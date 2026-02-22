Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador

Zlatko Dalic ha ganado 53 partidos con la selección de Croacia - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Zlatko Dalić dejará la dirección técnica de la selección de Croacia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 para asumir el mando de la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos, según informaron medios de ese país.

La federación emiratí planea reemplazar al actual seleccionador, el rumano Cosmin Olăroiu, confiando en que lograrán convencer a Dalić para regresar a la nación donde ya dirigió al club Al Ain entre 2014 y 2017.

En ese periodo, el entrenador croata consiguió el campeonato local, la copa nacional y alcanzó la final de la Liga de Campeones de Asia, lo que reforzó su prestigio en la región.

Las selecciones de Catar y Arabia Saudita habían mostrado anteriormente interés en contratar a Dalić, ofreciéndole salarios superiores a 10 millones de euros anuales. A pesar de estas propuestas, el entrenador optó por seguir al frente de la selección croata, a la que dirige desde 2017 y con la que obtuvo el subcampeonato mundial en 2018 y la medalla de bronce en 2022.

Los Emiratos Árabes Unidos no lograron la clasificación para la próxima Copa del Mundo luego de caer 2-1 frente a Catar en un encuentro decisivo, y de ser eliminados por Irak en la repesca asiática. La selección emiratí solo participó una vez en un Mundial, en 1990, perdiendo todos sus partidos en un grupo compuesto por Alemania Occidental, Colombia y Yugoslavia.

La gira por España de Zlatko Dalic y su asistente técnico

Zlatko Dalić y su asistente Vedran Ćorluka realizan una visita a España, donde observan a tres jugadores croatas en la antesala del Mundial de fútbol. En San Sebastián, ambos entrenadores asistieron al partido entre Real Sociedad y Oviedo, monitoreando el desempeño del defensor Duje Ćaleta-Car.

El propio jugador, de 29 años, expresó recientemente a Mundo Deportivo su objetivo de sumar minutos en el club vasco para ser considerado en la selección nacional: “Espero tener la oportunidad en la Real Sociedad para ganarme un lugar en el Mundial”.

El recorrido técnico prosiguió en Pamplona, donde desde la tribuna siguieron a Ante Budimir, atacante de 34 años, durante el encuentro entre Osasuna y Real Madrid. Budimir suma 14 goles en 27 partidos con el conjunto navarro. Dalić destacó hace poco que Budimir sobresale como uno de los pocos delanteros croatas que anotan con regularidad para su equipo.

Semanas atrás, Dalić, Ćorluka y los preparadores físicos Luka Milanović y Marin Dadić habían visitado a los croatas en Italia, presenciando cuatro encuentros de la Serie A. La delegación logró reunir en Milán a jugadores destacados como Luka Modrić, Nikola Moro, Martin Baturina y Domagoj Bradarić.

La selección de Croacia tiene previsto enfrentar a Colombia el 26 de marzo en Orlando, Estados Unidos, y medirse a Brasil cinco días después. Posteriormente, jugará amistosos ante Bélgica y Eslovenia como preparación para el Mundial.

Estos serán los partidos de la selección de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Croacia disputará un partido de la fase de grupos en Filadelfia, otro en Dallas, Texas y uno en la ciudad canadiense de Toronto. El grupo L, compartido con Inglaterra, Ghana y Panamá, asegura partidos de alto nivel.

Fecha 1

17 de junio: Inglaterra vs. Croacia - AT&T Stadium, Texas.

17 de junio: Ghana vs. Panamá - BMO Field, Toronto.

Fecha 2

23 de junio: Inglaterra vs. Ghana - Gillette Stadium, Boston.

23 de junio: Panamá vs. Croacia- BMO Field, Toronto

Fecha 3

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

27 de junio: Croacia vs. Ghana - Lincoln Financial Field, Filadelfia