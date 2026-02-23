Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia

El mediocampista colombiano se retiró a los 27 minutos del primer tiempo - crédito @ESPNArgentina/X

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en el fútbol argentino y colombiano tras abandonar el terreno de juego por molestias físicas durante el compromiso entre River Plate y Vélez Sarsfield, correspondiente a la fecha 6 del torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

El partido, que tuvo sabor a duelo de compatriotas, contó con Quintero como titular y capitán del Millonario, mientras que en la portería del Fortín se destacó la presencia del colombiano Álvaro Montero, que continúa afianzándose como uno de los arqueros más confiables del campeonato.

Juan Fernando Quintero inició como titular de River Plate ante Vélez Sarsfield en condición de visitante - crédito Foto Baires

El compromiso, disputado en el estadio José Amalfitani, fue exigente desde el inicio. River Plate buscaba revertir su mal arranque de temporada, pero las cosas no mejoraron rápidamente.

Corrían 27 minutos del primer tiempo cuando el técnico Marcelo “Muñeco” Gallardo se vio obligado a realizar la primera modificación del encuentro: Quintero, tras sentir una molestia en la parte posterior de la pierna derecha, pidió la sustitución y fue atendido inmediatamente por el cuerpo médico del club.

La salida de “Juanfer”, que portaba la cinta de capitán por decisión de Gallardo, generó inquietud tanto en el cuerpo técnico como en la afición. Si bien el resultado final fue una derrota por la mínima diferencia para River tras la anotación del exjugador del equipo Manuel Lanzini; la atención de todos quedó centrada en el estado físico del mediocampista paisa, en especial el del cuerpo técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo.

A la espera del parte médico de River Plate

Por ahora, se está a la espera de los exámenes médicos que determinarán el alcance de la lesión. El cuerpo médico de River evaluará en las próximas horas la gravedad de la molestia muscular y definirá el tiempo de recuperación del futbolista. La expectativa es máxima, considerando la importancia de Quintero en el esquema ofensivo del club argentino y la cercanía de compromisos clave tanto en el certamen local como en torneos internacionales.

El impacto para la selección Colombia y el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero podría jugar su tercera Copa del Mundo FIFA 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

La preocupación no solo se limita al entorno de River Plate. El mediocampista antioqueño ha sido una de las apuestas del seleccionador argentino para el proceso rumbo al Mundial FIFA 2026, y su experiencia, talento y liderazgo son vistos como factores diferenciales en la nueva generación que busca consolidarse en la Tricolor.

Cualquier ausencia prolongada de Quintero podría afectar la planificación de Lorenzo, ya que la experiencia del creativo sería fundamental, pues aspira a disputar su tercer mundial tras haber formado parte de los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018.

La presencia de Quintero en la lista para 2026 también puede abrir la puerta a una sociedad especial con James Rodríguez, dado que ambos comparten características de juego y visión creativa en el mediocampo.

Todo dependerá de la evolución física de “Juanfer” y de la decisión final de Néstor Lorenzo, que busca un equilibrio entre la experiencia y la renovación en el armado del equipo para la cita global.

Montero, consolidación bajo los tres palos

Álvaro Montero asume su primer campeonato de profesional de fútbol argentino como titular - crédito Vélez Sarsfield

Mientras la preocupación crece por la lesión de Quintero, en la otra área Álvaro Montero continúa consolidándose como uno de los arqueros más destacados del fútbol argentino. El guardameta colombiano ha sido figura en el inicio de temporada con Vélez Sarsfield, sumando minutos clave y demostrando seguridad bajo los tres palos.

Montero, titular indiscutido para el técnico Guillermo Barros Schelotto, ha mantenido su arco en cero en dos de los seis partidos disputados y solo ha recibido cinco goles, cifras que refuerzan su perfil como una opción confiable para la selección Colombia de cara al Mundial. Su experiencia internacional y regularidad en una de las ligas más competitivas del continente lo posicionan como candidato serio para integrar la lista definitiva en la próxima cita global.