América de Cali hizo oficial el fichaje de Tomás Ángel como su nuevo delantero para la temporada 2026: estos son los detalles

El cuadro rojo hizo oficial la llegada de su nuevo delantero, proveniente del fútbol de Estados Unidos-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

América de Cali se siguió moviendo en el mercado de fichajes, y el 27 de febrero de 2026, previo al partido ante Alianza FC de Valledupar por la fecha 9 de la Liga BetPlay, confirmó a su nuevo fichaje.

El delantero Tomás Ángel, proveniente de San Diego FC, equipo de la MLS se convierte en el sexto fichaje del cuadro vallecaucano, y reemplazando al peruano Luis Ramos que regresó para jugar al Alianza Lima.

El colombo-inglés viene de jugar en la MLS de los Estados Unidos-crédito América de Cali

El 27 de febrero de 2026, a través de las redes sociales del cuadro vallecaucano, el equipo Escarlata realizó el anuncio oficial de la llegada de Tomás Ángel, delantero de 23 años como nuevo refuerzo en el ataque.

El colombo-inglés firmó un contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender su contrato por un año más, y llega en la previa de lo que será el partido clave de la temporada, cuando los dirigidos por David González busquen la clasificación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero.

El delantero llegó proveniente del fútbol de Estados Unidos-crédito @AmericadeCali/X

Estadísticas de Tomás Ángel durante la temporada 2025

Tomás Ángel en acción en el estadio Snapdragon ante Mazatlán de México-crédito Chadd Cady/Imagn Images

En su paso por el fútbol de Estados Unidos Ángel jugó 25 partido con el San Diego FC (entre MLS y Leagues Cup), en 926 minutos, anotó 4 goles y asistió en dos ocasiones.

A continuación, este fue el listado de sus goles en territorio norteamericano:

12 de abril de 2025 - MLS: 6 minutos y gol en el Colorado Rapids 3-2 San Diego FC

25 de junio de 2025 - MLS: 11 minutos y gol en el Vancouver Whitecaps 3-5 San Diego FC

28 de junio de 2025 - MLS: 45 minutos y gol en el Dallas FC 2-3 San Diego FC

1 de agosto de 2025 - Leagues Cup: 78 minutos y gol en el Tigres UANL de México 2-1 San Diego FC

Así fue el paso de Tomás Ángel por Atlético Nacional

El delantero debutó con Atlético Nacional durante la temporada 2021 y estuvo con el verde hasta 2023 -crédito El Colombiano/Colprensa

El debut de Tomás Ángel en Atlético Nacional se dio el 30 de enero de 2021 en el estadio Atanasio Girardot en la victoria por 5-2 ante Deportivo Pereira por la Liga BetPlay, y allí jugó 4 minutos en el cuadro paisa.

Mientras que su último partido antes de ser transferido a Los Ángeles FC se dio el 8 de noviembre de 2023, en la derrota ante Deportes Tolima por 3-2 en el Atanasio Girardot, también por el campeonato colombiano. Allí Ángel jugó 45 minutos.

En general, el delantero jugó 52 partidos con la camiseta de Atlético Nacional en todas las competencias (Liga BetPlay, Copa BetPlay, Superliga BetPlay y la Copa Libertadores) en un total de 2.122 minutos, anotó en 8 ocasiones, asistió en dos oportunidades y recibió la tarjeta amarilla 5 veces.

A continuación, estos fueron los detalles de los goles que marcó el atacante nacido en Birmingham, Inglaterra:

6 de marzo de 2021 - Liga BetPlay: 58 minutos y gol en el Atlético Nacional 1-1 Águilas Doradas

16 de febrero de 2023 - Superliga BetPlay: 52 minutos y doblete en el Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira

19 de febrero de 2023 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional

29 de abril de 2023 - Liga BetPlay: 69 minutos y gol en el Independiente Medellín 1-3 Atlético Nacional

4 de mayo de 2023 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en el Atlético Nacional 2-1 América de Cali

17 de junio de 2023 - Cuadrangulares Liga BetPlay: 74 minutos y gol en el Atlético Nacional 3-2 Deportivo Pasto

Convocados del América de Cali y calendario para marzo

El cuadro vallecaucano buscará seguir su buen momento en la Liga BetPlay cuando visite Valledupar-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

América de Cali cerrará el mes de febrero de 2026 cuando visite al Alianza FC de Valledupar, a partir de las 4:10 p. m. (hora de Colombia), partido que se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

Para ello, tendrá el siguiente grupo de jugadores:

Arqueros

Jean Fernandes

Jorge Soto

Defensas

Danny Rosero

Andrés Mosquera

Mateo Castillo

Nicolás Hernández

Luis Mina

Mateo Castillo

Ómar Bertel

Volantes

Josen Escobar

José Cavadía

Yeison Guzmán

Rafael Carrascal

Joel Romero

Atacantes

Jhon Murillo

Daniel Valencia

Darwin Machís

Jan Lucumí

Tilman Palacios

Adrián Ramos

Kevin Angulo

En lo que se refiere al calendario de marzo, tendrá el duelo ante Atlético Bucaramanga por Copa Sudamericana, el 5 de marzo de 2026, y jugará ante rivales importantes como Deportes Tolima a mediados de mes y cerrará ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. A continuación, esta es la lista de partidos:

5 de marzo de 2026 - Copa Sudamericana: Deportivo Pasto vs. América de Cali

9 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Deportes Tolima

15 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Deportes Tolima

20 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Águilas Doradas vs. América de Cali

América de Cali vs. Llaneros

25 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Llaneros Independiente Medellín vs. América de Cali

30 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. América de Cali