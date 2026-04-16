Colombia

El famoso ‘youtuber’ español ‘Lethal Crysis’ mostró el interior de un laboratorio para producir coca en Colombia: “El reportaje fue restringido”

El youtuber español Rubén Díez, conocido como Lethal Crysis, contó en Instagram cómo logró documentar el proceso del estupefaciente

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El youtuber narró su experiencia en Argelia, Cauca - crédito @ lethalcrysis_/Instagram

A través de sus redes sociales, el creador de contenido español Rubén Díez, más conocido por su usuario Lethal Crysis, narró cómo fue su experiencia al interior de un laboratorio de cocaína en Colombia.

Cabe recordar que Díez es conocido principalmente por su canal de YouTube, donde explora destinos exóticos y documenta su experiencia enfrentando situaciones extremas, como consumir alimentos inusuales o visitar lugares peligrosos. Su contenido destaca por su enfoque documental y la autenticidad con la que muestra culturas poco conocidas. Lethal Crysis ha viajado por más de 80 países y ha acumulado millones de seguidores, consolidándose como uno de los referentes en el ámbito de la aventura y el turismo alternativo en redes sociales.

Sin embargo, el contenido difundido en esta ocasión no fue a través de YouTube, sino de su cuenta de Instagram, puesto que reveló que el video fue rechazado por las políticas de la plataforma inicialmente mencionada.

“Entré en laboratorios de cocaína en las montañas de Colombia. Una de las zonas más calientes del país, inundada de plantaciones de coca. El reportaje fue restringido y quedó enterrado en YouTube debido a su delicada temática. Como sé que la mayoría de vosotros no lo pudo ver, también por su antigüedad, dejo por aquí este reel y los invito a buscar en YouTube: “Campesinos colombianos cambian plantaciones de coca por café”.

Lethal Crysis en Instagram
El español reveló detalles de su experiencia en Colombia - crédito @Lethalcrysis_/Instagram

“Os voy a contar cómo conseguí entrar en laboratorios de la cocaína en las montañas de Colombia”, es parte del relato del español, que explicó cómo debió permanecer en una zona con poca presencia de las autoridades en el municipio de Argelia, en el Cauca.

“Por todas las laderas de la montaña son plantaciones de coca; fueron varias horas desde Popayán. Estas zonas están disputadas entre el Ejército, los paramilitares y las guerrillas”.

Díez recordó que varios locales le afirmaron que era habitual que ellos quedaran en medio de los combates en la región, siendo muy probable que pudieran morir en el fuego cruzado.

El español reveló que en esa ocasión pudo ingresar a una zona roja por un proyecto nacional que intentaba convencer a familias de cambiar sus cultivos de coca por nuevas economías agrícolas.

Lethal Crysis en Colombia
El español ingresó a una zona que es disputada por los grupos armados en Colombia - crédito @LethalCrysis/Instagram

El youtuber español narró que fue testigo de cómo la violencia interna de Colombia provocaba que los campesinos intentaran cambiar sus vidas y alejarse de la coca, pero también observó las dificultades que tienen para que esto sea concretado.

“Tras ver la muerte que esto traía a sus familias, ellos volverían a lo de antes”, indicó Díez, que en medio de la visita fue notificado de que sería aceptado en un laboratorio de cocaína para registrar todo en este lugar.

Más allá de revelar detalles de cómo es procesada la coca hasta convertirse en cocaína, el español indicó que su relato sería centrado en hablar de las familias de la zona, que, en su mayoría, reconocieron tener un familiar muerto por haber ingresado al mundo criminal.

“El 80 o 90% tienen algún miembro muerto. Nos encontramos en un verdadero punto de riesgo, en un punto rojo. En el municipio estuve apenas unas horas porque en el municipio la guerrilla había puesto un toque de queda. Cualquier coche que fuera visto sería tiroteado y nos tocó salir rápido hacia Popayán”, puntualizó el español.

Laboratorio de cocaína - Colombia
El español afirmó que tuvo que salir del Cauca por miedo a ser interceptado por la guerrilla - crédito Reuters/@LethalCrysis/Instagram

En sus redes sociales, el español afirmó que su experiencia en Colombia le permitió confirmar la teoría de que el problema no es de la hoja de coca, puesto que esta es utilizada para aspectos positivos en algunas comunidades, sino que la responsabilidad de la violencia que gira en torno a ella es de los humanos y su comportamiento ilegal.

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