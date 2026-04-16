Colombia

Salvaje agresión a un niño de 2 años en un hotel de Medellín: sus padres lo golpearon, lo quemaron y dijeron en el hospital que se cayó

Un trabajo conjunto entre varias instituciones determinó el riesgo que corría el niño en su entorno, luego de hallarse pruebas de maltrato por parte de la madre y su compañero sentimental

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La intervención de médicos y autoridades garantiza que el menor ya no corra peligro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La intervención de médicos y autoridades garantiza que el menor ya no corra peligro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades de Medellín capturaron a una mujer venezolana de 25 años y a su pareja de 26 años durante el miércoles 15 de abril de 2026, al interior de un hotel del centro de la ciudad por haber causado lesiones graves y signos de violencia a un niño de 2 años el 1 de abril.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, el menor quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debido a que las lesiones comprometieron seriamente su vida y su seguridad en el núcleo familiar sería un riesgo.

Un examen efectuado por Medicina Legal demostró la presencia de lesiones y quemaduras en la cabeza, la espalda, la cadera, las piernas, los brazos y una quemadura específica en el brazo izquierdo del menor, lo que descartó la posibilidad de que fueran caídas o intoxicación, como sostuvo inicialmente la madre.

Además, durante las pesquisas se estableció que los detenidos convivían con el menor hace cerca de dos meses en el Hotel Lines, escenario de los hechos, lo que sostuvo la hipótesis de una agresión repetida y sistemática.

Las heridas encuentran explicación en un ciclo de violencia reiterado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las heridas encuentran explicación en un ciclo de violencia reiterado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con información brindada por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, las investigaciones evidenciaron que “las agresiones fueron brutales y sistemáticas, con golpes, con forcejeos, con quemaduras”.

El caso se reveló después de que la progenitora acudiera junto con una de sus hermanas al Hospital Concejo de Medellín, el Miércoles Santo, debido a una notable inflamación en el rostro del niño y la ineficacia de los medicamentos administrados.

El personal médico interrogó a la madre sobre el origen de las heridas. La versión indicaba una caída, un accidente con una plancha de cabello y una posible intoxicación, versiones que inmediatamente generaron sospechas entre los especialistas que atendieron al menor y lograron percatarse de su grave estado de salud.

Así, los médicos activaron los protocolos de protección infantil tras corroborar que las lesiones no se correspondían con accidentes domésticos. Tras la consulta, la Policía de Infancia y Adolescencia inició la investigación y, según el reporte de las autoridades, se recopiló evidencia que vincula a la pareja con el maltrato.

La gravedad del caso fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que afirmó lo siguiente: “Estamos hablando de una agresión brutal contra un niño indefenso. Un menor que llegó con lesiones en el rostro, en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo, con signos de violencia extrema, que incluso comprometieron su vida. Este es un caso gravísimo y arranca gracias a una llamada ciudadana a la línea 123. Ahí está la importancia de denunciar, de no quedarse callados”.

Medicina Legal determinó que varias de las lesiones fueron de tal gravedad que alcanzaron a poner en peligro la vida del niño.

El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X
El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X

Como respuesta a la denuncia inicial que ingresó por la línea 123, un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación permitió la identificación y captura de los responsables.

El padrastro presenta antecedentes por el delito de lesiones personales, mientras que la madre registraba antecedentes por hurto calificado y agravado, según la información recabada por las autoridades.

Luego de la detención, fueron presentados ante el juez de control de garantías para ser procesados por violencia intrafamiliar agravada. Aunque no aceptaron los cargos, el juez decretó medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario para proteger la integridad del menor.

Primer plano de una pequeña mano de bebé aferrada a los dedos de una mano adulta sobre un fondo neutro, con luz suave.
Las autoridades piden respeto por la integridad de los menores de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La respuesta institucional continuó con el traslado del niño al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al concluirse que regresar con su familia biológica significaría un grave riesgo para su seguridad y bienestar.

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