Gustavo Petro acusó a la junta del Banco de la República de elevar “de manera sustancial el hambre en Colombia”

La tasa de interés del Banco de la República afecta el costo del dinero, los créditos y los ahorros en la economía- crédito John Vizcaíno/Reuters

El último aumento en la tasa de interés en Colombia sigue enfrentado al gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, y al presidente Gustavo Petro, lo que evidencia la tensión sobre la política monetaria y su impacto social en el país.

Como se recordará, el conflicto surgió después de que la Junta Directiva del Emisor haya decidido elevar de 100 puntos básicos el tipo de intervención a 11,25%, y haya justificado la medida por la alta inflación anual, que cerró marzo de 2026 en 5,56%. El presidente Gustavo Petro respondió que el ajuste perjudica a la población y favorece posiciones de poder alejadas de las necesidades de la mayoría.

Qué dijo el gerente general del Banco de la República

Durante su comparecencia en sesión de control político ante el Congreso de la República, el 15 de abril, Villar enfatizó la importancia de bajar la confrontación institucional y proteger la confianza en la economía colombiana. “Yo quiero pedir al Gobierno nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República. Y lo quiero pedir porque creo que le conviene al país, le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el Gobierno”, expresó.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, le pidiío al Gobierno de Gustavo Petro que baje el lenguaje y se reduzcan las hostilidades contra ellos ante la campaña de descrédito que hay - crédito Congreso de la República

Enfatizó además las consecuencias de esta confrontación. “Una campaña que perjudica, no al Banco de la República, que tiene su credibilidad bastante sólida, pero perjudica al país, porque la confianza internacional sí se deteriora cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate”, lamentó.

Villar afirmó que la decisión sobre la tasa de interés busca responder a la inflación y defender la credibilidad institucional, advirtiendo que los ataques públicos pueden dañar la percepción global de la economía local.

Las críticas de Gustavo Petro al Banco de la República

Desde la red social X, Gustavo Petro replicó lo dicho por el funcionario. El 16 de abril, por medio de X, manifestí que “le quiero pedir gerente del Banco de la República que baje los ánimos contra el pueblo colombiano”, con lo que sugirió que la polémica afecta a la ciudadanía, además de las instituciones.

Asimismo, rechazó el alza. “Es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho”. Cuestionó también las quejas sobre sus declaraciones, al resaltar que “se queja de que diga que ‘quienes ayudan a matar de hambre a un pueblo ayudan a un genocidio’”.

Petro añadió que “en la historia de los bloqueos económicos se han provocado genocidios, y los economistas que han ayudado a construir bloqueos han ayudado a genocidios”. Relacionó así la política monetaria restrictiva con graves consecuencias sociales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que es una agresión subir la tasa de interés de la manera que lo ha hecho el Banco de la República - crédito @PetroGustavo/X

Insistió en bloqueos al Ejecutivo nacional. “A mi gobierno lo han querido bloquear desde diversas instancias, como a la Grecia de Syriza. Lo hizo la Comisión Económica del Senado dirigida por Efraín Cepeda, hundiendo dos veces el proyecto de financiamiento del Estado y votando en contra la reforma laboral, pensional y de salud. Por eso ahora se articula a Paloma que hizo lo mismo”.

Asimismo, Petro criticó fallos de la Corte Constitucional. “Lo hizo la Corte Constitucional dirigida por Ibáñez/Reyes que aceptó todas las demandas de Paloma contra la reforma laboral, pensional y le ha hecho caso. Y lo mismo sucede con ustedes, la mayoría de la junta del Banco de la República que cuenta con la hija de la jefa de campaña de Paloma y exministra de Duque, hace el voto que le da a usted, mayoría”.

La disputa por el rumbo económico y social de Colombia

El presidente reprochó a Leonardo Villar su papel en gestiones económicas anteriores: “Usted, Villar, es protagonista de la política económica del señor Duque, a la que usted ayudó a hacer con el ministro de Hacienda Carrasquilla”.

Sobre el impacto de esas decisiones argumentó que “esa política elevó de manera sustancial el hambre en Colombia, la pobreza llegó a un 41%, usted lo mira muy bien en los cuadros estadísticos, le echan la culpa al covid pero los cuadros no mienten, el crecimiento del hambre y la pobreza fue paralelo al de la desigualdad social”.

Petro defendió que no fue la pandemia la causa principal del deterioro social. Según él, la política económica de Duque, y no el covid, empobrecieron a la población colombiana, arruinaron la pequeña y mediana empresa y engordaron con dinero público a los más ricos de este país, el erario fue entregado por billones en subsidios.

“Como el pago por parte del Estado de las nóminas laborales a los más grandes empresarios del país que son poco generadores de empleo por la intensidad del capital, o en la transferencia a dueños de EPS, o en el subsidio al precio de la gasolina sin retorno, mientras el subsidio a la energía eléctrica sí tenía retorno que debían pagar los usuarios”, detalló en la red social. Puntualizó que “el enorme subsidio a los más ricos fue financiado por entes territoriales y por el empréstito a corto plazo del FMI”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que la política del Banco de la República elevó de manera sustancial el hambre en Colombia - crédito @PetroGustavo/X

Petro criticó la orientación ideológica durante la crisis sanitaria. Apuntó que no era con neoliberalismo que había que manejar una crisis de la humanidad como la delcovid, por lo que pidió hacer lo mismo que Estados Unidos, pero eso le rebotó al Banco de la República.

De igual forma, el mandatario cuestionó la autonomía institucional: “Usted no es autónomo del pueblo, como ahora no es autónomo de los banqueros y dueños de títulos de deuda pública, le acrecienta sus utilidades con dineros del pueblo colombiano”. Agregó: “respeto su defensa a sus compañeras de Junta con altos salarios, pero no insulte y burle a las millones de madres que trabajan para dar comida a sus hijos. Usted le bajó el salario real a las mujeres y lo sabe”.

Frente al efecto de la tasa de interés, el jefe de Estado sostuvo que subir la tasa de interés es también subir el precio de las mercancías a partir de la lucha distributiva del ingreso. Y responsabilizó a los sectores dominantes de trasladar esos costos: “Los grupos oligopólicos, que dominan la economía colombiana, pueden trasladar el aumento de sus costos a los precios de las mercancías, así trasladan el costo financiero que les aumentó por su política, Leonardo”.

Un llamado a cambiar la política económica

Para concluir, Gustavo Petro reiteró la necesidad de alinear la política monetaria con las prioridades del Gobierno y el mandato popular. “Le solicito como presidente de la república coordinar la política económica con el Gobierno, como ordena la constitución, y priorizar ahora el empleo y la producción, sobre todo de alimentos, para bajar la tasa de inflación y para hacer crecer la riqueza nacional y el empleo”, exhortó.