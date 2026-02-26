Deportes

Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026

El experimentado entrenador santandereano analizó el presente del delantero samario y detalló los aspectos deportivos y de liderazgo que, a su juicio, pueden hacer la diferencia

Guardar
Jorge Luis Pinto manifestó los
Jorge Luis Pinto manifestó los motivos por los cuales Radamel Falcao García debería ser llevado al Mundial 2026 - crédito Colprensa/Reuters

Jorge Luis Pinto es un nombre que trasciende el ámbito local en el fútbol colombiano. Reconocido tanto en Sudamérica como en Centroamérica, el técnico santandereano ha dirigido selecciones como Honduras y Costa Rica, logrando con esta última una histórica campaña en el Mundial de Brasil 2014.

Ese equipo tico sorprendió al mundo al liderar un grupo con gigantes como Inglaterra, Italia y Uruguay, y llegó hasta los cuartos de final, donde solo fue eliminado por Países Bajos en la tanda de penales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A nivel de clubes, Pinto ha dejado su huella en varios equipos del Fútbol Profesional Colombiano, siendo recordado por su disciplina, exigencia y personalidad en los banquillos de Millonarios, Santa Fe, Junior, Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, entre otros.

En medio del debate sobre la posible convocatoria de Radamel Falcao García a la selección Colombia para el Mundial FIFA 2026, Pinto decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta de X, luego de que el periodista argentino Sebastián Srur señalara que el técnico Néstor Lorenzo habría contactado al delantero de Millonarios para asegurarle un lugar en la próxima cita orbital.

La visión de Pinto: experiencia, historia y el valor de Falcao

Jorge Luis Pinto dirigió a
Jorge Luis Pinto dirigió a la selección Colombia para la eliminatorias sudamericana 2010 - crédito Unión Magdalena

En el inicio de su video, Pinto recordó el impacto que puede tener un jugador veterano en un mundial, citando el caso de Roger Milla en Italia 1990, que con solo 15 minutos en cancha eliminó a Colombia con un gol tras un error de René Higuita.

También mencionó a Miroslav Klose, que fue campeón mundial con Alemania en Brasil 2014, mostrando que la edad no es impedimento para ser decisivo en instancias globales. Para Pinto, Falcao puede aportar esa experiencia y olfato goleador que tanto necesita la selección.

El entrenador colombiano destacó que Falcao “tiene todas las características de un centrodelantero neto, que difícilmente nuestros centroatacantes jóvenes no la tienen tan marcada: es un definidor de área, sabe pivotear, posee gran juego aéreo, es potente en el choque y la disputa, y tiene un olfato de gol que encuentra espacios tras centros y en las jugadas de área”.

A pesar de la edad, el nacido en San Gil resaltó su inteligencia táctica para posicionarse entre los centrales rivales y buscar el fútbol de área, cada vez más valorado en el fútbol moderno.

Las condiciones de Pinto para ver a Falcao en el Mundial

Radamel Falcao García estuvo presente
Radamel Falcao García estuvo presente en el Mundial Rusia 2018 con la selección Colombia - crédito Carlos García Rawlins/REUTERS

El técnico, sin ignorar las dudas generadas por la reciente lesión muscular de Falcao en los isquiotibiales de su pierna derecha (cuya recuperación se lleva con cautela para tenerlo a punto ante Nacional en la Copa Sudamericana), fue claro al definir lo que espera del delantero: “Ojalá logre jugar unos diez partidos con Millonarios y encuentre ritmo. Me parece un hombre supremamente útil para un grupo humano y para una selección que a veces necesita de estos jugadores experimentados”.

Pinto subrayó que Falcao puede ser “el jugador que no se va a molestar si está en el banco y que, si tiene que entrar 20, 25 o 30 minutos a rematar un partido, es supremamente útil. Ya lo demostró en Europa, tiene grandes condiciones de goleador. Hoy, sin tanto tiempo de juego, pero con buenas características, puede ser supremamente útil”, sentenció el técnico.

La postura de Néstor Lorenzo: meritocracia y competencia abierta

Radamel Falcao podría ganarse un
Radamel Falcao podría ganarse un cupo para lo que sería su última presencia en un Mundial FIFA -crédito Colprensa

Ante el revuelo mediático generado por los rumores sobre un posible contacto directo con Falcao, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, fue enfático en entrevista con Caracol Radio y AS: “No le puedo prometer nada a nadie, aunque tengo un sentimiento especial por él. Ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo, nunca hago promesas. Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”.

Temas Relacionados

Jorge Luis PintoFalcao GarcíaRadamel Falcao GarcíaSelección ColombiaSelección Colombia 2026Néstor LorenzoMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8

Santa Fe vs. Nacional: siga

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

El colombiano jugó los 90 minutos y participó en varias de las mejores situaciones de las ‘Águilas’ en el partido de vuelta de la serie en el estadio Santiago Bernabeu

Richard Ríos destacó en Benfica,

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Eduardo Dávila, que tiene dos condenas por narcotráfico y homicidio, criticó fuertemente a la segunda división, la falta de un mejor campeonato y cómo fue la salida de Jannenson Sarmiento a Junior

“La Primera B es un

Los colombianos que siguen en disputa por la Uefa Champions League

Con Luis Díaz como figura más llamativa del fútbol cafetero aún en competencia, la siguiente fase de eliminación será en octavos de final

Los colombianos que siguen en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con su manejo

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Deportes

Richard Ríos destacó en Benfica,

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Los colombianos que siguen en disputa por la Uefa Champions League