Salida de Fernando Diniz sería alegría para Marino Hinestroza en Vasco da Gama: esta es la razón

Marino Hinestroza no ha brillado con Vasco da Gama, de la misma manera que lo hizo en Atlético Nacional - crédito @VascodaGama / X

Vasco da Gama vive una crisis de resultados que provocó la salida del técnico Fernando Diniz, que fue el encargado de armar una plantilla con muchas figuras y que prometía pelear por el Brasileirao y el Campeonato Carioca, pero se quedó corto y la dirigencia lo desvinculó.

Ese hecho sería beneficioso para Marino Hinestroza, uno de los fichajes para la temporada 2026, llegó con muchas expectativas por su papel en Atlético Nacional y actualmente era de los más cuestionados por su rendimiento, al punto de ser condenado al banco de suplentes.

Cabe recordar que en Vasco también aparecen otros cafeteros como Johan Rojas, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, este último es figura de los cariocas desde 2025 y con altas posibilidades de entrar en la convocatoria de la selección Tricolor en marzo, cuando enfrente a Francia y Croacia en duelos amistosos en Estados Unidos.

Nuevo escenario para Marino

La llegada de Marino Hinestroza despertó expectativas en la afición, pero el propio futbolista apenas ha tenido participación oficial. Recibió “la confianza plena de Fernando Diniz” al ser presentado, aunque posteriormente el técnico priorizó a otros jugadores como Adson y David Corrêa da Fonseca en la posición de extremo.

En lo que va de año, el extremo de 23 años, ha disputado solo cinco partidos: tres en el Campeonato Carioca y dos en el Brasileirao. A pesar de los escasos minutos, la directiva mantiene una fuerte confianza en su evolución y espera que el colombiano pueda demostrar su máximo potencial.

Las circunstancias actuales le ofrecen la posibilidad de ingresar como titular. De acuerdo con la prensa brasileña, con medios como GloboEsporte, “Marino Hinestroza tuvo una prueba como titular en los entrenamientos de esta semana y podría tener su primera oportunidad en el once inicial contra el Santos”.

Marino Hinestroza jugaría de titular ante Santos, para mostrar su talento en Vasco da Gama - crédito @VascodaGama/X

El partido ante Santos como examen para Hinestroza y los colombianos de Vasco

El próximo encuentro contra Santos está programado para este jueves a las 5:00 p. m. (hora colombiana). Ambos equipos han conseguido solamente un punto tras las primeras tres jornadas, lo que eleva la presión por un resultado favorable.

Entre los posibles titulares se encuentran los cafeteros Carlos Cuesta, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez, el jugador más valioso de Vasco. El partido contará además con la presencia de Neymar, lo que incrementa las expectativas sobre el rendimiento de los jóvenes extranjeros frente a figuras reconocidas.

Carlos Gómez es uno de los colombianos con mejor nivel en el Brasileirao, jugando para Vasco da Gama - crédito @VascodaGama / X

Así, la posible inclusión de Marino Hinestroza desde el inicio representa no solo un reto personal, sino también la oportunidad de consolidar su valor dentro del equipo en una etapa decisiva para el Vasco da Gama, que necesita recuperar terreno para pelear por el título del Brasileirao y destronar a los poderosos Palmeiras y Flamengo.

Salida de Diniz, en medio de la crisis

Tras un arranque decepcionante de temporada y la derrota ante Fluminense por 0-1 en las semifinales del Campeonato Carioca, la directiva informó la destitución de Diniz, junto con sus asistentes Ricardo Cobalchini, Evandro Fornari y el preparador físico Wagner Bertelli.

Con la salida de Diniz, Bruno Lazaroni asume la conducción técnica de forma interina. Dirigirá el próximo compromiso ante Santos, por el Brasileirao mientras se define un reemplazo definitivo en el banquillo, cuyos nombres son analizados por la junta directiva de los cariocas.

Fernando Diniz sacó subcampeón a Vasco da Gama de la Copa de Brasil ante Corinthians, además de salvarlo del descenso en 2025 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El club atraviesa una etapa de ajustes internos que representa una oportunidad para modificar la alineación inicial. Este momento es especialmente relevante para varios jóvenes que buscan consolidarse entre los titulares y que el antiguo timonel tenía borrados del equipo, pero que ahora verían la luz al final del túnel.