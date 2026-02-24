Jorge Carrascal despertó el interés de exequipo de James Rodríguez, pero Flamengo rechazó la oferta

El volante cartagenero ha despertado el interés en varios equipos en lo que va el 2026 - crédito @Flamengo / X - Adriano Fontes/CRF

El presente de Jorge Carrascal con Flamengo atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel deportivo. El mediocampista colombiano, adquirido a mediados de julio de 2025 por cerca de 12 millones de euros y con contrato hasta 2029, se ha consolidado como pieza clave en el Mengão, tanto en el campeonato brasileño como en torneos internacionales. No obstante, su rendimiento sobresaliente ha despertado el interés de equipos del exterior, especialmente de la liga catarí.

El club Al Rayyan, donde jugó su compatriota James Rodríguez, aparece como uno de los principales interesados en fichar al cartagenero. Según información del periodista brasileño Júlio Miguel Neto, la institución catarí habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 20 millones de euros, ocho más de lo que Flamengo pagó por el colombiano hace menos de un año. Sin embargo, la respuesta del club carioca ha sido contundente: por ahora, Carrascal no está en venta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jorge Carrascal firmó contrato hasta 2029 con Flamengo - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

El medio especializado NetFla indicó que la directiva de Flamengo considera al centrocampista colombiano una pieza fundamental para la temporada y no tiene intención de negociar la venta de jugadores clave en este momento.

El nacido en Cartagena fue determinante en la consecución de la Copa Libertadores 2025 en Lima, donde el club brasileño se impuso ante Palmeiras, y su aporte ha sido reconocido tanto por el cuerpo técnico como por la afición.

“La idea es que el jugador permanezca en el Flamengo al menos hasta después del mundial, antes de considerar un eventual regreso al fútbol europeo. En este sentido, Olympique de Marsella ya ha mostrado interés y estaría dispuesto a presentar una oferta de unos 18 millones de euros”, añadió NetFla, reflejando el mercado activo en torno al colombiano.

No es la primera vez que Carrascal aparece en el radar de clubes europeos. A comienzos de 2026, Napoli de Italia también evaluó su fichaje y llegó a ofrecer 20 millones de euros, pero la directiva del Mengão y el cuerpo técnico encabezado por Filipe Luís se mostraron reacios a desprenderse del mediocampista, convencidos de su importancia en el engranaje del equipo.

Por ahora, todo indica que la continuidad de Jorge Carrascal está asegurada, salvo que el propio jugador exprese públicamente su deseo de cambiar de aires o que los pretendientes mejoren sustancialmente la propuesta inicial y convenzan a Flamengo de una venta estratégica.

El impacto de Carrascal en Flamengo: estadísticas y rol en la temporada

Jorge Carrascal quedó campeón de la Copa Libertadores 2025 con Flamengo ante Palmeiras - crédito Sebastian Castaneda/REUTERS

Según datos de Transfermarkt, Carrascal ha disputado 34 partidos con Flamengo desde su llegada, anotando cuatro goles y registrando seis asistencias. Su polivalencia, visión y capacidad para romper líneas lo han convertido en uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol brasileño y en candidato firme para integrar la lista de la selección Colombia que buscará protagonismo en la Copa del Mundo FIFA 2026 bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

El colombiano sabe que mantener su nivel y sumar minutos en el Brasileirao y las competencias internacionales será clave para asegurar un cupo en la cita mundialista, donde podría debutar con la Tricolor en el máximo escenario del fútbol.

Próximo reto: Flamengo buscará revertir el marcador en la Recopa Sudamericana

Jorge Carrascal podría jugar por el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana - crédito AFP

El siguiente compromiso de Flamengo será el jueves 26 de febrero de 2026, cuando dispute el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana frente a Lanús. El duelo se jugará en el estadio Maracaná, y el equipo brasileño buscará revertir la desventaja de 1-0 tras la caída en tierras argentinas en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Carrascal, que no tuvo su mejor presentación en el juego de ida, estará bajo la lupa y buscará ser determinante para llevar al Mengão a un nuevo título continental.