Mundial 2026: ESPN entraría a transmitir algunos de los partidos para Colombia, e incluiría a sus narradores estelares

Distintas informaciones en redes sociales apuntarían a que ESPN y su señal en streaming Dinsey + transmitirían partidos del Mundial 2026 para Colombia - crédito Europa Press

A menos de tres meses para que de inicio la edición 23 de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, siguen presentándose novedades de cara a la cita deportiva del año que contará por primera vez en su historia con la presencia de 48 equipos.

En Colombia la expectativa es total frente a lo que podrán ofrecer los hombres dirigidos por Néstor Lorenzo, pero también las dudas luego de lo visto en los más recientes amistosos ante Croacia y Francia, sumado a los problemas de salud de James Rodríguez que le siguen privando de sumar minutos de competencia con el Minnesota United FC, de la MLS.

Pero la incertidumbre se extiende a quienes seguirán el torneo por televisión, debido a la cantidad de opciones que hay disponibles para seguir los 104 partidos a disputarse.

Para esta edición del Mundial, DirecTV aseguró una vez más la exclusividad de transmisión de todos los partidos para América Latina, dejando a los canales locales de cada país con un porcentaje menor de encuentros a transmitir, por lo general priorizando los partidos de sus selecciones, y los partidos más importantes en las fases finales de la competencia.

En ese sentido, la puja está centrada en Caracol Televisión y Canal RCN, canales que actualmente cuentan con los derechos de los partidos de la selección Colombia, y Win Sports, que debido a compartir dueños con DirecTV también transmitirá algunos partidos de forma paralela en su señal.

Sin embargo, desde hace varias semanas se viene haciendo eco de la posibilidad de que Disney entre a transmitir para Latinoamérica varios de los partidos del Mundial, incluyendo a varios de los relatores más reconocidos de su equipo, y bien conocidos por los televidentes del continente por sus apariciones en los partidos de la Champions League y la Copa Libertadores.

Este rumor cobró fuerza a partir de la información difundida por la cuenta Fútbol de Inglaterra en la red social X, que fue la primera en anticipar la adquisición de derechos para la transmisión del torneo. La mencionada fuente señaló que Disney+ transmitiría en Colombia los 30 partidos asignados a la televisión abierta (lo que en la práctica incluye todos los juegos de la Tricolor).

Mariano Closs, Diego Latorre y Sebastián Vignolo figuran entre los comentaristas reconocidos que podrían relatar por Disney+ durante el Mundial - crédito @Mercado_Ingles/X

De igual modo, afirmó que los narradores y comentaristas argentinos Mariano Closs, Diego Latorre y Sebastián Vignolo, entre otros, estarían a cargo de asumir sus roles habituales durante la Copa del Mundo.

Días después de este anuncio, este martes 14 de abril la cuenta especializada @torrestavosports, reconocida por sus primicias relacionadas con la transmisión de partidos de fútbol a nivel Latinoamérica, dio nuevos detalles sobre el posible ingreso de Disney+ a la transmisión de los partidos del Mundial 2026.

Según señaló en sus cuentas oficiales, la plataforma de streaming será la responsable de transmitir un total de 40 partidos en Colombia, misma cantidad que en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Según esta información, los partidos que transmitirían en Colombia serían los 35 asignados a la televisión abierta en cada país, sumados a los cinco partidos que DirecTV asignó a Win Sports.

Rumores indican que Disney+ podría ingresar al mercado latinoamericano con la transmisión de 40 partidos del Mundial 2026 en Colombia - crédito @torrestavosports/Instagram

Aunque ni Dinsey+ ni ESPN se han pronunciado oficialmente ante esta posibilidad, lo que está claro es que si estos rumores llegan a concretarse, se trataría de uina movida que transformaría la competencia entre los canales tradicionales y las plataformas digitales en la cobertura del principal evento futbolístico global, principalmente debido a que los televidentes se encontrarían con una variedad de posibilidades sin precdentes en cuanto a los narradores y comentaristas a seguir, un hecho de significativa importancia para los consumidores que cada cuatro años aguardan por la realización del torneo de selecciones más importante del planeta.