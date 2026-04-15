La Dimayor puso en cintura a los equipos del fútbol colombiano: exigió nueva condición para los estadios

Algunos estadios del fútbol colombiano están en el ojo de la Dimayor por no cumplir condiciones mínimas para partidos profesionales - crédito Colprensa

El fútbol colombiano ha pasado por toda clase de problemas en los últimos años, algunos de ellos es la violencia adentro y afuera de las tribunas, casos de apuestas irregulares y clubes en crisis económica, lo que afectó la imagen de los campeonatos y el rendimiento de los equipos en torneos internacionales.

Se le suma ahora las malas condiciones en varios estadios del país, que provocaron un fuerte anuncio de la Dimayor porque esa situación llevó a posponer compromisos, pues existe un grupo de escenarios que no se encuentra bien y desde hace tiempo que no cumplen con lo mínimo requerido para el profesionalismo.

Los equipos ahora deberán mirar opciones de sede para sus próximos compromisos de la temporada, pues son muchos los que juegan en plazas en pésimo estado, recordando que uno de ellos es Cúcuta Deportivo porque el General Santander, hasta ahora, empezará a ser intervenido.

Nueva exigencia en el fútbol colombiano

El tema de los estadios siempre ha inquietado a la Dimayor y a los clubes, pues no todos cuentan con escenarios en óptimas condiciones, casos como el de Boyacá Chicó en Tunja, Cúcuta Deportivo en su ciudad o Águilas Doradas que se mudó a Medellín por obras en Rionegro.

Por esa razón, se prohibirán estadios que no tengan iluminación de alta calidad para los partidos, luego de que se reprogramaran los compromisos de Jaguares vs. Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali, de la fecha 17 de la Liga BetPlay, por esa situación, ahora jugándose el 17 de abril a las 4:00 p. m.

El estadio La Independencia de Tunja es uno de los más señalados por su mala iluminación en los partidos - crédito Colprensa

“Ha recibido comunicaciones de parte de IMDER Montería e INDEPORTES Boyacá, aduciendo que están presentando problemas en la iluminación en el Estadio Jaraguay y la programación de una inspección para revisar el servicio eléctrico del Estadio la Independencia de Tunja”, dijo la Dimayor en un comunicado.

La División Mayor añadió que “se les informó a los equipos que disputan la Liga BetPlay, que a partir del segundo semestre no se permitirán escenarios deportivos sin iluminación. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que estos cambios puedan generar a terceros”.

Los equipos de la Liga BetPlay deberán jugar en estadios con iluminación para partidos nocturnos - crédito Dimayor

De esta manera, habría un cambio radical en el fútbol colombiano, pensando en que las instituciones puedan renovarse con sus sedes, las condiciones para los partidos y aficionados, ya que la mayoría se ha quejado por el mal estado en tribunas de algunos escenarios.

Los equipos más afectados

Ante esa decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano, existen clubes que quedaron afectados porque juegan en escenarios que no se encuentran en la mejores condiciones, ya sea porque son muy antiguos, sin intervención, incompletos o son sedes temporales.

Tunja, Montería, Cúcuta, Medellín y Yopal son las ciudades que entraron en la mira de la Dimayor, empezando con el tema de la iluminación, y seguirían otros requerimientos para que estén en las mejores condiciones para el segundo semestre, además de ser más cómodos para los clubes.

Águilas Doradas juega en el estadio Cincuentenario porque el Alberto Grisales es intervenido desde diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Águilas Doradas y Pereira serían los más afectados, pues juegan en estadios donde no se tienen luminarias para los partidos nocturnos, pero también que ambos se encuentran en sedes ajenas porque sus “casas naturales” están intervenidas, que son el caso de Rionegro y la capital de Risaralda.

Hasta el segundo semestre se sabrá qué conjuntos cumplirán con la medida o, en el peor de los casos, se hará alguna asamblea extraordinaria para discutir la situación porque algunas instituciones no tienen la facilidad para cambiar de estadio.

Estadios en la mira de la Dimayor

Estadio La Independencia: Boyacá Chicó

Estadio Jaraguay: Jaguares

Estadio General Santander: Cúcuta Deportivo

Estadio Cincuentenario de Medellín: Águilas Doradas (sede temporal)

Estadio Santiago de las Atalayas: Deportivo Pereira (sede temporal)