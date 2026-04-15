Campesinos antioqueños se rehúsan a aceptar liderazgos en Juntas de Acción Comunal por miedo a grupos ilegales

Los líderes advierten una influencia concentrada del ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, en Antioquia. Colprensa

La presencia y coacción de los grupos armados ilegales en zonas rurales del departamento de Antioquia está pasando factura en el liderazgo campesino y comunitario de varios municipios. En veredas del Nordeste y Norte del departamento, ciudadanos líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) advierten que aceptar la presidencia de estas organizaciones equivale a “ponerse una lápida”.

La amenaza es tan grave que muchos presidentes buscan entregar sus cargos y nadie quiere asumir la dirección en las próximas elecciones del 26 de abril, informaron algunos de estos líderes a Caracol Radio.

“Si te encuentras en una zona donde hacen presencia las autodefensas, pasas a ser tildado de ‘líder paraco’; y si estás en una zona con presencia guerrillera, te señalan de pertenecer a ellos. Aquí se camina a diario sobre la cuerda floja. Si dices algo con lo que uno u otro actor no está de acuerdo, puedes terminar amenazado, desplazado o asesinado”, relató un líder comunitario bajo reserva de identidad, en diálogo con el medio.

El homicidio de Adriana Naranjo, ocurrido el 3 de marzo de 2026, conmocionó a la comunidad por su liderazgo y vínculos oficiales - crédito Indepaz / Instagram

Los hechos recientes tienen atemorizados a estos ciudadanos. El 31 de marzo de 2026, se conoció sobre el asesinato de Alexander de Jesús Chavarría Montoya, reconocido líder social que se desempeñaba como presidente de la JAC del corregimiento La Granja desde 2022. Además era fiscal de Asocomunal, en el municipio de Ituango. Fue asesinado a tiros y su cuerpo fue hallado en un basurero de La Granja.

Asesinato de Alexander de Jesús Chavarría en Ituango, Antioquia - crédito @Indepaz/X

Otro líder publicó el 6 de abril en redes sociales que existen “AMENAZAS Y PRESIONES POLITICAS A CIUDADANOS QUE ASPIRAN A JAC, hemos sido violados en autonomía por grupos políticos de poder y los recursos no llegan; bajo impacto de mecanismos de protección (sic)”, escribió.

Incluso, los asesinatos a otros ciudadanos que no son identificados como líderes sociales tienen consternados a estos dirigentes comunales en varios municipios del departamento.

Ciudadanos denuncian presiones por parte de grupos ilegales en Antioquia - crédito @andresalf805/X

El 11 de abril se conoció un ataque sicarial en la vereda El Socorro, del municipio de Marinilla, contra tres personas. Allí murió un hombre y otros dos resultaron heridos, al parecer, a manos de grupos ilegales, según informaron voceros de La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).

El lunes 13 de abril de 2026, a las 4:00 p. m., el joven David Giraldo, de 24 años, “fue asesinado con arma de fuego dentro de una tienda del sector #TresEsquinas. Un hombre ingresó al establecimiento, disparó contra la víctima y huyó sin mediar palabras”. Fue el tercer asesinato en menos de 24 horas luego de que en otra vereda “dos hombres fueron baleados dentro de un vehículo”, informaron desde Corpades.

En las horas de la mañana del martes 14 de abril, se reportó el asesinato de otro joven en la vereda La Playa, zona rural de Rionegro.

Abundan los reportes de asesinatos en municipios antioqueños - crédito @CORPADES/X

Líderes sociales indican que deben repetir funciones ante falta de candidatos

Los denunciantes indican que, por ejemplo, la interferencia directa de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias ha erosionado la autonomía de las JAC. Los líderes denuncian que reciben órdenes contradictorias y que desobedecer a cualquiera de estos actores puede traducirse en amenazas, desplazamientos o asesinatos.

“Así, muchos terminamos convertidos en una estadística más para los gobiernos de turno. Mientras tanto, Colombia y Antioquia se están quedando sin líderes dispuestos a asumir los cargos directivos de sus Juntas de Acción Comunal”, expresó otro dirigente anónimo al medio radial.

El riesgo de no contar con liderazgo comunitario es alto. En algunas veredas, los presidentes actuales deberán repetir funciones por falta de candidatos y en otras, la ausencia de directivos podría llevar a la pérdida de personería jurídica y afectar la ejecución de proyectos e inversiones.

Las denuncias de asesinatos a líderes sociales también están abundando en departamentos como Cauca y Valle del Cauca - crédito Indepaz

A la presión de los grupos armados se suma la falta de respaldo institucional. “En nuestro país, el liderazgo comunitario se ejerce con las uñas. Muchos líderes trabajan sin viáticos, sin capacitación, sin formación suficiente para hacer gestión, y además son señalados por los alcaldes de turno simplemente por no haber apoyado su llegada al poder”, apuntó un líder.

La estigmatización también incrementa el riesgo. “Uno de los errores más grandes que han ayudado a marcar algunos medios es hacer creer que ser líder social es pertenecer a la izquierda. Y no, no siempre es así. Un líder social es, simplemente, una persona del común que lucha por conseguir beneficios para su comunidad, por gestionar soluciones y por levantar la voz cuando otros callan”, explicó otro ciudadano.