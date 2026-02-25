Hinchas de Escocia podrán ingresar con particular elemento a los estadios durante el Mundial 2026: esto dijo la Fifa

Los aficionados escoceses volverán a ver a su seleccón en un Mundial tras 28 años de ausencia-crédito Lee Smith/Action Images via REUTERS

La octava participación de Escocia en una Copa del Mundo de la FIFA estará cargada de emoción, ya que será su regreso tras 28 años de ausencia de una cita orbital.

Junto a Marruecos, semifinalista del Mundial de Qatar 2022 y Brasil, máxima campeona del torneo (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) y la revelación de Haití, que volverá tras 52 años de ausencia (siendo su última participación en Alemania 1974), los británicos recibieron una buena noticia de cara a lo que será su presencia en territorio norteamericano.

Los hinchas de Escocia podrán portar los sporrans en el Mundial de 2026

Escocia volverá a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia

En medio de la cuenta regresiva que hacen los fanáticos escoceses para volver a ver a su selección en Mundial, el 25 de febrero de 2026, la FIFA autorizó que los seguidores de la selección de Escocia lleven sporrans junto a sus tradicionales kilts durante los encuentros de la Copa Mundial de fútbol 2026, una decisión que permitirá a los hinchas mantener una de las expresiones más reconocibles de la identidad escocesa en los estadios de Estados Unidos, según confirmó la Asociación Escocesa de Fútbol (Scottish Football Association, SFA) a BBC Escocia.

Este permiso se produjo después de que el accesorio emblemático no superara inicialmente los criterios de seguridad establecidos para el torneo, lo que generó preocupación entre los miles de aficionados que planean desplazarse a Norteamérica por la histórica clasificación del equipo masculino al certamen tras 28 años de ausencia.

En principio, la prohibición del elemento pasó porque la norma de conducta para estadios de la Copa Mundial estipula estrictos límites sobre el tamaño y el material de las bolsas que los espectadores pueden introducir: solo se permiten grandes bolsas de plástico transparente de hasta 30 x 30 x 15 centímetros, mientras que las pequeñas no pueden exceder los 11 x 16,5 centímetros. Esta última dimensión es, de hecho, casi la mitad del tamaño típico de muchos sporrans, lo que inicialmente los excluía del acceso.

Finalmente, tras negociaciones entre la SFA (Scottish Football Asociation que en español traduce la Asociación Escocesa de Fútbol) y el ente rector del fútbol mundial, se logró la autorización bajo la condición de que los sporrans serán sometidos a los procedimientos habituales de inspección y registro en cada estadio, indicó un portavoz de la SFA a BBC.

El acuerdo incluye también un compromiso para instruir al personal del evento sobre el significado y la naturaleza de este accesorio tradicional, con el objetivo de asegurar el recibimiento adecuado a las hinchadas escocesas tanto en Boston como en Miami, las sedes de los primeros partidos de los europeos en el torneo.

Qué es un sporran

Los sporrans son elementos tradicionales en los fanáticos escoseses

El sporran es una bolsa tradicional que forma parte esencial del atuendo escocés de las Highlands, usada sobre el kilt (la prenda típica de Escocia que es similar a una falda plisada a cuadros y que llega hasta la rodilla).

Su origen se remonta al menos al siglo XII, cuando los hombres de las Tierras Altas vestían prendas sin bolsillos, por lo que necesitaban una bolsa externa para llevar objetos personales. El término proviene del gaélico y significa “bolsa” o “monedero”. Los primeros sporrans eran de cuero o piel de ciervo, cerrados con cordones y de diseño simple, evolucionando después hacia modelos más ornamentados con metales y pieles de distintos animales.

Durante los siglos XVII y XVIII, el sporran adquirió elementos decorativos, como cierres de latón o plata, y se convirtió en símbolo de estatus y pertenencia a un clan, pues a menudo lucía insignias familiares. Además de su función práctica —sustituir los bolsillos ausentes en el kilt y permitir llevar dinero, comida o enseres— el sporran pasó a ser un emblema de la identidad escocesa, especialmente en ceremonias, celebraciones y desfiles militares.

La hinchada escocesa celebró la decisión

Los aficionados de Escocia celebraron la medida de permitir usar los sporrans

La medida ha sido celebrada entre los seguidores conocidos como la Tartan Army (el nombre que reciben los hinchas de la selección de Escocia) . Hamish Husband, histórico referente de este grupo, remarcó ante BBC Radio Escocia que el sporran forma parte fundamental del uniforme y enfatizó que únicamente buscan llevar en él sus entradas y esperanza para los partidos.

"Cuando llegamos a cualquier parte del mundo, el kilt y el sporran son una señal de amistad”.

La Copa Mundial de 2026 acogerá por primera vez a 48 selecciones entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 ciudades repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México. Para Escocia, la competición comenzará en Boston frente a Haití y Marruecos, y continuará con un enfrentamiento ante Brasil en Miami. El boleto al torneo global se logró tras una victoria 4-2 en Hampden Park sobre Dinamarca en noviembre.

El equipo escocés vestirá trajes a medida en su regreso mundialista casi tres décadas después

Escocia volverá a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia

En sintonía con la importancia simbólica del regreso de Escocia a la máxima cita futbolística desde 1998, la SFA anunció que la delegación —jugadores y cuerpo técnico— vestirá trajes hechos a medida creados por un sastre de Glasgow.

Este vestuario formal será utilizado durante la estancia del equipo en el torneo, retomando una tradición que evocó la edición de 1998 en la que, bajo el mando del desaparecido Craig Brown, los futbolistas lucieron kilts antes del duelo inaugural ante Brasil en París.

Cuándo juega la selección de Escocia

Andrew Robertson es una de las grandes figuras de Escocia

Previo a lo que será su debut en el grupo C del Mundial de 2026 ante Haití a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Gillete de Foxborough, de Massachussets.

Pero en los amistosos de preparación, jugarán ante Japón, el 28 de marzo de 2026, a partir de las 12:00 p. m. en el estadio Hampden Park, de Glasgow, y para despedirse de su país, jugarán ante Curacao, el 30 de mayo a las 7:00 a. m.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos:

13 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Haití vs. Escocia

19 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Marruecos

24 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Brasil