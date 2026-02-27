Deportes

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

El piloto fue uno de los novatos más destacados de la categoría durante 2025, y espera ir por más en su segunda temporada con Aspar Team

David Alonso iniciará en Tailandia
David Alonso iniciará en Tailandia su segunda temporada de Moto2 con Aspar Team - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

La temporada 2026 del campeonato mundial de Moto2 inaugura una nueva etapa para David Alonso, quien apuesta por consolidarse como protagonista tras figurar entre los diez primeros en la clasificación general de 2025 en su debut.

En su segundo año con Aspar Team, el piloto colombiano respaldado por los logros y la experiencia del ciclo anterior, se presenta con aspiraciones renovadas ante un calendario que contempla 22 competencias y un listado de rivales con gran nivel de exigencia.

“Este invierno hemos podido analizar todo, para ponerlo en su sitio e intentar ser un David más maduro, más frío en ciertos momentos y más completo”, comentó el piloto en diálogo con EFE, señalando que su objetivo es coronarse campeón esta temporada.

David Alonso señaló 2026 como
David Alonso señaló 2026 como el año en que se propone convertirse en campeón del Moto2 - crédito Javier Cebollada/EFE

Ese enfoque lo llevó al extremo de considerar que ahora se encuentra en una etapa en la que se autopercibe como “Iceman”, algo a lo que hizo referencia nuevamente en el circuito de Buriram, lugar en el que dará inicio este fin de semana la temporada de Moto2 con el Gran Premio de Tailandia.

En declaraciones para DAZN, el entrevistador bromeó con Alonso sobre su comentario de “Iceman” como un “proyecto”, algo con lo que el propio piloto coincidió. “Está en proyecto. Ahora todo tengo que cumplir en la pista, pero ya sabes,mente fría, corazón caliente”, remarcó.

El inicio del campeonato de Moto2 en 2026 está programado para el circuito de Buriram, Tailandia, entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, donde Alonso medirá sus opciones reales ante el exigente grupo de pilotos que forman la parrilla.

El brillante 2025 de Alonso

En su año de novato,
En su año de novato, Alonso ganó su primera carrera de Moto2 en Hungría - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Alonso cerró el año 2025 con un avance significativo en su hoja deportiva. Sus actuaciones destacadas y el ingreso al top 10 de la clasificación general reflejaron un proceso de consolidación sostenido en la constancia y la capacidad para competir frente a los principales nombres del campeonato.

El punto culminante de la temporada fue la victoria obtenida en Hungría, que constituyó un hecho histórico para el motociclismo colombiano y evidenció su habilidad para manejar con éxito jornadas de alta dificultad.

La regularidad mostrada en el curso previo y la capacidad de Alonso para adaptarse a circuitos internacionales lo posicionan como uno de los deportistas latinoamericanos con mayor proyección en la disciplina, reforzando el optimismo que rodea sus expectativas para la campaña entrante.

A continuación, el calendario completo de Alonso para la temporada 2026 de Moto2:

  • 27 de febrero – 1 de marzo: Gran Premio de Tailandia, Circuito de Buriram
  • 20 – 22 de marzo: Gran Premio de Brasil, Circuito de Goiânia
  • 27 – 29 de marzo: Gran Premio de las Américas, Circuito de Austin, EE. UU.
  • 10 – 12 de abril: Gran Premio de Catar, Circuito de Losail
  • 24 – 26 de abril: Gran Premio de España, Circuito de Jerez
  • 8 – 10 de mayo: Gran Premio de Francia, Circuito de Le Mans
  • 15 – 17 de mayo: Gran Premio de Cataluña, Circuito de Barcelona-Catalunya
  • 29 – 31 de mayo: Gran Premio de Italia, Circuito de Mugello
  • 5 – 7 de junio: Gran Premio de Hungría, Circuito de Balaton Park
  • 19 – 21 de junio: Gran Premio de la República Checa, Circuito de Brno
  • 26 – 28 de junio: Gran Premio de los Países Bajos, Circuito de Assen
  • 10 – 12 de julio: Gran Premio de Alemania, Circuito de Sachsenring
  • 7 – 9 de agosto: Gran Premio de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone
  • 28 – 30 de agosto: Gran Premio de Aragón, Circuito de MotorLand Aragón
  • 11 – 13 de septiembre: Gran Premio de San Marino, Circuito de Misano
  • 18 – 20 de septiembre: Gran Premio de Austria, Circuito de Red Bull Ring
  • 2 – 4 de octubre: Gran Premio de Japón, Circuito de Motegi
  • 9 – 11 de octubre: Gran Premio de Indonesia, Circuito de Mandalika
  • 23 – 25 de octubre: Gran Premio de Australia, Circuito de Phillip Island
  • 30 de octubre – 1 de noviembre: Gran Premio de Malasia, Circuito de Sepang
  • 13 – 15 de noviembre: Gran Premio de Portugal, Circuito de Portimao
  • 20 – 22 de noviembre: Gran Premio de Valencia, Circuito de Valencia

