Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

El cuadro Embajador sigue en buena racha de la mano de Fabián Bustos, y se acercó al grupo de los 8 clasificados a las finales del fútbol colombiano

Millonarios aplastó al Deportivo Pereira
Millonarios aplastó al Deportivo Pereira en el estadio El Campín y se acercó al grupo de los 8 - crédito Lina Gasca / Colprensa

El 26 de febrero de 2026, Millonarios jugó el partido aplazado por la fecha 9 de la Liga BetPlay (tras los incidentes que se vivieron en el campo de juego de El Campín) ante Deportivo Pereira, y volvió a sonreír.

Las 26.822 personas (según el reporte oficial del cuadro azul) que asistieron al Coliseo de la 57 vivieron una noche tranquila y llena de goles tras el 5-1 que el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos le propinó al Deportivo Pereira, que aún no puede salir del fondo de la tabla de posiciones, y se encuentra en medio de la crisis institucional que vive desde finales del 2025.

El cuadro dirigido por Fabián
El cuadro dirigido por Fabián Bustos logró vencer al Deportivo Pereira y se acercó al Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali - crédito Lina Gasca / Colprensa

De cara a lo que será el duelo ante Atlético Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot, programado para el 4 de marzo de 2026, los Azules con los goles de Sebastián Valencia al 6 de partido, de Mateo García al 28, de Leonardo Castro al 42, de Carlos Sarabia al 44 y de Beckham Castro al 58, permitieron que los azules igualaran la línea de puntos del Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali con 11 puntos.

De esta forma, el 16 veces campeón de Colombia se volvió a meter a la pelea para ingresar al cupo de los 8, y llega con motivación al partido decisivo por el torneo continental en Medellín.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Millonarios:

  1. Inter de Bogotá: 17 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Atlético Nacional: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +11)
  3. Deportivo Pasto: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  4. América de Cali: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  5. Once Caldas: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Deportes Tolima: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Junior: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  8. Atlético Bucaramanga: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  9. Deportivo Cali: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Millonarios: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  11. Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  14. Fortaleza: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  15. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  16. Independiente Medellín: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  17. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Boyacá Chicó: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  19. Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8)
  20. Alianza FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

