La Federación Colombiana de Fútbol se refirió a la situación de órden público en Guadalajara tras la muerte de ‘El Mencho’: presidenta de México aclaró si hay garantías para jugar el Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se refirió a los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en la ciudad de Guadalajara, luego de la muerte a manos del ejército mexicano del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Guadalajara será sede del segundo partido de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde se enfrentará al combinado ganador del repechaje internacional entre Jamaica, República Democrática de El Congo y Nueva Caledonia. El encuentro está programado para el 23 de junio a las 9:00 p. m (hora de Colombia).

El dirigente del fútbol colombiano, en diálogo con El Heraldo, lamentó los hechos ocurridos, afirmó que esperan que no se modifique el calendario y dejó en manos de la FIFA la decisión sobre posibles cambios.

“Bueno, es un hecho que la verdad le causó mucho dolor, pero que hay que ser solidarios con México, con las ciudades donde hubo esos incidentes. Todavía faltan cuatro meses para el mismo. De todas maneras, este es un tema que compete única y exclusivamente a la FIFA, pero yo como colombiano, yo aspiro que, que el tema se solucione y la verdad, estamos muy ilusionados de poder jugar en México como país.

El artículo 6, númeral 6.9 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 deja abierta la posibilidad de que la sede de Guadalajara sea revocada y reubicados esos partidos “Retirada, partidos no disputados, partidos abandonados y sustitución: La FIFA tiene derecho a cancelar, cambiar de fecha o reubicar uno o varios partidos (o la totalidad del Mundial de la FIFA 26) a su entera discreción y por cualquier razón, incluidas causas de fuerza mayor o motivos de salud o seguridad”.

Por decisión de la Federación internacional, un escenario donde se retire la sede no es habitual: Colombia perdió la organización del Mundial 1986 por conflictos internos y problemas económicos, e Indonesia fue apartada en 2023 como sede del Mundial Sub-20 debido a incumplimientos políticos.

La FIFA confirmó que Guadalajara continuará como sede de la Copa del Mundo 2026, a pesar de los recientes episodios violentos ocurridos en México tras la captura de Nemesio Oceguera, conocido como el ‘Mencho’. El organismo internacional indicó que su decisión se mantiene, siempre que las autoridades mexicanas aseguren las condiciones para el resguardo de jugadores, delegaciones y aficionados.

El periódico alemán Frankfurter Allgemeine informó que la FIFA ya sostuvo reuniones iniciales con responsables de la seguridad mexicana para evaluar el contexto actual. Desde el organismo, indicaron: “En la FIFA en México, seguimos de cerca la situación en Jalisco y estamos en contacto constante con las autoridades”. Además, se destacó el compromiso del ente de fútbol de acatar “las medidas e instrucciones de las distintas agencias gubernamentales destinadas a garantizar la seguridad pública y restablecer la normalidad”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que existen “todas las garantías” de seguridad y “ningún riesgo” para la realización de los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara, después de las preocupaciones generadas por la reciente ola de violencia en la ciudad tras la muerte del líder criminal conocido como ‘El Mencho’.

Estos serán los partidos y las sedes de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.