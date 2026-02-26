En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”

Álvaro Montero sueña con poder seguir triunfando en Vélez Sarsfield y jugar con la selección Colombia la Copa del Mundo 2026 - crédito Vélez Sarsfield

La actualidad de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield ha sido su mejor carta de presentación desde que llegó al fútbol argentino en 2025. El portero guajiro, que dejó buenas sensaciones en su etapa con Millonarios, tuvo que afrontar un inicio desafiante en el Fortín, en el que en el segundo semestre de su llegada no logró consolidarse como titular y fue suplente de Tomás Marchiori, uno de los arqueros más destacados del torneo pasado.

Sin embargo, lejos de bajar los brazos, Montero apostó por la competencia interna y, a pesar de recibir ofertas para regresar al fútbol colombiano, eligió quedarse en Argentina para luchar por un puesto.

Su decisión rindió frutos: bajo la dirección de Guillermo Barros Schelotto, el colombiano se ganó la titularidad para la temporada 2026 y ha respondido con actuaciones sólidas en el arco del club de Liniers.

El sueño mundialista y el respaldo de la prensa argentina

Álvaro Montero ha sido arquero titular en los partidos disputados hasta la fecha en Argentina - crédito Vélez Sarsfield

Más allá de su momento en Vélez, el guajiro Montero tiene la mira puesta en lo que sería su primer Mundial FIFA con la selección Colombia. El guardameta ha sido parte del proceso de Néstor Lorenzo, y su rendimiento en el balompié argentino no ha pasado desapercibido.

El periodista Martin Etcheverry, que cubre a Vélez para el portal Vélez Digital, declaró a Gol Caracol que no tenía reparo en decir que “Montero va a viajar a la próxima cita máxima del fútbol y puede pelear el puesto en el arco. Es figura en un grande del fútbol argentino, en una liga complicada, suma varias vallas invictas y demuestra solidez. Muchas veces ha tenido que ser el salvador de Vélez. Tiene la capacidad de vestir el número uno de Colombia”.

Las estadísticas respaldan su presente: según Sofascore, en seis partidos disputados ha recibido solo cuatro goles, suma dos vallas invictas y promedia cuatro atajadas por encuentro. Estos números lo colocan como uno de los arqueros más destacados del campeonato y refuerzan su candidatura para ser parte de la Tricolor en la cita global de 2026.

Montero y el legado colombiano en el arco argentino

Álvaro Montero con el trofeo de la Supercopa en Argentina, el primer título en Vélez Sarsfield - crédito @alvaromontero1/Instagram

El buen momento del guardameta cafetero trae recuerdos de otros porteros colombianos que brillaron en Argentina, como Óscar Córdoba en Boca Juniors y Farid Mondragón, en Independiente de Avellaneda que marcaron en la época en el fútbol gaucho.

“El último arquero que estuvo a la altura fue Óscar Córdoba en Boca. Después, quizá Faryd Mondragón, que es más o menos de la misma época. Córdoba fue el único arquero que se destacó de verdad en el fútbol argentino. Ojalá que Montero pueda conseguir, aunque sea, la mitad de lo que ganó Óscar en Boca”, apuntó Etcheverry.

¿Por qué Montero se adueñó del arco de Vélez?

Álvaro Montero llegó a Vélez Sarsfield después de tres años y medio con Millonarios, que aún es dueño de sus derechos - crédito Vélez Sarsfield

La titularidad de Montero generó debate al inicio de la temporada, especialmente porque Marchiori es un referente y casi un ídolo para la hinchada de Vélez. El cambio no fue por un error puntual, sino por una apuesta técnica en la pretemporada.

“Marchiori es un gran arquero bajo los tres palos, pero suele tener dificultades al salir a cortar centros. Montero tiene una capacidad para salir, quedarse con la pelota y adueñarse de esas situaciones de ataque del rival. Tiene una presencia en el área que, por ahí, Marchiori no tiene”, explicó el periodista argentino.

En el análisis, Montero también ha mostrado fiabilidad bajo los tres palos y, aunque la competencia sigue abierta, su capacidad de liderazgo y su dominio en las jugadas aéreas le han dado una ventaja sobre su colega argentino.

Un semestre clave para el futuro de Montero

Por ahora, Montero sigue sumando minutos y confianza en el arco de Vélez Sarsfield, con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la Liga Profesional Argentina y, sobre todo, de pelear por un lugar en la selección Colombia para la Copa del Mundo FIFA 2026.

La competencia por el arco nacional es intensa, con nombres como Camilo Vargas, Kevin Mier, Andrés Mosquera Marmolejo y el experimentado David Ospina. Sin embargo, el rendimiento y la regularidad del guajiro lo mantienen como una de las cartas fuertes del cuerpo técnico para la próxima cita global.