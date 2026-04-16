Podrían anular las multas por mal parqueo en Bogotá: alertan irregularidades en fotocomparendos

Solo en 2025 se impusieron 43.332 fotocomparendos sin inmovilización de vehículos, lo que evidencia fallas en el cumplimiento de la ley de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

El concejal Julián Forero denunció ante la opinión pública una serie de irregularidades en la imposición de fotocomparendos y sanciones por mal parqueo en Bogotá, señalando que la Secretaría Distrital de Movilidad prioriza el cobro de multas sobre la solución real de los problemas de tránsito en la ciudad.

De acuerdo con Forero, miles de casos evidencian que el procedimiento se está aplicando de manera incompleta: se sanciona al ciudadano por mal parqueo, pero no se corrige la infracción ni se despeja la vía, como lo exige la ley. La cifras presentadas por Forero resaltan que solo en 2025 se impusieron 43.332 comparendos sin inmovilización, lo que sugiere que en numerosos casos se cobra la multa, pero no se remueve el vehículo mal estacionado.

“Hoy parece que es más importante que el ciudadano pague la multa, a que se despeje la vía. No están resolviendo el problema, lo están cobrando”, criticó Forero, cuestionando además que la autoridad se limite al proceso sancionatorio sin garantizar el orden en el espacio público.

Falta de cumplimiento del procedimiento y uso indebido de tecnología

El concejal Julián Forero denunció irregularidades en la imposición de fotocomparendos por mal parqueo en Bogotá, priorizando el cobro de multas sobre la solución al tránsito - crédito Julián Forero

Según el concejal, los agentes de tránsito estarían incumpliendo sus funciones al no proceder a la inmovilización cuando corresponde, en contravía de lo dispuesto por el Código Nacional de Tránsito. Además, advirtió que se estaría vulnerando el debido proceso en la imposición de comparendos, lo que podría invalidar miles de multas.

Uno de los puntos más preocupantes de la denuncia es el uso indebido de herramientas tecnológicas. Forero explicó que la Secretaría estaría utilizando dispositivos de “detección electrónica” sin la autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, camuflando estos procedimientos como controles en vía para evadir la norma.

“Cuando un agente usa un dispositivo electrónico en vía, debe estar presente, notificar al conductor en el lugar de los hechos y entregarle copia del comparendo. Si esto no ocurre, se trata de detección electrónica, la cual exige autorización previa”, enfatizó Forero.

El uso indebido de dispositivos de detección electrónica sin autorización podría invalidar miles de comparendos por mal parqueo en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

En casos de vehículos abandonados o mal parqueados, la norma es clara: debe procederse a la inmovilización y traslado a patios, no simplemente a la imposición de una multa. “Los comparendos por mal parqueo son válidos, pero deben hacerse bien. Si el agente quiere actuar conforme a la ley, debe notificar en el sitio. Y si el vehículo está abandonado, debe inmovilizarlo”, reiteró el concejal.

Alcance y consecuencias de la práctica denunciada

La denuncia de Forero resaltó que el procedimiento actual no solo es una mala práctica administrativa, sino una actuación ilegal que podría dejar sin validez miles de comparendos. El cabildnate tambien cuestionó el actuar contradictoria de las autoridades: " parece un favor no llevar el vehículo a patios, aunque sí se exige el pago de la multa". Para 2026 esta sanción asciende a $633.232 para la infracción C.02 por mal parqueo.

Acciones legales y control político

Forero anunció que acudirá a los tribunales para exigir que se corrijan los procedimientos y se cumpla la ley. “Ya le pedimos a la Secretaría que cumpla la ley y ha sido renuente. Es inaceptable que las autoridades no cumplan las normas que le exigen a los ciudadanos (..) La ley es para todos. No puede haber doble moral: la autoridad no puede incumplir la norma mientras sanciona al ciudadano”.

La sanción por mal parqueo en Bogotá asciende a $633.232 en 2026, pero la validez de muchas multas podría estar en entredicho por prácticas administrativas - crédito Secretaría de Movilidad

Operativos de la Secretaría de Movilidad en Bogotá

En 2026, la Secretaría de Movilidad intensificó los operativos en 30 tramos críticos de la ciudad, especialmente en corredores como la Autopista Norte, calle 13, calle 26 y carrera 7, con presencia permanente de agentes entre las 7:00 a. m. y 9:00 p. m. Solo en enero se realizaron 1.251 operativos, con más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones, así como 59 jornadas pedagógicas que lograron que el 51% de los conductores corregiera su conducta.

“Con cultura y control seguimos liberando las vías de la ciudad. Para movernos mejor, debemos entender que parquear mal, incluso por cinco minutos, afecta a todos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.