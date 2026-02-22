Deportes

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Los dos jugadores, que antes compartieron en la selección Colombia, entraron en una dura discusión que por poco termina a los golpes, en el partido de Independiente ante Independiente Rivadavia

Guardar
El defensor y el atacante colombiano se vieron las caras y protagonizaron una acción cargada de tensión, al momento de pelear un balón en la banda - crédito Espn

El reciente partido entre Independiente Rivadavia e Independiente en la liga argentina significó el primer enfrentamiento directo en ese país entre dos futbolistas colombianos de renombre: Sebastián Villa y Santiago Arias, que fueron compañeros en la Tricolor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cruce físico y verbal protagonizado por ambos en el segundo tiempo se convirtió en el momento central del encuentro, destacando a los jugadores tanto por su desempeño como por la intensidad de su rivalidad. Además del incidente, Villa y Arias resultaron determinantes en el juego al aportar asistencias clave para sus equipos.

El cruce entre colombianos

El episodio más tenso se produjo en el minuto 11 de la segunda parte, cuando Arias cortó el avance de Villa y desvió el balón hacia la banda. Tras una carrera por recuperar el esférico, Arias empujó a Villa, quien detuvo su marcha y generó un contacto más fuerte entre ambos. El intercambio subió de tono y requirió la intervención del cuarto árbitro para que la situación no se agravara. Las imágenes de televisión confirmaron que ninguno de los dos jugadores cedió en su postura ante la confrontación.

Santiago Arias le hizo una
Santiago Arias le hizo una barrida a Sebastián Villa, que le respondió con un empujón y después otro dentro del campo - crédito Captura de video Espn

En el terreno de juego, la actuación de ambos resultó significativa para sus equipos. El atacante fue titular y asistió el gol que abrió el marcador para Independiente Rivadavia en el minuto 17. Por su parte, el lateral derecho ingresó en el segundo tiempo y colaboró con la asistencia que permitió el empate parcial de Independiente en el minuto 48. El partido finalizó 3-2 a favor del conjunto mendocino, gracias al doblete de Federico Sartori.

Este duelo cobró especial relevancia por tratarse de la primera vez que Villa y Arias se enfrentaron en la liga argentina, aunque ambos coincidieron anteriormente en la Selección Colombia bajo la dirección interina de Arturo Reyes, tras la salida de José Pékerman. Luego sus caminos se separaron: Arias no fue convocado por lesión en la etapa de Carlos Queiroz, mientras que Villa sí participó en algunos encuentros antes de quedar al margen por sanciones judiciales.

Santiago Arias le reclamó a
Santiago Arias le reclamó a Sebastián Villa por los empujones, a lo que el atacante le respondió que fue por la barrida - crédito Captura de video Espn

Los rumores sobre Villa

El presente de Villa ha despertado particular atención tanto en la prensa argentina como en la colombiana. Pese a los rumores sobre su salida, el extremo permaneció en Independiente Rivadavia después de que las negociaciones con varios clubes no prosperaron. El club resolvió fijar una cláusula de rescisión de seis millones de dólares tras el reciente mercado de pases. Villa reconoció a Espn que recibió propuestas concretas, entre ellas una del Santos de Brasil: “Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí”.

Las especulaciones acerca de un posible interés de River Plate también giraron en torno a Villa, quien aclaró sentirse centrado en su equipo actual, aunque no descartó futuras oportunidades. Señaló que “se habló mucho de la posibilidad de River, todo pasa por algo. Esperemos, ahora estoy concentrado 100% en Independiente Rivadavia, todavía falta mucho, todo puede pasar”.

Sebastián Villa se quedó en
Sebastián Villa se quedó en Independiente Rivadavia, después de que no encontró un equipo que lo comprara - crédito Independiente Rivadavia

El lazo personal entre Villa y Juan Fernando Quintero, actual capitán de River, fue otro tema de conversación posterior al partido, alimentando las versiones sobre una hipotética transferencia. Villa afirmó: “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación muy especial, compartimos representante, compartimos en familia, así que todo puede pasar”.

Además, Villa mencionó su paso por Boca Juniors y el impacto que esa experiencia tuvo en su carrera y vida personal, marcada por situaciones judiciales mediáticas: “La gente de Boca me escribía, me ven en la calle y me dicen, pero mi trabajo es jugar al fútbol, soy un trabajador que juega a la pelota. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia; ahora con mi esposa vamos a tener una niña, pienso en mi futuro”.

Temas Relacionados

Independiente RivadaviaSantiago AriasSebastián VillaIndependienteTorneo Apertura ArgentinaColombia-Deportes

Más Noticias

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

El club evalúa vías legales y mantiene la presión internacional a los dos clubes brasileños, mientras las negociaciones administrativas entran en fase decisiva

Gremio y Botafogo le quedaron

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa

La entidad que organiza carreras como la Fórmula 1 se interesaría en el país para que se realicen válidas de distintos certámenes internacionales tras la remodelación del circuito

Colombia podría recibir competencias de

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Después de dos derrotas seguidas en el mismo número de partidos, el combinado nacional llega al duelo de la tercera jornada para entrar en la pelea por el cupo al mundial de Polonia

Hora y dónde ver Colombia

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia

El deportista cucuteño, medallista olímpico en París 2024, dominó en las rondas clasificatorias y le apunta al título en la división de aparatos en territorio alemán

Ángel Barajas no deja de

Luis Javier Suárez regresó con gol al Sporting de Lisboa: así fue su anotación contra Moreirense

El delantero colombiano cumplió una fecha de suspensión, se recuperó de una lesión y aumentó sus números como máximo artillero de la temporada

Luis Javier Suárez regresó con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es el Titán B,

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Jorge Enrique Abello reveló por

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Aida Victoria Merlano mostró la primera palabra de su hijo Emiliano: “Esto no es un simulacro”

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

Murió Willie Colón: Así lo recordaron los artistas colombianos en las redes sociales

Deportes

Gremio y Botafogo le quedaron

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia

Luis Javier Suárez regresó con gol al Sporting de Lisboa: así fue su anotación contra Moreirense