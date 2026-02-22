Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia y Paraguay se vuelven a ver en el Sudamericano Femenino Sub-20, ahora por el hexagonal final - crédito @Albirroja/X

Se viene la tercera jornada del Sudamericano Femenino Sub-20, que llega a mitad de camino en el hexagonal final y que empezaría a definir el camino de los equipos que pelean por llegar al mundial de Polonia, así como aquellos que tienen opciones de ser campeonas continentales.

La selección Colombia femenina sub-20 se mide con Paraguay, el anfitrión del certamen y con la obligación de ganar porque viene de dos derrotas consecutivas, sin marcar gol y arriesgando no solo el cupo al mundial, sino entrar en la pelea por el título del campeonato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El técnico Carlos Paniagua trabajó mucho en varias zonas del campo a mejorar, una de ellas en el frente de ataque, así que espera que los entrenamientos den sus frutos contra las guaraníes, a las que ya enfrentó en la fase de grupos, en la quinta fecha, y con empate sin goles.

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay

El combinado nacional llega a la tercera fecha en un pésimo momento, pues pasó de ser líder en la primera ronda a ser última en el hexagonal final, una situación impensada para todos los aficionados porque las cafeteras eran favoritas a quitarle el trono a Brasil en el campeonato,

Colombia y Paraguay jugarán el domingo 22 de febrero, a las 8:00 p. m., que se podrá ver por los canales nacionales de Caracol TV, así como por su plataforma Ditu, el medio RCN, así como por su aplicación y Directv Sports, así como por su página digital de suscripción DGO.

En la fase de grupos, Colombia y Paraguay empataron sin goles - crédito @Albirroja/X

El compromiso se disputará en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino en Ypané, con capacidad para 5.000 personas y que entró en acción para la fase final, pues además será sede de uno de los encuentros de la última jornada para coronar a la campeona del Sudamericano.

La Tricolor llega al partido del hexagonal en la última posición sin puntos, con dos goles en contra y ninguno a favor, mientras que la Albirroja se ubica tercera con tres unidades, producto del triunfo 2-0 frente a Venezuela en la jornada anterior y, por ahora, en clasificación al mundial sub-20.

La Selección Colombia femenina sub-20 encajó dos anotaciones en las derrotas frente a Ecuador y Brasil - crédito Conmebol

Cabe recordar que la Copa Mundial de la FIFA en Polonia entrega cuatro cupos para la Conmebol, que serán para las primeras en la fase final, además de entregar título a la líder de la tabla y que ha sido Brasil en todas sus ediciones desde que se realiza el Sudamericano en 2004.

Las cuentas de la Tricolor

La Selección Colombia Femenina Sub-20 atraviesa una racha negativa en el hexagonal final del Sudamericano que se juega en Paraguay, acumulando dos derrotas en dos fechas y ubicándose en la última posición, sin puntos, dentro del torneo que entrega cuatro plazas al Mundial de Polonia, previsto para septiembre.

La situación obliga al equipo colombiano a buscar la victoria en los tres partidos restantes para conservar opciones de avanzar. El calendario establece duelos ante Paraguay, Venezuela y Argentina, todos rivales directos que tampoco han asegurado la clasificación.

Colombia está obligada a ganar los tres partidos del hexagonal final para aspirar al Mundial Femenino Sub-20 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Ante el rendimiento de Brasil y Ecuador, que encabezan la tabla con puntuación perfecta de 6 puntos cada uno, el margen para recuperar terreno es mínimo. Ganar los tres encuentros restantes permitiría a Colombia alcanzar un máximo de 9 unidades, cifra que incrementaría sus opciones, aunque dependerá también de los resultados de terceros si obtiene 7 puntos o menos.

En ese escenario, la diferencia de goles podría definir los clasificados, situación que exige una mejora sustancial en la ofensiva del conjunto colombiano, que en dos partidos no solo se quedó en ceros, sino que apenas hizo un disparo al arco.