Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026

Jorge Luis Pinto manifestó los motivos por los cuales Radamel Falcao García debería ser llevado al Mundial 2026 - crédito Colprensa/Reuters

Jorge Luis Pinto es un nombre que trasciende el ámbito local en el fútbol colombiano. Reconocido tanto en Sudamérica como en Centroamérica, el técnico santandereano ha dirigido selecciones como Honduras y Costa Rica, logrando con esta última una histórica campaña en el Mundial de Brasil 2014.

Ese equipo tico sorprendió al mundo al liderar un grupo con gigantes como Inglaterra, Italia y Uruguay, y llegó hasta los cuartos de final, donde solo fue eliminado por Países Bajos en la tanda de penales.

A nivel de clubes, Pinto ha dejado su huella en varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano, siendo recordado por su disciplina, exigencia y personalidad en los banquillos de Millonarios, Santa Fe, Junior, Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, entre otros.

En medio del debate sobre la posible convocatoria de Radamel Falcao García a la selección Colombia para el Mundial FIFA 2026, Pinto decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta de X, luego de que el periodista argentino Sebastián Srur señalara que el técnico Néstor Lorenzo habría contactado al delantero de Millonarios para asegurarle un lugar en la próxima cita orbital.

La visión de Pinto: experiencia, historia y el valor de Falcao

Jorge Luis Pinto dirigió a la selección Colombia para la eliminatorias sudamericana 2010 - crédito Unión Magdalena

En el inicio de su video, Pinto recordó el impacto que puede tener un jugador veterano en un mundial, citando el caso de Roger Milla en Italia 1990, que con solo 15 minutos en cancha eliminó a Colombia con un gol tras un error de René Higuita.

También mencionó a Miroslav Klose, que fue campeón mundial con Alemania en Brasil 2014, mostrando que la edad no es impedimento para ser decisivo en instancias globales. Para Pinto, Falcao puede aportar esa experiencia y olfato goleador que tanto necesita la selección.

El entrenador colombiano destacó que Falcao “tiene todas las características de un centrodelantero neto, que difícilmente nuestros centroatacantes jóvenes no la tienen tan marcada: es un definidor de área, sabe pivotear, posee gran juego aéreo, es potente en el choque y la disputa, y tiene un olfato de gol que encuentra espacios tras centros y en las jugadas de área”.

A pesar de la edad, el nacido en San Gil resaltó su inteligencia táctica para posicionarse entre los centrales rivales y buscar el fútbol de área, cada vez más valorado en el fútbol moderno.

Las condiciones de Pinto para ver a Falcao en el Mundial

Radamel Falcao García estuvo presente en el Mundial Rusia 2018 con la selección Colombia - crédito Carlos García Rawlins/REUTERS

El técnico, sin ignorar las dudas generadas por la reciente lesión muscular de Falcao en los isquiotibiales de su pierna derecha (cuya recuperación se lleva con cautela para tenerlo a punto ante Nacional en la Copa Sudamericana), fue claro al definir lo que espera del delantero: “Ojalá logre jugar unos diez partidos con Millonarios y encuentre ritmo. Me parece un hombre supremamente útil para un grupo humano y para una selección que a veces necesita de estos jugadores experimentados”.

Pinto subrayó que Falcao puede ser “el jugador que no se va a molestar si está en el banco y que, si tiene que entrar 20, 25 o 30 minutos a rematar un partido, es supremamente útil. Ya lo demostró en Europa, tiene grandes condiciones de goleador. Hoy, sin tanto tiempo de juego, pero con buenas características, puede ser supremamente útil”, sentenció el técnico.

La postura de Néstor Lorenzo: meritocracia y competencia abierta

Radamel Falcao podría ganarse un cupo para lo que sería su última presencia en un Mundial FIFA -crédito Colprensa

Ante el revuelo mediático generado por los rumores sobre un posible contacto directo con Falcao, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, fue enfático en entrevista con Caracol Radio y AS: “No le puedo prometer nada a nadie, aunque tengo un sentimiento especial por él. Ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo, nunca hago promesas. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”.