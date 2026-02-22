Deportes

Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador

El seleccionador croata asumió el cargo de entrenador en 2017, desde entonces ha dirigido 103 partidos con un rendimiento de 59% y fue subcampeón del mundo en Rusia 2018

Guardar
Zlatko Dalic ha ganado 53
Zlatko Dalic ha ganado 53 partidos con la selección de Croacia - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Zlatko Dalić dejará la dirección técnica de la selección de Croacia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 para asumir el mando de la selección nacional de los Emiratos Árabes Unidos, según informaron medios de ese país.

La federación emiratí planea reemplazar al actual seleccionador, el rumano Cosmin Olăroiu, confiando en que lograrán convencer a Dalić para regresar a la nación donde ya dirigió al club Al Ain entre 2014 y 2017.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese periodo, el entrenador croata consiguió el campeonato local, la copa nacional y alcanzó la final de la Liga de Campeones de Asia, lo que reforzó su prestigio en la región.

Zlatko Dalic también estuvo en
Zlatko Dalic también estuvo en carpeta de la selección Colombia, antes de nombra a Néstor Lorenzo - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Las selecciones de Catar y Arabia Saudita habían mostrado anteriormente interés en contratar a Dalić, ofreciéndole salarios superiores a 10 millones de euros anuales. A pesar de estas propuestas, el entrenador optó por seguir al frente de la selección croata, a la que dirige desde 2017 y con la que obtuvo el subcampeonato mundial en 2018 y la medalla de bronce en 2022.

Los Emiratos Árabes Unidos no lograron la clasificación para la próxima Copa del Mundo luego de caer 2-1 frente a Catar en un encuentro decisivo, y de ser eliminados por Irak en la repesca asiática. La selección emiratí solo participó una vez en un Mundial, en 1990, perdiendo todos sus partidos en un grupo compuesto por Alemania Occidental, Colombia y Yugoslavia.

La gira por España de Zlatko Dalic y su asistente técnico

Zlatko Dalic llevó a la
Zlatko Dalic llevó a la selección de Croacia hasta la final de la Copa Mundial de la FIFA en Rusia 2018 - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Zlatko Dalić y su asistente Vedran Ćorluka realizan una visita a España, donde observan a tres jugadores croatas en la antesala del Mundial de fútbol. En San Sebastián, ambos entrenadores asistieron al partido entre Real Sociedad y Oviedo, monitoreando el desempeño del defensor Duje Ćaleta-Car.

El propio jugador, de 29 años, expresó recientemente a Mundo Deportivo su objetivo de sumar minutos en el club vasco para ser considerado en la selección nacional: “Espero tener la oportunidad en la Real Sociedad para ganarme un lugar en el Mundial”.

El recorrido técnico prosiguió en Pamplona, donde desde la tribuna siguieron a Ante Budimir, atacante de 34 años, durante el encuentro entre Osasuna y Real Madrid. Budimir suma 14 goles en 27 partidos con el conjunto navarro. Dalić destacó hace poco que Budimir sobresale como uno de los pocos delanteros croatas que anotan con regularidad para su equipo.

Semanas atrás, Dalić, Ćorluka y los preparadores físicos Luka Milanović y Marin Dadić habían visitado a los croatas en Italia, presenciando cuatro encuentros de la Serie A. La delegación logró reunir en Milán a jugadores destacados como Luka Modrić, Nikola Moro, Martin Baturina y Domagoj Bradarić.

La selección de Croacia tiene previsto enfrentar a Colombia el 26 de marzo en Orlando, Estados Unidos, y medirse a Brasil cinco días después. Posteriormente, jugará amistosos ante Bélgica y Eslovenia como preparación para el Mundial.

Estos serán los partidos de la selección de Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Croacia es
La selección de Croacia es una de las de mejor rendimiento actualmente en el fútbol europeo - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Croacia disputará un partido de la fase de grupos en Filadelfia, otro en Dallas, Texas y uno en la ciudad canadiense de Toronto. El grupo L, compartido con Inglaterra, Ghana y Panamá, asegura partidos de alto nivel.

Fecha 1

  • 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia - AT&T Stadium, Texas.
  • 17 de junio: Ghana vs. Panamá - BMO Field, Toronto.

Fecha 2

  • 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana - Gillette Stadium, Boston.
  • 23 de junio: Panamá vs. Croacia- BMO Field, Toronto

Fecha 3

  • 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra - MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
  • 27 de junio: Croacia vs. Ghana -  Lincoln Financial Field, Filadelfia

Temas Relacionados

Selección de CroaciaSelección Croacia Mundial 2026Mundial 2026Zlatko DalicLuka ModricGrupo LColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA

Al menos 68 jugadores han jugado un Mundial de fútbol con la selección Colombia, siendo futbolistas de algún club del fútbol profesional colombiano

Este es el equipo colombiano

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

El extremo colombiano demostró su calidad en los minutos disputados ante Capivariano, provocando un penal y generando expectativa entre la afición

El debut de Jhon Arias

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

El colombiano compartió el podio con el japonés Shohei Kawakami, ganador de la medalla de oro, y el ruso Aleksandr Kartsev, que se llevó la medalla de bronce

Ángel Barajas terminó segundo en

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia