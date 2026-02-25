La selección de Portugal confirmó partido amistoso contra Chile, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Portugal buscó un rival sudamericano para preparar el partido contra la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Federación Chilena de Fútbol

Portugal enfrentará a Chile el 6 de junio en un partido de preparación para el Campeonato Mundial 2026, según anunció la Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A lo largo de sus cuatro duelos previos, cada selección ha conseguido una victoria relevante: el primer enfrentamiento se registró en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, con triunfo portugués por 4-2; en 1972, Portugal volvió a imponerse por 4-1 en Recife; en 2011, el empate 1-1 tuvo lugar en Leiria, mientras que el choque más reciente fue la semifinal de la Copa Confederaciones 2017, donde Chile accedió a la final tras imponerse en los penales, tras igualar 0-0 en tiempo reglamentario y superar el desempate por 0-3.

Este nuevo encuentro forma parte del plan preparatorio de Portugal dirigido por Roberto Martínez de cara a la próxima cita mundialista, mientras que Chile no logró la clasificación para este torneo. El combinado portugués, con Cristiano Ronaldo a bordo, tiene previsto disputar un segundo amistoso el 10 de junio en Leiria antes de viajar a Estados Unidos para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Portugal pone en duda su partido ante México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ciudad de Leiria ha sufrido inundaciones por las inclemencias del climas

La Federación Portuguesa de Futbol ha dejado en suspenso su participación en el partido amistoso pactado con la Selección Mexicana el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, debido a la escalada de violencia registrada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La decisión sobre la presencia de Portugal en este encuentro, que marcaría la reapertura del icónico estadio, dependerá de un análisis de la seguridad, según el comunicado oficial, dado el contexto actual en México y las implicancias internacionales del evento.

El operativo que culminó con la captura y fallecimiento de Oseguera Cervantes desencadenó una oleada de enfrentamientos y actos violentos en distintas regiones del país, afectando no solo a la población civil, sino también a eventos de alto perfil como el amistoso internacional previsto en la capital mexicana. De acuerdo con la FPF, “la evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF”.

Cristiano Ronaldo jugará con la selección de Portugal su última Copa del Mundo en el 2026

La federación lusitana subrayó que las recomendaciones del gobierno portugués serán “fundamentales y determinantes” en la toma de decisiones vinculadas al viaje e indicó su disposición a mantener contacto permanente con autoridades portuguesas y mexicanas, así como con organismos internacionales, para valorar la viabilidad del encuentro. Voceros de la FPF enfatizaron que “las decisiones se tomarán en función de la información más actualizada y tras una evaluación rigurosa de los riesgos”.

La reapertura del Estadio Azteca, actualmente en fase final de remodelación, sería el escenario del primer gran evento deportivo internacional desde el inicio de las obras. La FPF reconoció “el significado histórico del momento y el valor competitivo” que representa el partido para ambas selecciones, pero reiteró que la seguridad de jugadores, cuerpo técnico, personal y aficionados constituye su prioridad absoluta, y que cualquier modificación o cancelación se determinará bajo ese principio.

Los partidos de Portugal y sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Portugal llega como favorita a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.