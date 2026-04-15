Colombia

Petro lanzó sablazo al Banco de la República tras comparar la inflación en Argentina con la de Colombia: “No le subieron”

El presidente criticó el incremento de la tasa de interés de política monetaria, establecida por la junta directiva del banco central colombiano

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El Gobierno anunció una nueva ley de financiamiento que prevé una sobretasa del 15% al impuesto de renta del sector financiero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
El presidente Gustavo Petro aseguró que el Banco de la República no es independiente - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación en Argentina continúa mostrando una tendencia al alza. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación de 3,4% en marzo de 2026 y acumuló un aumento del 9,4% en lo corrido del año.

En declaraciones públicas, el presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que la cifra de inflación no es buena y que el IPC ha estado aumentando desde mediados de 2025; sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo irá mejorando.

“Los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio a la inflación y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación (...). Lo importante es saber por qué hacia adelante la inflación va a bajar”, dijo el mandatario argentino.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la situación que enfrenta Argentina por el alza de la inflación, haciendo una comparación con la realidad del país para cuestionar la decisión que tomó la junta directiva del Banco de la República de incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en un 11,25%.

Lleva diez meses creciendo la inflación mensual en Argentina, en el mes de marzo fue cuatro veces superior a Colombia y no le subieron la tasa de interés”, escribió el presidente colombiano en una publicación en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y en Argentina y cuestionó el aumento de la tasa de interés - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro comparó la inflación en Colombia y en Argentina y cuestionó el aumento de la tasa de interés - crédito @petrogustavo/X

La inflación en Colombia y la tasa de interés

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane), en marzo de 2026 la variación mensual de la inflación fue de 0,78% y la variación en lo corrido del año fue de 3,07%, mientras que la anual fue de 5,56%.

Pese a las cifras del IPC, que según el presidente Petro son favorables, el Banco de la República decidió aumentar la tasa de interés basándose en datos inflacionarios de enero y febrero de 2026, en los que el IPC se ubicaron en 5,4% y 5,3%, respectivamente, superando el nivel alcanzado al cierre de 2025, que fue de 5,1%.

Además, la inflación básica de alimentos también aumentó en enero y febrero de 2026 (5,4% y 5,5%, respectivamente), quedando por encima del dato registrado en diciembre de 2025 (5,0%). Y a este panorama se suma el hecho de que las expectativas de inflación total continúan elevadas.

El Banco de la República aumentó la tasa de interés debido a la inflación, a la guerra en Irán y a otros factores - crédito Luisa González/Reuters
El Banco de la República aumentó la tasa de interés debido a la inflación, a la guerra en Irán y a otros factores - crédito Luisa González/Reuters

“La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejoraría los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo. De otra, encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos. Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

Aunque el banco central de Colombia expuso las razones por las cuales incrementó la tasa de interés de política monetaria, el presidente Gustavo Petro asegura que los integrantes de la junta directiva están tomando decisiones politizadas y desde la oposición. Incluso, afirmó que la autonomía e independencia del banco no existe.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro volvió a cuestionar la medida adoptada por el Banco de la República - crédito @petrogustavo/X

“Completamente estrafalaria la posición de los 4 de la junta directiva del Banco de la República. Poner en riesgo el nivel de vida de la población colombiana y su empleo. La base técnica para tomar esta decisión es una encuesta a 26 referentes, que son los dueños de los bancos. El banco ha perdido su real independencia”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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