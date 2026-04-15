Ante Budimir, la estrella de la selección de Croacia que brilla en el fútbol español: quiere hacer historia con Osasuna

Ante Budimir, delantero del Osasuna, está en el top tres de los goleadores de LaLiga 2025/2026 - crédito Jesús Diges/EFE

El Mundial 2026 no solo tendrá jugadores consolidados en los últimos años como estrellas e ídolos para los aficionados, tanto de selecciones como de clubes, sino que aparecerán otros futbolistas que piden pista para subirse al trono y liderar al deporte en la nueva generación.

Uno de ellos es Ante Budimir, delantero de Croacia que brilla con el Osasuna de España, conjunto que no hace parte de los “grandes” de su país, pero actualmente realiza una campaña sobresaliente gracias a las anotaciones del atacante de 34 años, que con el paso de los años se ganó un puesto en su seleccionado.

Le quedan pocos partidos al jugador en la temporada para acabar entre los goleadores de LaLiga, darle uno de los mejores premios a su escuadra y llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo, en su segunda participación y con el objetivo de ser titular para el técnico Zlatko Dalic.

El gran momento de Ante Budimir

El combinado de los Balcanes presentó un nivel irregular en los amistosos de marzo, pues luego de superar a Colombia por 2-1 con una plantilla irregular, no se vio bien frente a Brasil y cayó 3-1, lo que dejó muchas cosas por corregir para el entrenador Dalic antes del Mundial 2026.

Ante Budimir quiere ganarse la titularidad en Croacia por sus goles con Osasuna, que pese a no tener mucho nivel en el fútbol español, el jugador se las arregló para convertirse en uno de los goleadores de la temporada y muy cerca del líder Kylian Mbappé, una de las estrellas del Real Madrid.

Ante Budimir ha celebrado en 16 ocasiones con el Osasuna en LaLiga 2025/2026 - crédito Jesús Diges/EFE

El croata acumula 16 tantos en 30 presentaciones en LaLiga, ha marcado gol en sus últimos tres juegos y quedó a tan solo siete anotaciones del francés, que es primero con 23 y el segundo es Vedat Muriqi, el delantero del Mallorca que suma 21 celebraciones en el campeonato.

Sumado a eso, Budimir igualó el récord de marcar en cinco partidos seguidos en condición de local para Osasuna, que estaba en poder de Sabino Andonegui, obtenido en 1958, y el uruguayo Walter Pandiani en la temporada 2008/2029, pero el atacante tiene todo para superar esa marca.

Ante Budimir espera ser el delantero de Croacia en el Mundial 2026, pese a no ser titular consolidado - crédito Antonio Bronic/REUTERS

En estas siete jornadas, el croata demostrará de lo que está hecho para seguir haciendo historia en España, con 34 años y mirando para la Copa del Mundo, en la que desea volver a ser semifinalista como en Qatar 2022, todo gracias a su buen momento con los españoles.

Osasuna, a punto de volver a Europa

Los Rojillos han encontrado en Ante Budimir una persona que los puede conducir a los objetivos de la temporada 2025/2026, pues al principio la idea era no descender, pues llevan en la primera división desde 2020, pero las cosas cambiaron con el paso de los partidos y los resultados.

Osasuna ahora quiere llegar a una competencia europea, lo que sería un logro enorme para un equipo de poca historia internacional y de media tabla en España, pero significaría un premio importante para la escuadra, pues cotizaría a varios de sus jugadores en el mercado.

Osasuna se ilusiona con llegar a una competencia en Europa después de tres años de ausencia - crédito Europa Press

En este momento, el equipo suma 39 puntos en 31 jornadas, a cinco unidades del Celta de Vigo, que es sexto en la tabla y, por ahora, con cupo a la Conference League, certamen al que le apunta el equipo de Pamplona porque tiene una deuda pendiente hace tres años.

La última vez que Osasuna fue a una competencia europea fue en la Conference League 2023/2024, cayendo en tercera ronda previa contra Brujas de Bélgica, y antes de eso esperó 16 años para regresar a un certamen internacional, pues entre 2006 y 2007 jugó tanto la Champions como la entonces llamada Copa Uefa, ahora Europa League.