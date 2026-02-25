Millonarios frenaría el regreso de Falcao García a las canchas tras su lesión: esta es la razón

Falcao García lleva un partido perdido por su lesión muscular con Millonarios, que trata de recuperarlo lo mejor posible - crédito Millonarios FC

Millonarios no termina de consolidar la idea del técnico Fabián Bustos, pese a que empezó a mejorar en la Liga BetPlay y eso se vio en el duelo frente a Internacional de Bogotá, rival con el que perdió 3-2 en la octava fecha y comprometió sus aspiraciones de llegar a los playoffs.

Con la Copa Sudamericana en la mira, los azules tendrían novedades con Falcao García, su delantero y figura para 2026 que se recupera de una lesión muscular que lo sacó desde el duelo frente a Llaneros, justo en su mejor momento del semestre y acomodándose a la plantilla.

Los embajadores, por ahora, no aceleran con el proceso del “Tigre” y causa preocupación entre los hinchas, que lo esperan para el partido con Deportivo Pereira el 26 de febrero, en la novena jornada de la Liga BetPlay y obligados a ganar por la posición en la tabla de posiciones, que es 15 con solo ocho puntos.

¿Qué pasó con Falcao?

Con el samario en cancha, parece que el equipo se ha motivado más por su ejemplo a seguir, trayectoria y experiencia con 40 años de edad, prueba de ello fue su sacrificio para defender el triunfo 1-0 frente a Llaneros, en la sexta jornada del campeonato colombiano.

Sin embargo, Falcao no sería de la partida con Millonarios contra Deportivo Pereira, en el duelo previo al juego de la Copa Sudamericana y con la necesidad de los tres puntos para acercarse al grupo de los ocho primeros conjuntos, de ahí que sorprende que no se tenga pensado llamar al delantero.

Falcao salió en camilla del partido entre Millonarios y Llaneros, por la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Al comienzo, se tenía proyectado que la recuperación del “Tigre” solo tardaría algo más de una semana, quedando listo desde el lunes 23 de febrero para avanzar a trabajos de campo y quedar a la orden del entrenador Bustos para la novena fecha de la Liga BetPlay.

El periodista Alexis Rodríguez, del canal Win Sports, aseguró que Millonarios le daría oportunidad de jugar a Falcao hasta la Copa Sudamericana, contra Atlético Nacional, ya que es el compromiso de mayor importancia en el primer semestre de 2026 porque se define la clasificación a fase de grupos.

Falcao no aparecería ante Deportivo Pereira para recuperarse de cara a la Copa Sudamericana - crédito @alexisnoticias/X

Sumado a eso, el delantero está en trabajos con fisioterapia para terminar su recuperación, por lo que aprovecharía toda esta semana para quedar listo para el viaje a Medellín, pues el técnico Bustos necesita a toda la plantilla disponible para buscar el triunfo como visitante.

Sin ganar de visitante

Para los azules, no es el mejor momento para afrontar un duelo de tanta magnitud como el clásico frente a Nacional en Copa Sudamericana, pues no solo los verdes llegan en un gran momento porque suman 12 puntos en la Liga BetPlay y con una plantilla reforzada con algunas figuras como Cristian Arango y Milton Casco.

Millonarios aún no sabe lo que es ganar de visitante en 2026, tanto en amistosos como en duelos oficiales, debido al pésimo inicio de campeonato con el entrenador Hernán Torres y que Fabián Bustos aún sigue en proceso de consolidar su idea de juego en sus dirigidos.

Millonarios viene de perder 3-2 contra Internacional de Bogotá, su cuarta derrota en ocho jornadas de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

De los cuatro encuentros disputados fuera de casa, los azules solo sumaron un punto de 12, que fue el empate sin goles ante Deportivo Cali en Palmaseca, el resto fueron derrotas 2-1 ante Pasto, Bucaramanga y el reciente 3-2 con Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo.

Con esos resultados en la Liga BetPlay, los azules tienen una obligación enorme a nivel internacional y con el objetivo de dar el golpe en Medellín, donde hasta 2025 estaba invicto durante ocho años a nivel local.