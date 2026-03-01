Deportes

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9

Internacional de Bogotá sigue como líder, aunque la diferencia de puntos entre los principales clubes se mantiene estrecha de cara a los próximos encuentros

América de Cali se impuso
América de Cali se impuso 3-0 ante Alianza FC en Valledupar, con goles de Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal. - crédito @AmericadeCali/X

La fecha 9 de la Liga BetPlay I-2026 continuó este sábado con tres compromisos que incidieron directamente en la tabla de posiciones. América de Cali, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga ganaron sus respectivos partidos en condición de visitante, mientras Internacional de Bogotá se mantiene como líder del campeonato con 17 puntos tras ocho encuentros disputados.

Los resultados se registraron en Valledupar, Montería y Medellín, escenarios en los que los equipos visitantes fueron más efectivos y sumaron tres puntos determinantes en el desarrollo de la fase regular.

América se impuso 3-0 ante Alianza FC en Valledupar

En el Estadio Armando Maestre Pavajeau, América de Cali derrotó 3-0 a Alianza FC. El compromiso tuvo intervención del VAR al minuto 16, cuando el árbitro sancionó penal a favor del conjunto vallecaucano tras revisar una acción que derivó en amonestación para Wiston Fernández por juego peligroso.

Yeison Guzmán convirtió la pena máxima al minuto 19, abriendo el marcador. Posteriormente, al 37’, Daniel Valencia amplió la ventaja tras una acción de contragolpe.

Antes del descanso, Fernández fue expulsado al minuto 41 por una confrontación, dejando a Alianza con diez jugadores. En el segundo tiempo, América selló el resultado al 55’ con un remate de media distancia de Rafael Carrascal, que estableció el 3-0 definitivo.

Con este resultado, América llegó a 16 puntos en ocho partidos, con una diferencia de gol de +9 (14 a favor y 5 en contra), ubicándose en la segunda posición.

Junior venció 2-0 a Jaguares
Junior venció 2-0 a Jaguares en Montería, con anotaciones de Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez. - crédito @JuniorClubSA/X

Junior venció 2-0 a Jaguares en Montería

En el estadio Jaraguay, Junior superó 2-0 a Jaguares de Córdoba. El equipo barranquillero abrió el marcador al minuto 2 mediante Luis Fernando Muriel, tras asistencia de Guillermo Paiva.

Durante la primera mitad, el VAR intervino en dos acciones relevantes: un penal inicialmente señalado a favor de Jaguares fue revertido tras revisión y un gol de Royscer Colpa fue anulado.

En el segundo tiempo, Jaguares intentó alcanzar el empate; sin embargo, al minuto 83, Teófilo Gutiérrez anotó el segundo gol para Junior, nuevamente con asistencia de Paiva, asegurando el triunfo visitante.

Con la victoria, Junior alcanzó 15 puntos en ocho partidos (5 victorias y 3 derrotas), ubicándose en la quinta posición con una diferencia de gol de +4 (14 a favor y 10 en contra).

Bucaramanga derrotó 2-1 a Medellín en el Atanasio Girardot

En Medellín, Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Emerson Batalla fue determinante al marcar los dos goles del conjunto santandereano.

El primer tanto llegó al minuto 34, con un remate de zurda tras asistencia de Kevin Londoño. Tres minutos después, al 37’, Batalla anotó el segundo, esta vez con pase de Aldair Gutiérrez.

El descuento para el equipo local, Independiente Medellín, se produjo al minuto 50 mediante penal ejecutado por Francisco Chaverra. A pesar de las aproximaciones generadas en el complemento, el marcador no volvió a modificarse.

Bucaramanga llegó a 14 puntos en ocho encuentros (3 victorias y 5 empates), con diferencia de gol de +7 (12 a favor y 5 en contra), ubicándose en la séptima posición. Medellín permanece en el puesto 16 con 7 unidades tras nueve partidos disputados.

Atlético Bucaramanga derrotó 2-1 a
Atlético Bucaramanga derrotó 2-1 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, con doblete de Emerson Batalla. - crédito @ABucaramanga/X

Tabla de posiciones tras la jornada sabatina

De acuerdo con los datos suministrados, la clasificación parcial de la Liga BetPlay I-2026 es la siguiente:

Separación por columnas:

# - Equipo - Partidos - Victorias - Empates - Derrotas - Diferencia de gol - Goles - Puntos

1 - Inter de Bogotá - 8 - 5 - 2 - 1 - +2 - 14:12 - 17

2 - América - 8 - 5 - 1 - 2 - +9 - 14:5 - 16

3 - Once Caldas - 9 - 4 - 4 - 1 - +6 - 16:10 - 16

4 - Atl. Nacional - 6 - 5 - 0 - 1 - +11 - 15:4 - 15

5 - Junior Barranquilla - 8 - 5 - 0 - 3 - +4 - 14:10 - 15

6 - Dep. Pasto - 8 - 4 - 3 - 1 - +1 - 9:8 - 15

7 - Bucaramanga - 8 - 3 - 5 - 0 - +7 - 12:5 - 14

8 - Tolima - 8 - 3 - 3 - 2 - +3 - 10:7 - 12

9 - Dep. Cali - 8 - 3 - 2 - 3 - +3 - 10:7 - 11

10 - Millonarios - 9 - 3 - 2 - 4 - +2 - 13:11 - 11

11 - Águilas Doradas - 7 - 3 - 2 - 2 - +1 - 9:8 - 11

12 - Llaneros - 8 - 2 - 4 - 2 - +1 - 9:8 - 10

13 - Santa Fe - 9 - 2 - 4 - 3 - -2 - 10:12 - 10

14 - Fortaleza - 8 - 2 - 4 - 2 - -3 - 9:12 - 10

15 - Jaguares - 8 - 3 - 1 - 4 - -7 - 8:15 - 10

16 - Ind. Medellín - 9 - 1 - 4 - 4 - -3 - 11:14 - 7

17 - Cúcuta - 8 - 1 - 3 - 4 - -4 - 12:16 - 6

18 - Deportivo Pereira - 8 - 0 - 4 - 4 - -8 - 8:16 - 4

19 - Boyacá Chicó - 9 - 1 - 1 - 7 - -9 - 7:16 - 4

20 - Alianza Valledupar - 8 - 0 - 3 - 5 - -14 - 3:17 - 3

Los resultados mantienen a Internacional
Los resultados mantienen a Internacional de Bogotá en el primer lugar con 17 puntos, mientras que Once Caldas, Atlético Nacional, Deportivo Pasto y otros clubes permanecen en la disputa por los primeros puestos. - crédito @josasc/X

La jornada continuará hoy domingo 1 de marzo con los partidos Pasto vs. Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá y Tolima vs. Atlético Nacional.

