Flamengo vs. Lanús: hora y dónde ver en Colombia la gran final de vuelta la Recopa Sudamericana 2026

Jorge Carrascal fue uno de los señalados en el partido de ida, tras la derrota de Flamengo ante Lanús por la Recopa Sudamericana disputada el 19 de febrero de 2026 en Buenos Aires -crédito @clublanus/X

El primer torneo Conmebol tendrá su definición: Flamengo y Lanús se verán las caras en Río de Janeiro para conquistar la Recopa Sudamericana.

En el partido de ida, el Granate (apodo por el cual se conoce a Lanús), se hizo fuerte ante su público y llegará a Río de Janeiro con la ventaja en la serie global, mientras que Flamengo espera mostrar la versión que lo llevó a conquistar la Copa Libertadores y dar vuelta a la serie.

Jorge Carrascal busca el primer título de la temporada

El Mengão quiere ganar la Recopa Sudamericana 2026, con Jorge Carrascal en sus filas-crédito @clublanus/X

El partido se jugará el 26 de febrero de 2026, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Maracaná de Río, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn 2 y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera, y en el equipo VAR estará acompañado por su compatriota Andrés Cunha.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Flamengo

Flamengo quiere dejar la irregularidad y conquistar América con lo que sería su segunda Recopa Sudamericana.

Para ello, apelará a la victoria que obtuvo por los playoffs del Campeonato Carioca, el 22 de febrero de 2026 ante Madureira por 3-0, con los goles de Nicolás de la Cruz al 53 de partido, de Giorgian de Arrascaeta al 65 de tiro penal y de Luiz Araújo al 88.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro brasileño, dónde juega Jorge Carrascal:

22 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Flamengo 3-0 Madureira

19 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana: Lanús 1-0 Flamengo

15 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Botafogo 1-2 Flamengo

10 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória 1-2 Flamengo

7 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Flamengo 7-1 Sampaio Correa FE

Lanús

Lanús quiere levantar el título de la Recopa Sudamericana-crédito AFP

Por los lados de Lanús, no viene de tener acción debido al paro que convocó la Asociación Argentina de Fútbol Argentino, en dónde todos los dirigentes de los equipos solicitaron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura.

Además, la seguidilla de partidos fue uno de los motivos por los cuales se suspendió el partido que inicialmente tenía programado ante Argentinos Juniors en el estadio La Paternal, de Buenos Aires.

De esta forma, el cuadro argentino llega con descanso para lo que será el duelo de vuelta ante Flamengo. A continuación, así viene el cuadro argentino en sus últimos cinco partidos:

19 de febrero de 2026 - Recopa Sudamericana: Lanús 1-0 Flamengo

13 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Independiente 2-0 Lanús

9 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Lanús 1-1 Talleres

3 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Instituto 2-2 Lanús

29 de enero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Lanús 2-1 Unión de Santa Fe

En lo que fue el partido de ida, disputado el 19 de febrero de 2026, Lanús se adelantó en la final de la CONMEBOL Recopa al vencer por 1-0 a Flamengo en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Flamengo, que accedió a la Recopa por su conquista de la Libertadores y que ha sido protagonista en finales recientes, afrontará la vuelta en el estadio Maracaná con la responsabilidad de revertir el marcador ante su afición. El conjunto carioca destacó en este mercado por la incorporación de Lucas Paquetá, el refuerzo más caro de la historia del fútbol sudamericano, y cuenta con otros nombres relevantes como Giorgian de Arrascaeta, pero ninguno logró desempeñarse a la altura de las expectativas durante la ida.

El único gol del partido llegó cuando Castillo conectó de cabeza un centro preciso de Sasha Marcich a los 22 minutos del segundo tiempo, imponiéndose entre los centrales y estableciendo el 1-0 definitivo. Cerca estuvo Lanús de ampliar la ventaja: apenas dos minutos más tarde, Sepúlveda estrelló el balón en el travesaño tras un centro, durante un tramo del partido en el que Flamengo mostró dudas defensivas.

Campeones de la Recopa Sudamericana en la historia

Racing es el vigente campeón de la Recopa-crédito Cristina Sille/REUTERS

Boca Juniors: 4 títulos (1990, 2005, 2006, 2008) River Plate: 3 títulos (2015, 2016, 2019) Sao Paulo: 2 títulos (1993, 1994) Internacional de Porto Alegre: 2 títulos (2007, 2011) Olimpia: 2 títulos (1991, 2003) Gremio: 2 títulos (1996, 2018) Independiente: 1 título (1995) Cruzeiro: 1 título (1998) Vélez Sarsfield: 1 título (1997) Atlético Nacional: 1 título (2017) Flamengo: 1 título (2020) Palmeiras: 1 título (2022) Independiente del Valle: 1 título (2023) Racing Club: 1 título (2025) Nacional de Uruguay: 1 título (1989) Colo-Colo: 1 título (1992) Cienciano: 1 título (2004) Santos: 1 título (2012) Corinthians: 1 título (2013) Atlético Mineiro: 1 título (2014) Defensa y Justicia: 1 título (2021) Fluminense: 1 título (2024)