyacá Chicó vs. Millonarios (Liga BetPlay – La Independencia, 6:20 p. m.)

Martes 17 de marzo: Millonarios vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay – El Campín, 7:30 p. m.)

Sábado 21 de marzo: Once Caldas vs. Millonarios (Liga BetPlay – Palogrande, 6:20 p. m.)

Lunes 30 de marzo: Millonarios vs. Fortaleza (Liga BetPlay – El Campín, 8:00 p. m.)

El partido del 17 de marzo ante Nacional en Bogotá podría ser, dependiendo de los resultados, una revancha directa tras el reciente cruce continental y una nueva oportunidad para la hinchada embajadora de medir fuerzas ante un rival directo.

El reto de la regularidad y la pelea por los playoffs

Falcao García podría estar disponible para el partido ante Atlético Nacional en Medellín - crédito Millonarios FC

La seguidilla de encuentros en marzo será clave para las aspiraciones del equipo bogotano. Con diez fechas por delante, Millonarios no tiene margen de error si quiere asegurar su clasificación a los playoffs y evitar un nuevo revés como el del semestre anterior, cuando quedó eliminado antes de las etapas definitivas bajo la conducción de Alberto Gamero y, luego, David González.

El entrenador Fabián Bustos y su cuerpo técnico tendrán que gestionar la rotación y el estado físico de la plantilla, especialmente con la posible reaparición de figuras como Radamel Falcao García, que ya entrena con el grupo tras superar su lesión muscular y apunta a ser novedad tanto en el torneo local como en el escenario internacional.

Una afición ilusionada y el desafío azul

Millonarios espera recomponer el camino buscando la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La goleada ante Pereira llenó de ilusión a la hinchada azul, que sueña con volver a ver a Millonarios como protagonista en el fútbol colombiano y en la Copa Sudamericana. El club capitalino afronta semanas decisivas en marzo, donde cada partido será una final y la clasificación a los playoffs, así como el desempeño internacional, marcarán el rumbo del primer semestre de 2026.