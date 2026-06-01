Colombia

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, habría usado una versión pirata de la camiseta de la selección Colombia

Durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo, el ex ministro de Hacienda acudió a las urnas con una camiseta de la Tricolor que no sería original. Conozca cómo se puede identificar una prend

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José Manuel Restrepo: “Asumiendo con entereza la defensa de nuestro país, y el único camino para lograrlo es en democracia” - crédito @jrestrp/X

La jornada de la primera vuelta presidencial dejó múltiples imágenes llamativas, pero una de las que más comentarios generó en redes sociales fue la de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, quien acudió a ejercer su derecho al voto vistiendo la nueva camiseta de la selección Colombia.

Sin embargo, varios aficionados al fútbol y coleccionistas de camisetas deportivas comenzaron a señalar un detalle que podría indicar que la prenda utilizada por el exministro no sería una versión original del uniforme lanzado para el Mundial de 2026.

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La observación se centró en dos parches visibles en las mangas de la camiseta. En el brazo derecho se aprecia un distintivo relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que en la otra manga aparece el parche denominado “Football Unites”.

Esas marquillas serían la prueba de que la camiseta de José Manuel Restrepo no es original - crédito @jrestrp/X
Esas marquillas serían la prueba de que la camiseta de José Manuel Restrepo no es original - crédito @jrestrp/X

Aunque estos elementos sí fueron utilizados por Colombia en una etapa reciente, expertos y aficionados han explicado que correspondían a la indumentaria empleada durante las Eliminatorias Sudamericanas y no a la camiseta oficial de competencia presentada para el Mundial 2026.

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De acuerdo con esa interpretación, la nueva camiseta mundialista no debería incluir dichos parches de manera predeterminada, razón por la cual la presencia de ambos distintivos ha despertado dudas sobre la autenticidad de la prenda.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran claramente estos detalles, lo que alimentó las especulaciones sobre si se trataría de una réplica, una personalización no oficial o una versión comercial modificada.

José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella - crédito Abelardo De La Espriella
José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella - crédito Abelardo De La Espriella

La diferencia con la camiseta utilizada por Abelardo de la Espriella

La situación llamó aún más la atención porque el propio Abelardo de la Espriella también acudió a votar vistiendo la camiseta de la selección Colombia.

En las fotografías difundidas durante la jornada electoral, el candidato presidencial aparece usando el mismo diseño amarillo lanzado para el Mundial 2026, pero sin los parches de las eliminatorias en las mangas.

Precisamente esa ausencia de distintivos es la que coincide con las características que tendría la nueva camiseta oficial comercializada por Adidas para la cita orbital.

Por esa razón, usuarios en redes sociales compararon ambas prendas y señalaron que la utilizada por De la Espriella se ajustaría al diseño oficial presentado para el Mundial, mientras que la de Restrepo tendría elementos correspondientes a una versión anterior.

No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de José Manuel Restrepo ni de su equipo sobre el origen de la camiseta utilizada durante la jornada electoral.

Las mariposas amarillas en la camiseta son un homenaje al realismo mágico de Gabriel García Márquez - crédito Adidas
Esta es la camiseta de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 - crédito Adidas

Así es la camiseta oficial de Colombia para el Mundial 2026

La nueva indumentaria de la selección Colombia para el Mundial 2026 mantiene el tradicional color amarillo como protagonista, aunque incorpora varios elementos novedosos.

Uno de los aspectos más llamativos es un sutil relieve de mariposas distribuido a lo largo de toda la prenda, un guiño a la riqueza natural y cultural del país, así como a los conceptos asociados al realismo mágico colombiano.

El uniforme también conserva detalles en azul y rojo en el cuello y las mangas, además de las tradicionales tres franjas de Adidas ubicadas sobre los hombros.

En la parte posterior aparece grabada la palabra “COLOMBIA”, mientras que en el pecho destaca el escudo oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.

Desde el punto de vista técnico, la camiseta está elaborada con poliéster reciclado e incorpora tecnologías Climacool y Climacool+, diseñadas para mejorar la ventilación, facilitar la evaporación del sudor y ofrecer una sensación de frescura durante la práctica deportiva.

Asimismo, presenta un corte entallado o Slim Fit, característico de las prendas utilizadas por los futbolistas profesionales en competencia.

¿Cuánto cuesta la camiseta original de Colombia para el Mundial 2026?

El valor de la camiseta oficial depende de la versión elegida por los aficionados.

La versión Jugador, que incorpora materiales y acabados similares a los utilizados por los futbolistas en el terreno de juego, tiene un precio cercano a los 600.000 pesos colombianos en manga corta y puede superar los 650.000 pesos en manga larga.

Por su parte, la versión Fan o estándar, diseñada para el uso cotidiano de los hinchas, se comercializa en un rango aproximado entre 350.000 y 400.000 pesos colombianos.

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