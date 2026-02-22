Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

El defensor y el atacante colombiano se vieron las caras y protagonizaron una acción cargada de tensión, al momento de pelear un balón en la banda - crédito Espn

El reciente partido entre Independiente Rivadavia e Independiente en la liga argentina significó el primer enfrentamiento directo en ese país entre dos futbolistas colombianos de renombre: Sebastián Villa y Santiago Arias, que fueron compañeros en la Tricolor.

El cruce físico y verbal protagonizado por ambos en el segundo tiempo se convirtió en el momento central del encuentro, destacando a los jugadores tanto por su desempeño como por la intensidad de su rivalidad. Además del incidente, Villa y Arias resultaron determinantes en el juego al aportar asistencias clave para sus equipos.

El cruce entre colombianos

El episodio más tenso se produjo en el minuto 11 de la segunda parte, cuando Arias cortó el avance de Villa y desvió el balón hacia la banda. Tras una carrera por recuperar el esférico, Arias empujó a Villa, quien detuvo su marcha y generó un contacto más fuerte entre ambos. El intercambio subió de tono y requirió la intervención del cuarto árbitro para que la situación no se agravara. Las imágenes de televisión confirmaron que ninguno de los dos jugadores cedió en su postura ante la confrontación.

Santiago Arias le hizo una barrida a Sebastián Villa, que le respondió con un empujón y después otro dentro del campo - crédito Captura de video Espn

En el terreno de juego, la actuación de ambos resultó significativa para sus equipos. El atacante fue titular y asistió el gol que abrió el marcador para Independiente Rivadavia en el minuto 17. Por su parte, el lateral derecho ingresó en el segundo tiempo y colaboró con la asistencia que permitió el empate parcial de Independiente en el minuto 48. El partido finalizó 3-2 a favor del conjunto mendocino, gracias al doblete de Federico Sartori.

Este duelo cobró especial relevancia por tratarse de la primera vez que Villa y Arias se enfrentaron en la liga argentina, aunque ambos coincidieron anteriormente en la Selección Colombia bajo la dirección interina de Arturo Reyes, tras la salida de José Pékerman. Luego sus caminos se separaron: Arias no fue convocado por lesión en la etapa de Carlos Queiroz, mientras que Villa sí participó en algunos encuentros antes de quedar al margen por sanciones judiciales.

Santiago Arias le reclamó a Sebastián Villa por los empujones, a lo que el atacante le respondió que fue por la barrida - crédito Captura de video Espn

Los rumores sobre Villa

El presente de Villa ha despertado particular atención tanto en la prensa argentina como en la colombiana. Pese a los rumores sobre su salida, el extremo permaneció en Independiente Rivadavia después de que las negociaciones con varios clubes no prosperaron. El club resolvió fijar una cláusula de rescisión de seis millones de dólares tras el reciente mercado de pases. Villa reconoció a Espn que recibió propuestas concretas, entre ellas una del Santos de Brasil: “Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí”.

Las especulaciones acerca de un posible interés de River Plate también giraron en torno a Villa, quien aclaró sentirse centrado en su equipo actual, aunque no descartó futuras oportunidades. Señaló que “se habló mucho de la posibilidad de River, todo pasa por algo. Esperemos, ahora estoy concentrado 100% en Independiente Rivadavia, todavía falta mucho, todo puede pasar”.

Sebastián Villa se quedó en Independiente Rivadavia, después de que no encontró un equipo que lo comprara - crédito Independiente Rivadavia

El lazo personal entre Villa y Juan Fernando Quintero, actual capitán de River, fue otro tema de conversación posterior al partido, alimentando las versiones sobre una hipotética transferencia. Villa afirmó: “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación muy especial, compartimos representante, compartimos en familia, así que todo puede pasar”.

Además, Villa mencionó su paso por Boca Juniors y el impacto que esa experiencia tuvo en su carrera y vida personal, marcada por situaciones judiciales mediáticas: “La gente de Boca me escribía, me ven en la calle y me dicen, pero mi trabajo es jugar al fútbol, soy un trabajador que juega a la pelota. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia; ahora con mi esposa vamos a tener una niña, pienso en mi futuro”.