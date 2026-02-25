Deportes

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó la importancia de cambiar el enfoque competitivo del combinado nacional

Ramón Jesurún, presidente de la FCF confía en que Colombia hará una grata presentación en el Mundial FIFA 2026 - crédito EFE/ Carlos Ortega

La selección Colombia se alista para su séptima participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. A pesar de la incertidumbre generada por recientes situaciones ocurridas en territorio mexicano, la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, ratificó su confianza total en la organización y en las autoridades locales para garantizar el desarrollo normal del evento.

“Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, pero tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, aseguró Infantino.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), liderada por Ramón Jesurún, dio un paso fundamental con la inauguración en Barranquilla del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, una sede que servirá como base para las diferentes categorías de las selecciones masculinas y femeninas. El acto contó con la presencia de Infantino y de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que acompañaron a directivos y autoridades en este avance institucional clave para el fútbol colombiano.

Mentalidad de campeón: el objetivo que traza Jesurún para la Tricolor

Ramón Jesurún enfatizó la importancia de competir con mentalidad ganadora en cada partido, en especial el del mundial de fútbol - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Jesurún reconoció que el camino para llegar a la cita orbital es resultado de años de trabajo y aprendizaje, aún más tras la ausencia en Catar 2022. La presencia de la selección da optimismo sobre el proceso liderado por Néstor Lorenzo, recordando los logros recientes de la Tricolor bajo la era de Néstor Pekerman y Lorenzo: cuartos de final en Brasil 2014, octavos en Rusia 2018 y la final de la Copa América 2024, que se escapó en tiempo extra ante la actual campeona del mundo, Argentina.

El mensaje de Jesurún a los jugadores que buscarán el sueño mundialista fue directo: “Tenemos una selección que sueña, que está cambiando la mentalidad y que quiere ser campeona. No sé si de un mundial, porque es algo muy difícil, pero ya lo estamos pensando, y eso es otra cosa”.

El directivo enfatizó la importancia de competir con mentalidad ganadora en cada partido y de aprovechar el formato ampliado del torneo, que reunirá a 48 selecciones en una “fiesta de cinco semanas inigualable”, con el objetivo de llegar lo más lejos posible: “La mentalidad es jugar los ocho partidos, que sería un sueño”.

El respaldo de Alejandro Domínguez: “Colombia tiene con qué creer”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y Ramón Jesurún, presidente de la FCF estuvieron presentes en la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento - crédito FCF

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, compartió el pensamiento de Jesurún y elogió el trabajo realizado por Colombia en los últimos años. “Gana el que más quiere. Colombia siempre ha demostrado una destreza difícil de replicar en el mundo. Si confiamos y trabajamos para jugar ocho partidos, es posible hacerlo. Para mí, conformarse con un buen papel en primera fase sería una derrota. El fútbol colombiano tiene con qué creer, tanto por los jugadores como por la manera de jugar”, señaló Domínguez ante los medios presentes.

Agenda de la selección Colombia antes de la Copa del Mundo 2026

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia bajo la era de Néstor Lorenzo - crédito FCF

Como parte de su preparación rumbo al torneo orbital, la selección Colombia tiene agendados dos amistosos internacionales de gran exigencia antes de su concentración en México. El primero será frente a Croacia, el 26 de marzo en Orlando, Estados Unidos. Luego, la Tricolor se medirá ante Francia, actual subcampeona mundial liderada por Kylian Mbappé, en un duelo programado en Washington.

De acuerdo con el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, estos encuentros están diseñados para dar ritmo competitivo, fortalecer el trabajo táctico y evaluar a los futbolistas que conformarán la plantilla definitiva que buscará representar al país de la mejor manera en la Copa del Mundo.

