Carlos Antonio Vélez opinó sobre por qué la selección Colombia no cambiará Barranquilla pese al deseo de Néstor Lorenzo

El estadio Metropolitano de Barranquilla se encuentra en remodelación y es la casa de la selección Colombia para encuentros de la eliminatoria sudamericana - crédito @Alejandrocharch/Jesús Avilés/Infobae

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) celebró la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla, un moderno complejo que servirá como base para las selecciones nacionales masculinas y femeninas en todas sus categorías.

Esta nueva infraestructura refuerza el papel de la capital del Atlántico como epicentro del fútbol colombiano y punto estratégico para la preparación y concentración de los equipos que representan al país en torneos internacionales.

Barranquilla se ha consolidado como la casa de la Tricolor desde hace varias temporadas, albergando los partidos más importantes de la selección mayor en el estadio Metropolitano, que actualmente se encuentra en proceso de remodelación para convertirse en la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

El debate sobre la sede: ¿por qué la selección Colombia no se va de Barranquilla?

Luis Díaz celebrando su gol contra Chile por la eliminatoria sudamericana 2026, ante más de 35.000 personas en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Colprensa

El periodista Carlos Antonio Vélez, en su espacio Palabras Mayores del programa Planeta Fútbol de Deportes RCN, reveló que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, ha manifestado su interés de irse de la ciudad barranquillera, pero hasta ahora no ha logrado cambiar la sede principal.

Según Vélez, las razones para mantener a Colombia en Barranquilla son contundentes: “No le van a quitar la sede nunca a Barranquilla porque si ya le montaron hotel... nunca se ha pensado en quitarle la sede. Primero por el tamaño del estadio, las condiciones, y además porque es la sede ideal para que se compita, se ha demostrado hasta la saciedad por todo y es el estadio de mayor tamaño y lo será aún más después de la reforma”, subrayando que la ciudad cumple con todos los requisitos técnicos y logísticos que exige la FIFA y la Conmebol.

El rendimiento de la selección Colombia en el Metropolitano respalda la decisión. Jugando como local en Barranquilla, la Tricolor ha conseguido el boleto a varias ediciones, pero las más recientes fueron a tres de los últimos cuatro Mundiales: Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final; Rusia 2018, con la histórica igualdad ante Inglaterra antes de la eliminación por penales en octavos; y la clasificación a la edición 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La única excepción fue Catar 2022, donde el equipo quedó sexto en la tabla de eliminatorias.

La postura de la FCF y el futuro de la sede

Vélez se refirió a las declaraciones de Ramón Jesurún sobre ver a Colombia en la final de la copa del mundo - crédito Jesús Aviles / Infobae

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, ha reiterado en diferentes entrevistas que la capital del Atlántico ha cumplido con creces como sede de la selección: “Barranquilla y su público han sido maravillosos. Volvió a ser esa ciudad que arropa y calienta a nuestros muchachos”, ha dicho el directivo, resaltando la conexión con la hinchada y el ambiente que se vive en el Caribe.

Sin embargo, Jesurún también reconoció en Caracol Radio que no se cierran las puertas a que la selección juegue en otros escenarios del país, siempre y cuando los estadios cumplan con los estándares internacionales.

Sobre esto el máximo dirigente apuntó: “Las sedes de la selección son todas. El país merece tener a nuestras selecciones en todas las ciudades, pero tenemos que refaccionar y agrandar nuestros estadios”. La infraestructura y la logística siguen siendo el principal reto para expandir la presencia de la Tricolor a otras plazas del territorio nacional.

Próximos partidos de la selección Colombia antes del Mundial 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

De cara al Mundial 2026, el equipo de Néstor Lorenzo tiene programados dos amistosos internacionales en marzo. El primero será ante Croacia el 26 de marzo en Orlando, Estados Unidos. El segundo enfrentamiento será contra Francia, vigente subcampeona del mundo, el 29 de marzo en Washington. Estos partidos servirán para dar rodaje y ajustar detalles tácticos con miras a la cita global, donde Colombia aspira a superar sus mejores actuaciones históricas.